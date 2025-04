Mỹ nhân mang tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Tỏa sáng khắp châu Á, tuổi 40 siêu trẻ đẹp, gu thời trang mê đắm

Yoon Eun Hye từng là biểu tượng rực rỡ của làn sóng Hallyu, ghi dấu qua những vai diễn khó quên trong Princess Hours (Hoàng Cung) và Coffee Prince (Tiệm Cà Phê Hoàng Tử). Từ cô gái nhút nhát của nhóm Baby V.O.X, cô vươn lên thành ngôi sao được săn đón, chỉ để rồi đối mặt với những cơn bão scandal, từ cáo buộc đạo nhái thiết kế đến lời thì thầm về ngoại hình. Một thời bị gọi là “nữ diễn viên bị ghét”, Yoon Eun Hye vẫn bền bỉ bước tiếp, giữ lấy tình yêu của fan trung thành. Câu chuyện về cô là hành trình của ánh sáng, bóng tối, và những nỗ lực tìm lại chính mình.

Đường đến ánh đèn

Năm 1999, Yoon Eun Hye bước lên sân khấu ở tuổi 15, trở thành thành viên nhỏ nhất của Baby V.O.X. Cô đứng giữa những ánh đèn, hát theo nhịp Get Up và Killer – những bài hát đưa nhóm lên đỉnh bảng xếp hạng. Nhưng trong phong cách táo bạo của nhóm, cô gái với gương mặt tròn trịa có phần lạc lõng. Cô học cách đối mặt với những lời chỉ trích từ anti-fan, rèn giũa bản thân qua từng ngày. Đến năm 2005, cô rời Baby V.O.X, mang theo quyết tâm mới: Trở thành diễn viên.

Cơ hội đến vào năm 2006 với Princess Hours. Vai Chae Kyung – nữ sinh bình thường bước vào hoàng cung – đưa Yoon Eun Hye thành ngôi sao Hallyu. Bộ phim phủ sóng khắp châu Á, dù trước đó cô bị fan nguyên tác phản đối kịch liệt vì nghi ngờ năng lực. The Vineyard Man cùng năm mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Grimae Awards, khẳng định cô không chỉ là một hiện tượng. Đỉnh cao là Coffee Prince năm 2007. Vai Go Eun Chan – cô gái tomboy bị nhầm là con trai – chinh phục khán giả, giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2008, trở thành người trẻ nhất được vinh danh. Ở tuổi 23, Yoon Eun Hye đứng trên đỉnh Kbiz, ký hợp đồng với Cartier, Samsung, và hàng loạt thương hiệu lớn, tên tuổi vang xa.

Scandal và cái mác "bị ghét"

Ánh đèn sân khấu không sáng mãi. Sau Coffee Prince, con đường của Yoon Eun Hye gặp trắc trở. My Fair Lady năm 2009 bị chỉ trích – khán giả nói cô diễn gượng, giọng nói thiếu tự nhiên. Lie to Me và Marry Him If You Dare không đạt kỳ vọng, khiến danh tiếng cô phai mờ. Cô thử làm đạo diễn với phim ngắn The Knitting năm 2012, nhưng dự án chỉ như một tia sáng nhỏ.

Năm 2015, mọi thứ thay đổi. Yoon Eun Hye tham gia Goddess Fashion, một chương trình thiết kế thời trang ở Trung Quốc. Cô giành giải nhất với mẫu áo khoác trắng, nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến. Nhà thiết kế Hàn Quốc Yoon Choon Ho cáo buộc cô sao chép ý tưởng của ông. Một thiết kế khác bị so sánh với váy Dolce & Gabbana cùng năm. Cô giải thích rằng mình lấy cảm hứng từ các thương hiệu lớn, nhưng câu trả lời – ám chỉ Yoon Choon Ho muốn lợi dụng tên tuổi cô – khiến công chúng nổi giận. Mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập chỉ trích. Họ gọi cô là "kẻ đạo nhái", "nữ diễn viên bị ghét nhất". Từ ngôi sao được yêu mến, Yoon Eun Hye trở thành tâm điểm tranh cãi. Sự nghiệp cô chững lại, chỉ còn vài lần xuất hiện thoáng qua, như một vai nhỏ trong Chronicle of a Blood Merchant.

Những lời bàn tán khác cũng xuất hiện. Khi cô trở lại với Love Alert năm 2018, một số người nhận xét gương mặt cô trông khác – lúc thì sưng, lúc thì kém linh hoạt. Họ suy đoán cô dùng filler hay Botox, thậm chí nhắc lại tin đồn phẫu thuật mí mắt từ thời Princess Hours. Một số ý kiến năm 2022 còn cho rằng vẻ ngoài của cô không còn như trước, như thể thời gian và áp lực đã làm phai nét rạng rỡ. Nhưng chẳng có bằng chứng rõ ràng nào về việc lạm dụng thẩm mỹ. Gương mặt ấy, với đôi mắt to và gò má cao, vẫn mang dấu ấn Yoon Eun Hye, chỉ thêm vài thay đổi tự nhiên của năm tháng.

