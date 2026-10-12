Đăng 1 câu nói của ông ngoại lên Yahoo!, mẹ chọn được chồng: 99% người SN 1999 trở về trước vào “confirm” ngay!

Tìm hiểu một người, đôi khi chỉ cần vài buổi hẹn hò là đủ để nhận ra 2 bên có hợp nhau hay không. Nhưng với nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X, có một luật bất thành văn: Đã chủ động mời bạn gái đi ăn thì con trai sẽ là người trả tiền. Không cần nhà hàng sang trọng, cũng chẳng cần tiêu cả tháng lương cho một buổi hẹn, nhưng chuyện chia đôi hóa đơn lại không nằm trong từ điển yêu đương.

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên Threads đã khiến dân tình bàn tán sôi nổi, kéo theo hàng loạt bình luận về chủ đề này.

“Con trai thời 8X - 9X chả biết share bill là gì, 1 là bao full, 2 là ở nhà”

Câu chuyện bắt đầu bằng lời kể của một chàng trai về cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và ông ngoại. Ông ngoại từng dặn mẹ anh: “Đi hẹn hò không thể cứ để con trai trả tiền mãi được. Tiền sinh hoạt cậu ấy chắc cũng không nhiều. Một lần cậu ấy trả tiền là một lần cậu ấy ăn mì gói cả tuần”.

Nghe có lý, chàng trai bèn hỏi mẹ đã làm gì sau khi nhận được lời khuyên ấy. Câu trả lời khiến câu chuyện rẽ sang hướng không ai ngờ tới: “Mẹ đăng nguyên lời ông nói lên Yahoo, rồi hủy kết bạn mấy bạn nam ấn like....”. Cuối cùng, người còn sót lại chính là bố anh hiện tại.

Bài đăng đang viral trên Threads với 256k lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích sau thời gian ngắn (Ảnh chụp màn hình)

Dù chỉ là câu chuyện được kể lại và chưa được xác thực nhưng chi tiết này lại mở ra một chủ đề khiến nhiều người thích thú: Quan niệm về tiền bạc khi yêu đương của thế hệ trước. Đáng chú ý, phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi các tài khoản 8X, 9X đồng loạt xác nhận chuyện không chia bill, đồng thời kể lại câu chuyện tình yêu hồi trẻ của chính mình hoặc bố mẹ.

- Con trai 8X - 9X chả biết share bill là gì, 1 là bao full, 2 là ở nhà.

- Hỏi sao chú ấy lấy được vợ. Kiểu hào sảng đối với bạn gái như vậy mới lo được gia đình, chứ tính toán chi li, thao túng kể khổ thì hiểu con người đó sau này có tiền sẽ thế nào à.

- Cô 7X đây. Bạn trai cô khi đó nghèo hơn, cũng mới ra trường làm vài năm như cô. Không bao giờ có chuyện chia sẻ chi phí gì đâu nha. Cô biết ý thì không chọn những chỗ sang trọng quá thôi. Bạn trai trả hết nha, tất tần tật và không bao giờ đề cập đến chuyện chia chác gì hết. Tất nhiên là sau đó cô đổ và lấy bạn trai làm chồng.

- 9X đời đầu đây. Đã mời bạn nữ đi thì mặc định là trả hết, không trả nổi thì đừng mời, đừng rủ. Bạn nữ đòi trả? Đồng ý, trả giúp anh 3.000 đồng tiền gửi xe được rồi.

- Ngày xưa bố tôi cũng vậy, đi ăn chưa bao giờ để mẹ trả tiền. Bố bảo thà không có tiền thì ở nhà, chứ không đi ăn mà để phụ nữ trả tiền. Đến hồi cưới mẹ, bố tôi cầm 40 cây vàng qua hỏi cưới và một căn nhà.

- Không bao giờ chia đôi hóa đơn nhé. Nhà gái có tâm thì tự tìm dịp khác mời lại hoặc tặng quà. Chứ đã hẹn hò thì nhà trai trả 100%, chia chác cái gì?.

