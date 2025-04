Phim Hàn hot rần rần khắp MXH Việt: Kịch bản cười lộn ruột, chỉ tức nữ chính đơ như tượng đá ngàn năm

Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) là phần ngoại truyện của cơn sốt Hospital Playlist, chính thức lên sóng trên kênh tvN vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Bộ phim tập trung vào cuộc sống và tình bạn của các bác sĩ nội trú ngành sản phụ khoa tại chi nhánh Jongno của Trung tâm Y tế Yulje — một chuyên khoa ít được lựa chọn trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm mạnh tại Hàn Quốc.

Nhân vật trung tâm là Oh Yi Young (Go Yoon Jung thủ vai), một bác sĩ nội trú năm nhất thuộc khoa sản, mang vẻ ngoài lạnh lùng, cẩn trọng và nghiêm túc. Yi Young không phải kiểu nhân vật dễ gây thiện cảm ngay từ đầu, nhưng cô lại ghi dấu ấn bằng sự chân thật, nguyên tắc và đặc biệt là quyết tâm vượt qua những định kiến và áp lực khắc nghiệt trong môi trường y khoa. Xuất phát điểm không hề thuận lợi, lại làm việc trong một chuyên khoa nhiều rủi ro và ít người lựa chọn, Yi Young phải liên tục chứng minh năng lực của mình giữa các ca trực xuyên đêm, những ca sinh khó, và áp lực từ cả bác sĩ cấp trên lẫn bệnh nhân.

Đồng hành cùng cô là những bác sĩ trẻ khác cũng đang ở giai đoạn "vỡ mộng nghề": Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah), đối thủ "kèn cựa" với Oh Yi Young thời trung học; Um Jae Il (Kang You Seok), anh chàng nội trú “gà mờ” có phần hậu đậu nhưng chân thành; và Kim Sa Bi (Han Ye Ji), sinh viên giỏi, luôn đứng đầu trong trường y lẫn bài thi lấy chứng chỉ hành nghề. Cả bốn người, mỗi người một cá tính, đã tạo nên một tổ đội vụng về nhưng đầy ấm áp, gắn bó với nhau qua từng ca bệnh, từng đêm trực dài và cả những bài học đáng nhớ trong công việc. Họ không chỉ học cách cứu người, mà còn học cách thấu hiểu chính mình và những người xung quanh – thứ vốn không có trong bất kỳ giáo trình y khoa nào.

Sau hai tập đầu tiên lên sóng, Resident Playbook đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội và đạt được những thành tích ấn tượng về tỷ suất người xem. Theo Nielsen Korea, tập 1 của phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 2,6%, với mức cao nhất đạt 3,4%. Đáng chú ý, tập 2 phát sóng ngày 13/4 đã tăng vọt lên mức trung bình 4%, tương đương mức tăng 111% chỉ sau một tập. Mặc dù vậy, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là nhân vật chính Oh Yi Young do nữ diễn viên Go Yoon Jung thủ vai.

Vào vai bác sĩ Oh Yi Young — một nhân vật phức tạp, nội tâm — Go Yoon Jung được kỳ vọng sẽ thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành qua từng biểu cảm, ánh mắt. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng cô vẫn còn khá "đơ", biểu cảm đơn điệu và chưa thực sự truyền tải được cảm xúc của nhân vật, đặc biệt trong các cảnh nội tâm hoặc những khoảnh khắc xúc động. Sở hữu gương mặt đẹp, khí chất thanh thuần cùng sức hút hình ảnh vốn có, Go Yoon Jung vẫn khiến khán giả yêu mến về mặt ngoại hình, nhưng như vậy là chưa đủ để gánh vác một vai diễn trung tâm trong một bộ phim đòi hỏi nhiều cảm xúc tinh tế như Resident Playbook. Nhiều người xem kỳ vọng ở các tập tiếp theo, nữ diễn viên trẻ sẽ có bước tiến rõ rệt trong diễn xuất, mang lại sự bùng nổ và chiều sâu cảm xúc hơn để thực sự "thổi hồn" vào nhân vật.

Trái ngược với những ý kiến trái chiều dành cho nữ chính Go Yoon Jung, diễn xuất của Shin Si Ah lại nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt sau phân cảnh xúc động ở tập hai. Vào vai Pyo Nam Kyung, Shin Si Ah ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, ánh mắt chân thành và khả năng thể hiện cảm xúc mượt mà, không bị gượng ép. Nhiều khán giả cho rằng cô chính là “điểm sáng bất ngờ” của loạt phim và là nhân tố đáng mong đợi trong những tập kế tiếp.

Bên cạnh đó, sự tiến bộ rõ nét của Kang You Seok và Han Ye Ji cũng được cộng đồng mạng chú ý. Kang You Seok – người vừa gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt – tiếp tục phát huy lối diễn mộc mạc, dễ đồng cảm và cho thấy tiềm năng hoá thân vào những nhân vật trẻ trung, nhiều tâm tư. Trong khi đó, Han Ye Ji mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giúp nhóm bác sĩ nội trú trở nên trọn vẹn và thú vị hơn. Chính sự hoà hợp giữa các tuyến nhân vật phụ này đang dần trở thành điểm tựa vững chắc cho Resident Playbook, khiến khán giả thêm hy vọng vào hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ trong phần còn lại của phim.

Một số bình luận của khán giả:

- Chắc mấy tập sau chắc khai thác nhiều hơn. Bình thường mê phim xoay quanh về bác sĩ lắm mà công nhận bộ này xem hơi chậm nhiệt. Diễn viên tẩy light tóc diễn hay có tiềm năng.

- Bạn nữ mà tóc light diễn có tiềm năng phết, mấy cảnh bạn ấy mếu với đoạn nói chuyện với bệnh nhân biểu cảm linh hoạt, tạm thời mình thấy thể hiện tốt nhất trong 4 bạn!!

- Tập 1 thì không hay lắm nhưng mà tập 2 siêu hay luôn nha trời ơi. Cực hài, xem 5 phút mà cười đau bụng mấy lần.

- Nếu mà nhận xét dù mới xem được 30 phút tập 1 thì hơi tiêu cực nhưng mà nữ chính xinh nhưng diễn đơ, siêu đơ siêu nhạt…

- Phim của nữ chính tui xem mà không quan tâm nội dung luôn. Cổ diễn chưa hay nhưng mà đẹp quá đẹp!!!