Góc khuất của vắng bóng

Cái mác "bị ghét nhất" không chỉ đến từ một scandal. Yoon Eun Hye từng là biểu tượng – cô gái mạnh mẽ trong X-Man, ngôi sao Hallyu của Coffee Prince. Nhưng khi cô vấp ngã, công chúng không dễ tha thứ. Ở Hàn Quốc, nơi mạng xã hội có thể định đoạt danh tiếng, những sai lầm của cô bị phóng đại. Cô rút lui sau 2015, gần như biến mất khỏi màn ảnh. Love Alert năm 2018 và Go Go Song năm 2019 là những dự án nhỏ, không đủ để kéo cô trở lại ánh đèn. Cô không chọn con đường như Song Hye Kyo hay Jun Ji Hyun, tìm ánh sáng mới qua điện ảnh. Những trở ngại khác – từ lệnh cấm K-drama ở Trung Quốc đến lùm xùm với công ty quản lý – khiến cô càng khó bước tiếp.

Yoon Eun Hye trong phim Love Alert

Yoon Eun Hye sống trong góc khuất, đối mặt với câu hỏi về chính mình. Cô từng chia sẻ về áp lực bị định hình là "cô gái mạnh mẽ", về những ngày cảm thấy lạc lõng giữa kỳ vọng của khán giả. Nhưng cô không dừng lại. Cô bắt đầu tìm cách đứng dậy, từng bước một.

Một câu chuyện chưa khép lại

Yoon Eun Hye không biến mất hoàn toàn. Năm 2017, cô xuất hiện trong Dear Pet We Need to Talk, chia sẻ về tình yêu với động vật, như một cách để kết nối lại với khán giả. Love Alert năm 2018 đưa cô trở lại màn ảnh, dù chỉ là một phim cáp khiêm tốn. Năm 2022, cô khiến fan bất ngờ khi tham gia WSG Wannabe trong Hangout with Yoo, hát single Clink Clink, gợi nhớ thời Baby V.O.X. Cô chia sẻ về những ngày khó khăn, về việc phải vượt qua định kiến và tìm lại đam mê. Đến tháng 12 năm 2024, cô đứng trên sân khấu KBS Song Festival cùng Baby V.O.X, nụ cười như nhắc mọi người rằng cô vẫn ở đây.

Giờ đây, ở tuổi 40, Yoon Eun Hye sống khác. Nữ diễn viên độc thân suốt 13 năm, từng bước qua một mối tình để lại nhiều tổn thương. Cô kể về những ngày nhận tin nhắn ngày càng ngắn từ người yêu, cảm giác bị bỏ lại khiến cô khép lòng.

Nhưng Yoon Eun Hye không vội tìm tình yêu mới. Cô muốn sống cho mình, muốn hiểu rõ bản thân trước. Bên cô là người quản lý, người đã ở cạnh suốt 7 năm. Họ như gia đình – đôi khi cãi nhau vì chuyện vặt, như quên rửa bát, nhưng luôn tìm cách thấu hiểu.

Trên Instagram, nữ diễn viên hay đăng ảnh đời thường, gương mặt vẫn giữ nét quen thuộc của Go Eun Chan. Fan quốc tế kêu gọi cô trở lại màn ảnh, mơ về một drama mới, thậm chí là màn tái hợp với Gong Yoo. Ở Hàn Quốc, những lời chỉ trích cũ dần lắng. Không có tranh cãi mới về ngoại hình hay scandal. Yoon Eun Hye giờ đây là một người khác – không còn là ngôi sao bị gọi là "bị ghét nhất", mà là một người đang sống, từng ngày, với chính mình.

Ở tuổi 40, nữ diễn viên lại khiến người người ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi, vóc dáng thanh mảnh, đặc biệt là gu thời trang gây "mê đắm".

Hình ảnh trẻ trung ở tuổi 40 của Yoon Eun Hye

Hành trình của Yoon Eun Hye cũng giống như bức tranh về Kbiz – nơi bạn có thể đứng trên đỉnh cao rồi rơi xuống chỉ trong một khoảnh khắc. Scandal năm 2015 từng khiến cô lạc lối, nhưng cô không bỏ cuộc. Ở tuổi 40, cô chọn cách sống chậm, giữ lấy những điều giản dị. Liệu cô có trở lại như thời Coffee Prince? Không ai biết chắc. Nhưng với những bước đi của mình, Yoon Eun Hye đang kể một câu chuyện mới – một câu chuyện chưa viết xong.