- Chị tôi sinh năm 1990 cũng kể ngày xưa được các anh cuối 7X tới 8X theo đuổi, toàn all in trong vài năm và tiền nong các anh chi 100%.

- Thế hệ trước yêu chân thành kinh khủng. Ông anh họ tui 8X yêu chị kia lắm. Cuối tuần ảnh đạp xe gần 40 km chở chỉ đi ăn rồi về. Mà theo đuổi mất mấy năm mới được đáp lại á.

- Chị mình 9X kể hồi học cấp 3, các anh trai mà thích ai đấy là thường bao cả hội bạn cô gái mà anh ý thích luôn ý, luôn là người trả tiền.

- Tui cũng confirm sau những trải nghiệm cá nhân. Tui đi với các anh 9X chưa bao giờ để tui trả một đồng, không cho tui trả. Đi với lứa 2K đổ đi các bạn ấy kêu tui share bill hoặc là có khi tui trả tất. Tui bất ngờ luôn mà.

Điểm chung trong những bình luận này là người kể không nhất thiết nhắc đến những buổi hẹn xa xỉ hay số tiền lớn. Điều họ nhớ là thái độ chủ động của đối phương: đã mời thì thanh toán, biết lựa chọn địa điểm phù hợp với túi tiền và không biến khoản tiền đã chi thành chuyện để kể công.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Khác biệt thế hệ hay khác biệt quan điểm yêu đương?

Những lời xác nhận trên Threads khiến hình ảnh hẹn hò của thế hệ 8X, 9X hiện lên khá rõ ràng: Không ít người mặc định con trai trả tiền khi chủ động mời bạn gái đi ăn. Với họ, điều này thuộc về phép lịch sự và sự hào phóng, chứ không nhất thiết phải là màn thể hiện điều kiện kinh tế. Không đủ tiền đi nhà hàng đắt đỏ thì chọn quán bình dân, uống cà phê hoặc đi dạo. Đã mời thì cân nhắc khả năng chi trả trước, thay vì đến lúc thanh toán mới than thở rằng mình phải ăn mì gói cả tuần.

Tuy nhiên, không nên đánh đồng quan niệm ấy với việc mọi cặp đôi thuộc thế hệ 8X, 9X đều không chia sẻ chi phí. Những bình luận viral cho thấy lượng lớn người có chung trải nghiệm và cách nhìn nhận vấn đề, chứ không đại diện cho toàn bộ thế hệ. Bởi dù cùng sinh vào một thời kỳ, mỗi người vẫn có hoàn cảnh tài chính, kỳ vọng và cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Với những người trẻ hơn, việc chia đôi hóa đơn hoặc luân phiên trả tiền cũng ngày càng được xem là lựa chọn bình thường. Khi cả hai đều đang đi học, mới đi làm và có thu nhập hạn chế, chia sẻ chi phí có thể giúp giảm áp lực. Người này trả tiền ăn hôm nay, người kia mời cà phê lần sau; hoặc cả hai trao đổi trước về ngân sách cho buổi hẹn. Không có lý do gì để một lựa chọn như vậy mặc định bị xem là kém lãng mạn.

Điều quan trọng nằm ở thái độ đằng sau khoản tiền. Người chủ động thanh toán vì muốn chăm sóc đối phương khác với người trả tiền rồi dùng điều đó để đòi hỏi sự đáp lại. Tương tự, người đề nghị chia sẻ chi phí để cả hai cùng thoải mái cũng khác với người luôn tìm cách né tránh trách nhiệm, viện cớ quên ví hoặc mặc định đối phương phải trả thay.

Bởi thế, quan niệm “đã mời là phải trả” có thể là nguyên tắc phù hợp với nhiều người, nhưng không nhất thiết trở thành tiêu chuẩn để đánh giá tất cả các mối quan hệ. Người thích được bạn trai bao trọn những buổi hẹn không đương nhiên là thực dụng; người muốn chia bill cũng không có nghĩa là thiếu tình cảm. Quan trọng là hai bên hiểu và thống nhất được kỳ vọng của nhau.