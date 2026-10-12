Bá khí như "Người Nhện": Làm chủ hôn, tiễn vợ cũ đi lấy chồng mới chỉ sau 3 tuần ly dị

Ngày 12/10, tờ Page Six đưa tin nhà thiết kế Jennifer Meyer - vợ cũ của tài tử Tobey Maguire - chính thức đi thêm bước nữa. Cô và người chồng mới doanh nhân Geoff Ogunlesi - con trai của luật sư kiêm chủ ngân hàng đầu tư tỷ phú người Nigeria Adebayo Ogunlesi - đã tổ chức 1 đám cưới lãng mạn tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai ở Hawaii (Mỹ). Trong lễ cưới, Jennifer Meyer diện váy cưới trắng cúp ngực kết hợp khăn voan dài, trong khi chú rể Geoff Ogunlesi mặc suit đenc cài nơ lịch lãm.

Đáng chú ý, Tobey Maguire cũng có mặt trong ngày trọng đại của vợ cũ. 3 tuần trước, họ mới vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Không chỉ làm khách mời, "Người Nhện" còn trực tiếp làm chủ hôn cho Jennifer Meyer và người chồng thứ 2. Tobey Maguire không những không ngại ngùng, ngược lại anh còn tỏ ra vô cùng phấn khởi vui vẻ chủ trì tiệc cưới, tiễn vợ cũ đi lấy chồng mới.

3 tuần sau khi chính thức ly hôn, Tobey Maguire tiễn vợ cũ đi lấy chồng mới. Ảnh: Getty Images.

Không một chút ngượng ngùng nào, "Người Nhện" vui vẻ, hào hứng làm chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ. Ảnh: BACKGRID.

Hôn lễ của Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi quy tụ dàn khách mời nổi tiếng của Hollywood như Leonardo DiCaprio và bạn gái người mẫu Vittoria Ceretti, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos - Lauren Sánchez, nữ diễn viên Courteney Cox, Kate Hudson cùng hôn phu Danny Fujikawa, nhà tạo mẫu Rachel Zoe...

Nữ diễn viên Courteney Cox ôm cô dâu chúc mừng hạnh phúc. Ảnh: BACKGRID.

Trong dàn khách mới đến tham dự đám cưới còn có tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái của anh Vittoria Ceretti...

... vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos...

... Kate Hudson và vị hôn phu Danny Fujikawa. Ảnh: BACKGRID

Các con chung của Jennifer Meyer và Tobey Maguire là con gái Ruby (19 tuổi) và con trai Otis (17 tuổi) cũng góp mặt trong hôn lễ. Con gái chung mới chào đời hồi tháng 5 của Jennifer Meyer và chồng mới Geoff Ogunlesi được gia đình bế đến tham dự tiệc vui.

Tobey Maguire trò chuyện với con trai và con gái. Ảnh: BACKGRID.

Sau khi hình ảnh Tobey Maguire làm chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ được lan truyền, cư dân mạng tỏ ra thích thú. "Người Nhện" và vợ cũ được nhận xét có cuộc chia tay văn minh, tôn trọng và bá khí. "Tobey Maguire lương thiện từ phim ra tới đời thật", "Gả vợ cũ cho người đàn ông khác, chuyện không ai cấm nhưng ít ai dám làm, người làm chắc chỉ có Tobey Maguire", "Phục anh Tobey sát đất", "Thế mà lại hay, lần đầu chứng kiến chuyện chồng cũ làm chủ hôn cho vợ cũ với người mới"..., cư dân mạng hài hước bình luận.

Cuộc chia tay văn minh của Tobey Maguire và Jennifer Meyer nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Ảnh: Getty Images.

Tobey Maguire và Jennifer Meyer kết hôn vào ngày 3/9/2007. Hai người quyết định ly thân vào tháng 6/2016. Đến tháng 10/2020, Jennifer chính thức đệ đơn ly hôn, trong khi Tobey nộp phản hồi vào tháng 7/2025. Một nguồn tin từng chia sẻ với People rằng vợ chồng Người Nhện tan vỡ vì quan điểm sống khác biệt, không có chung sở thích.

Khi công bố quyết định chia tay, cả Tobey và Jennifer từng nhấn mạnh rằng đây là lựa chọn được đưa ra sau quá trình tự nhìn nhận sâu sắc và cân nhắc thận trọng. Cả hai khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là cùng nhau nuôi dạy các con bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và tình bạn.

Đến ngày 21/9 - sau 10 năm ly thân và 6 năm kể từ lúc đệ đơn ly hôn - Tobey Maguire và Jennifer Meyer chính thức trở về trạng thái độc thân về mặt pháp lý. Quyết định này được đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) vào ngày 1/10. Trong phán quyết, tòa án xác nhận cuộc hôn nhân của hai người đã chính thức chấm dứt, đồng thời họ được khôi phục tình trạng độc thân. Tuy nhiên, một số vấn đề khác liên quan đến quá trình ly hôn vẫn chưa được giải quyết. Theo hồ sơ Jennifer nộp ngày 16/9, cả hai đã đồng ý chỉ định một thẩm phán tư nhân để hỗ trợ hòa giải những tranh chấp còn lại và hoàn tất thỏa thuận ly hôn giữa đôi bên.

Vợ chồng Tobey Maguire và Jennifer Meyer chính thức ly hôn sau 10 năm sống ly thân vào cuối tháng 9. Ảnh: Getty Images.

Dù đã chia tay nhiều năm và có hạnh phúc mới, Jennifer Meyer và Tobey Maguire vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Jennifer từng chia sẻ rằng Tobey là người bạn thân nhất và luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, và cô cũng sẽ làm điều tương tự cho anh. Jennifer thậm chí gọi Tobey là "người bố tuyệt vời nhất, người chồng cũ tuyệt vời nhất, người bạn tuyệt vời nhất và cũng là người hào phóng nhất". Jennifer Meyer còn tiết lộ chồng cũ tài tử có mối quan hệ khá tốt với vị hôn phu hiện tại của cô.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về mối quan hệ giữa Tobey Maguire Jennifer Meyer xảy ra vào đầu năm 2025, khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng càn quét Los Angeles (Mỹ). Nhà thiết kế cho biết cô đã cùng vị hôn phu và các con chuyển đến sống tại nhà của Tobey Maguire trong thời gian này. Sau đó, khi xuất hiện trên podcast The Inside Edit do Maeve Reilly dẫn dắt vào năm 2025, Jennifer Meyer đã bày tỏ sự biết ơn đối với chồng cũ.

Không chỉ vợ cũ, Tobey Maguire còn có mối quan hệ tốt đẹp với chồng mới của Jennifer Meyer. Ảnh: Getty Images.

Tobey Maguire sinh năm 1975, là ngôi sao đầu tiên đảm nhận vai chính trong bộ phim Người Nhện và làm nên thương hiệu điện ảnh nổi danh thế giới này cho Sony. Trong năm 2021, Tobey Maguire từng trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi của mình cùng Andrew Garfield và Người Nhện hiện tại - Tom Holland trong bom tấn Spider-Man: No Way Home. Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé hơn 1,9 tỷ USD (49,7 nghìn tỷ đồng) trên toàn cầu. Tobey Maguire ước tính sở hữu khối tài sản ròng khoảng 40 triệu USD (1.047 tỷ đồng) sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Phiên bản Người Nhện kinh điển của Tobey Maguire. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six