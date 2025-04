10 cặp đôi phim Hàn đỉnh nhất 10 năm qua: Nhìn nhau đã thấy yêu, ngọt ngào đến phát hờn

Trong suốt thập kỷ qua, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ những câu chuyện tình yêu lãng mạn và sự kết hợp ăn ý giữa các diễn viên. Sự hòa quyện trong diễn xuất của những cặp đôi trên màn ảnh không chỉ làm say lòng người xem mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên, góp phần đưa làn sóng Hallyu vươn xa. Dưới đây là danh sách 10 cặp đôi phim Hàn có chemistry ấn tượng nhất thập kỷ, được lựa chọn dựa trên sức ảnh hưởng, sự yêu mến của khán giả và đánh giá từ giới chuyên môn.

1. Hyun Bin & Son Ye Jin – Hạ Cánh Nơi Anh (2019 – 2020)

Hạ Cánh Nơi Anh kể câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa Yoon Se Ri (Son Ye Jin), một nữ thừa kế giàu có người Hàn Quốc, và Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin), một sĩ quan Bắc Triều Tiên nghiêm nghị nhưng ấm áp. Khi Se Ri vô tình hạ cánh khẩn cấp tại Bắc Triều Tiên, cô được Jeong Hyeok bảo vệ, từ đó mở ra một mối tình vượt qua mọi rào cản địa lý và chính trị.

Chemistry giữa Hyun Bin và Son Ye Jin là linh hồn của bộ phim, với những khoảnh khắc lãng mạn xen lẫn kịch tính khiến khán giả không thể rời mắt. Sự ăn ý của họ không chỉ giới hạn trên màn ảnh mà còn lan tỏa ngoài đời khi cả hai xác nhận hẹn hò năm 2021 và kết hôn vào năm 2022, trở thành một trong những cặp đôi biểu tượng của thập kỷ.

2. Kim Seon Ho & Shin Min Ah – Hometown Cha Cha Cha (2021)

Hometown Cha Cha Cha mang đến câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa Yoon Hye Jin (Shin Min Ah), một nha sĩ từ thành phố, và Hong Du Sik (Kim Seon Ho), một người đàn ông đa năng sống ở làng biển Gongjin. Tình yêu giữa họ phát triển tự nhiên, từ những va chạm ban đầu đến sự thấu hiểu sâu sắc, với sự hòa quyện giữa tính cách trái ngược của hai nhân vật.

Chemistry giữa Kim Seon Ho và Shin Min Ah được khen ngợi vì sự ngọt ngào và hài hước, góp phần làm nên sức hút của bộ phim. Sự tương tác tự nhiên của họ đã giúp Hometown Cha Cha Cha trở thành một trong những bộ phim được yêu thích nhất năm 2021, nhận được nhiều đề cử tại các giải thưởng uy tín.

3. Song Joong Ki & Song Hye Kyo – Hậu Duệ Mặt Trời (2016)

Hậu Duệ Mặt Trời là hiện tượng toàn cầu, kể về mối tình giữa đại úy Yoo Si Jin (Song Joong Ki) và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo), những người tìm thấy tình yêu giữa lằn ranh sinh tử của chiến tranh và thiên tai. Mặc dù mối quan hệ ngoài đời của cặp đôi đã khép lại, chemistry của họ trên màn ảnh vẫn là một huyền thoại.

Sự hòa quyện giữa vẻ ngoài điển trai, tính cách mạnh mẽ của Song Joong Ki và sự thông minh, dịu dàng của Song Hye Kyo đã tạo nên một cặp đôi hoàn hảo, khiến khán giả khắp châu Á mê mẩn. Những khoảnh khắc lãng mạn xen lẫn hy sinh của họ đã làm nên dấu ấn khó phai trong lòng người xem.

4. Yoona & Lee Jun Ho – King the Land (2023)

King the Land mang đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Cheon Sa Rang (Yoona), một nhân viên khách sạn chăm chỉ, và Gu Won (Lee Jun Ho), người thừa kế tài năng nhưng lạnh lùng của tập đoàn King Group. Từ những màn đối đầu hài hước đến những khoảnh khắc lãng mạn đầy cảm xúc, cặp đôi này đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời, khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật nhất năm 2023.

Chemistry giữa Yoona và Lee Jun Ho là yếu tố then chốt làm nên thành công của bộ phim. Sự kết hợp tự nhiên, ngọt ngào và lôi cuốn của họ đã mang đến những phút giây hạnh phúc, khiến khán giả đắm chìm trong hành trình tình yêu của hai nhân vật.

