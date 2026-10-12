Vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng quan hệ với người đàn ông quen 40 năm

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chúc mừng sinh nhật và chia sẻ về bạn thân của mình là ca sĩ Thái Tài.



Cô tâm sự: "Hôm nay tụi này ăn mừng sinh nhật của Thái Tài tại một nhà hàng. Buổi tiệc nhỏ, ấm cúng với khách mời là một số bạn bè thân thiết của Tài.

Trong giới nghệ sĩ, có lẽ Thái Tài là người mình quen lâu nhất, tính ra cũng cỡ 40 năm rồi, vì mình quen Tài từ trước khi cả hai đứa trở thành ca sĩ.

Trước khi đi hát, Tài làm nghề chụp hình. Thời đó, phải nói là phần lớn hình bìa CD của các ca sĩ hải ngoại đều do Tài chụp, và khoảng 80% hình của mình cũng do một tay Tài thực hiện.

Sau một thời gian làm nhiếp ảnh, Tài bắt đầu đi hát. Hai đứa cũng gặp nhau ở một vài show, rồi sau đó Tài dọn lên Hollywood để đi theo tiếng gọi của điện ảnh. Còn mình thì lấy chồng, sinh con, nên có một khoảng thời gian rất dài hai đứa gần như không gặp nhau.

Mãi đến khoảng năm 2015, khi nhóm New Wave Tour kết hợp lại, mình mới có cơ hội gần gũi với Tài nhiều hơn. Từ đó, hai đứa trở thành đôi bạn thân, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, từ những bí quyết làm đẹp, uống gì để trẻ lâu, cho tới chuyện tâm linh.

Cách đây hai năm, Tài chính thức gia nhập Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh, và từ đó Tài không còn chỉ là một người bạn nữa mà thật sự trở thành một người trong gia đình.

Bây giờ mình gặp Tài còn nhiều hơn gặp anh chị em ruột của mình. Mỗi buổi sáng Tài đến đón mình đi thiền ở biển, thứ Ba thì gặp nhau ở Hội, chưa kể những buổi tụ tập ăn uống ở nhà người này, người kia, nhiều khi gặp suốt tuần luôn.

Ai làm bạn với Tài chắc cũng sẽ có cùng cảm giác với mình: Rất dễ chịu và thoải mái. Tài hiền, sống nhẹ nhàng và đặc biệt là không bao giờ có drama.

Tài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bây giờ cũng bắt đầu tập theo mình, không giấu tuổi nữa, chứ ngày xưa mỗi lần mình hỏi đùa: "How old are you?", thì Tài tỉnh bơ trả lời: "I'm fine, and you?".

Mình quen biết rất nhiều người, nhưng để có một người bạn đi cùng mình qua nhiều năm tháng, rồi cuối cùng lại trở thành như người trong gia đình, đó là một tình bạn mình luôn cảm thấy rất may mắn khi có được.

Trong cuộc đời, có những người bạn mà chỉ cần ở bên cạnh họ thôi mình đã cảm thấy bình yên. Và một người bạn như vậy là người mình muốn giữ bên cạnh thật lâu.

Thương chúc bạn tôi bước sang tuổi mới vẫn trẻ như tuổi 30, cuộc sống lúc nào cũng êm đềm và nhẹ nhàng như chính con người của bạn. Mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm đến với Tài trong tuổi mới".