Nghiên cứu phát hiện táo bón có mối quan hệ với nguy cơ đau tim, đột quỵ và suy tim

GS Francine Marques (đến từ khoa Sinh học tại Đại học Monash ở Melbourne, Úc) cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy táo bón, một vấn đề sức khỏe phổ biến nhưng thường bị bỏ qua, có thể là một yếu tố góp phần đáng kể gây ra bệnh tim mạch".



Các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống như huyết áp cao, béo phì và hút thuốc từ lâu được coi là những tác nhân chính gây ra bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng những yếu tố này thì sẽ không đủ để hiện diện các bệnh tim mạch nguy hiểm.

"Nghiên cứu này đã khám phá vai trò tiềm ẩn của táo bón như một yếu tố nguy cơ bổ sung, cho thấy những kết quả đáng lo ngại", vị chuyên gia cho hay.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 408.354 người ở Anh. Trong số đó, họ đã xác định được 23.814 trường hợp bị táo bón. Những người tham gia mắc tình trạng này có khả năng bị biến cố tim mạch nghiêm trọng cao gấp đôi so với những người không mắc. Những biến cố tim mạch bao gồm đau tim, đột quỵ hoặc nhập viện vì suy tim.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên hệ đáng lo ngại giữa táo bón và huyết áp cao, hay tăng huyết áp.

Những người bị tăng huyết áp kèm táo bón được phát hiện có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch sau đó cao hơn 34% so với những người chỉ bị huyết áp cao.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy táo bón có thể làm trầm trọng thêm các nguy cơ tim mạch liên quan đến huyết áp cao, tăng thêm khả năng bị đau tim và đột quỵ", GS Marques cho biết.

Bà và các đồng nghiệp cũng phát hiện ra mối liên hệ di truyền giữa táo bón và bệnh tim mạch.

"Các mối tương quan di truyền tích cực đã được xác định giữa táo bón và nhiều dạng biến cố tim mạch bất lợi nghiêm trọng, cho thấy các yếu tố di truyền chung có thể là nguyên nhân gây ra cả 2 tình trạng này", TS Leticia Camargo Tavares, một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết.

Khám phá này, mở ra hướng đi nghiên cứu mới về các cơ chế cơ bản liên quan đến sức khỏe đường ruột và sức khỏe tim mạch. Hiện tại, các nhà khoa học muốn nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa táo bón và các biến cố tim mạch, đồng thời xác định tình trạng "rò rỉ ruột" có mối liên hệ ra sao. Theo Cleveland Clinic, thuật ngữ này mô tả một tình trạng giả định có thể gây ra chứng khó tiêu, tiêu chảy, đầy hơi và chướng bụng.

Những hàm ý của nghiên cứu này có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Hiện nay, tình trạng táo bón ảnh hưởng đến khoảng 14% dân số toàn cầu, đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ. Những phát hiện này cho thấy một bộ phận đáng kể dân số có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn do sức khỏe đường ruột kém.

Nghiên cứu cũng cho thấy, các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch hiện đã vượt ra khỏi sự hiểu biết truyền thống của chúng ta. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét sức khỏe đường ruột trong phòng ngừa và quản lý bệnh tim mạch.

Những phát hiện này được công bố trên Tạp chí The American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

Ngoài táo bón, những dấu hiệu khác khi đi vệ sinh có thể cảnh báo bệnh tật

1. Chảy máu

Chảy máu từ hậu môn hoặc có máu trong phân có thể là dấu hiệu của bệnh trĩ. Nhưng đây cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất khi nói đến ung thư ruột.

2. Tiêu chảy

Đôi khi, phân lỏng có thể là kết quả của việc uống quá nhiều rượu vào ban đêm, căng thẳng hoặc do ăn phải thức ăn hơi "lạ". Nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau gây tiêu chảy.

Chúng bao gồm viêm dạ dày ruột, nhiễm Covid-19, E. coli, ký sinh trùng, thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm, dị ứng hoặc không dung nạp thực phẩm, lo lắng và hội chứng ruột kích thích.

Ngay cả nhiễm trùng huyết, ung thư buồng trứng và ung thư ruột cũng có thể gây tiêu chảy.

3. Thay đổi thói quen đi đại tiện

Nếu bạn thấy thói quen đi vệ sinh bình thường của mình có sự thay đổi như đi thường xuyên hơn, không nhiều như trước, bị tiêu chảy hoặc táo bón, buồn tiểu gấp... hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ .

Tất cả đều có thể là triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, bệnh celiac, bệnh Crohn và ung thư ruột.

4. Có mùi lạ

Phân có mùi hắc ín hoặc hôi thối bất thường có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, không dung nạp thức ăn hoặc tác dụng phụ của thuốc kháng sinh.

Một số bệnh ung thư, như ung thư tuyến tụy và ung thư ruột, cũng có thể gây ra phân có mùi hôi bất thường.

5. Phân có màu sắc lạ

Nếu phân của bạn có màu đỏ sẫm hoặc đen, đây có thể là dấu hiệu của ung thư ở những vị trí cao hơn ruột hoặc từ vết loét dạ dày.

Còn nếu phân có màu xanh lá cây hoặc xanh lam, đây có thể là dấu hiệu của nhiễm khuẩn đường ruột.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: The sun, Cleveland Clinic)