5. Nam Goong Min & Ahn Eun Jin – My Dearest (2023)

Bối cảnh lịch sử của My Dearest làm nền cho mối tình đầy bi kịch nhưng mãnh liệt giữa Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin). Nam Goong Min thể hiện một nhân vật phức tạp, vừa bí ẩn vừa si tình, trong khi Ahn Eun Jin mang đến hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. Sự kết hợp của họ tạo nên một câu chuyện tình yêu vừa lôi cuốn vừa đau lòng.

Chemistry giữa hai diễn viên được xây dựng từ những chi tiết nhỏ, từ ánh mắt đến cử chỉ, khiến khán giả không khỏi xúc động. Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự hòa quyện tuyệt vời này, khẳng định vị thế của cặp đôi trong lòng người hâm mộ.

6. Park Seo Joon & Park Min Young – Thư Ký Kim Sao Thế (2018)

Thư Ký Kim Sao Thế là một bộ phim lãng mạn hài hước kể về mối quan hệ giữa Lee Young Joon (Park Seo Joon), một giám đốc tự cao và Kim Mi So (Park Min Young), thư ký tài năng quyết định nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó. Từ những hiểu lầm ban đầu, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau, tạo nên một câu chuyện tình đầy thú vị.

Sự ăn ý giữa Park Seo Joon và Park Min Young được thể hiện qua những màn tung hứng hài hước và những khoảnh khắc lãng mạn tinh tế. Chemistry tự nhiên của họ đã giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của thể loại rom-com Hàn Quốc.

7. Lee Jong Suk & Han Hyo Joo – W (2016)

W là bộ phim độc đáo kết hợp giữa thực tại và thế giới truyện tranh, nơi Kang Chul (Lee Jong Suk), một nhân vật truyện tranh, và Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo), một bác sĩ đời thực, rơi vào một mối tình kỳ lạ. Chemistry giữa hai diễn viên không chỉ dừng ở sự lãng mạn mà còn mang màu sắc bí ẩn, đầy kịch tính.

Sự hòa quyện trong diễn xuất của Lee Jong Suk và Han Hyo Joo đã khiến khán giả bị cuốn vào từng diễn biến của câu chuyện. Những khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt của họ đã góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim.

8. Ji Chang Wook & Park Min Young – Healer (2014 – 2015)

Healer kết hợp hành động, bí ẩn và lãng mạn trong câu chuyện về Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook), một “người vận chuyển đêm”, và Chae Young Shin (Park Min Young), một phóng viên đầy nhiệt huyết. Mối quan hệ của họ phát triển từ sự đối đầu đến tình yêu sâu sắc, được xây dựng trên nền tảng cảm xúc chân thật.

Chemistry giữa Ji Chang Wook và Park Min Young là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng, tạo nên một cặp đôi vừa lãng mạn vừa đầy sức hút. Những cảnh hành động xen lẫn tình cảm đã giúp họ trở thành một trong những cặp đôi đáng nhớ nhất thập kỷ.

9. Park Hyung Sik & Park Bo Young – Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon (2017)

Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon kể về Do Bong Soon (Park Bo Young), một cô gái sở hữu sức mạnh siêu nhiên, và Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik), một giám đốc trẻ tuổi.

Mối tình của họ được xây dựng từ những khoảnh khắc dễ thương, hài hước đến những giây phút lãng mạn sâu sắc.

Sự ăn ý giữa Park Hyung Sik và Park Bo Young đã mang đến một chemistry ngọt ngào, khiến khán giả không khỏi tan chảy. Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm rom-com được yêu thích nhất nhờ sự kết hợp hoàn hảo của cặp đôi này.

10. Kim Soo Hyun & Kim Ji Won – Nữ Hoàng Nước Mắt (2024)

Nữ Hoàng Nước Mắt kể về cuộc hôn nhân đầy thử thách giữa Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), giám đốc pháp lý của tập đoàn Queens và Hong Hae In (Kim Ji Won), nữ giám đốc điều hành quyền lực. Mối quan hệ của họ trải qua nhiều biến cố, từ sự xa cách đến hành trình tìm lại tình yêu đích thực.

Chemistry giữa Kim Soo Hyun và Kim Ji Won được xây dựng trên nền tảng cảm xúc mãnh liệt và chân thật, với những khoảnh khắc căng thẳng xen lẫn lãng mạn. Sự hòa quyện trong diễn xuất của họ đã giúp Nữ Hoàng Nước Mắt trở thành một hiện tượng truyền hình nổi bật nhất năm 2024.