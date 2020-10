Ytiet - chàng trai chăn bò người Việt được thế giới quan tâm, khoe "phòng tắm, nhà vệ sinh" mới xây sau khi nổi tiếng và kiếm được tiền

Nổi tiếng sau khi đăng tải video hát tiếng Anh, chàng trai chăn bò quê Bình Định có tên So Y Tiết đặc biệt thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

So Ytiet trở thành "hiện tượng mạng" chỉ sau một đoạn video clip hát tiếng Anh, anh nhận được sự quan tâm của các ngôi sao Mỹ như hai "ông lớn" trong làng hip-hop trên thế giới Snoop Dogg và Chris Brown, bên cạnh đó còn có những ngôi sao hạng A như Miley Cyrus hay Dwayne The Rock, họ đã thể hiện sự thích thú dành cho Ytiet bằng cách nhấn nút "like" bài đăng về anh chàng. Thậm chí, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới Manchester City cũng đã "theo trends" đăng tải đoạn clip đếm số của Ytiet.

Nổi tiếng được một thời gian, từng nhất cử nhất động của Ytiet cũng được cộng đồng và truyền thông chú ý. Và trong đoạn video gần đây nhất, chàng trai người Bình Định đã chia sẻ về việc đầu tiên mình làm sau khi trở thành "hiện tượng mạng" và có thu nhập ổn định.

Chẳng phải là một điều quá xa vời, Ytiet chia sẻ việc mà anh làm khi có thu nhập ổn định là xây nhà vệ sinh và nhà tắm cho gia đình.

Trong video này, Ytiet giới thiệu không gian căn phòng tắm và nhà vệ sinh mới của gia đình mình. Bằng sự chia sẻ chân chất nhất, nhiều người biết rằng căn phòng tắm đơn sơ, bé nhỏ kia chính là "mơ ước" từ rất lâu của anh chàng.

Phòng tắm và nhà vệ sinh mới của gia đình Ytiet được chia làm 2 bên, một bên tắm gội và một bên để đi vệ sinh. Tất cả các trang thiết bị trong cả hai phòng đều là những trang thiết bị đơn giản nhưng với Ytiet đó đều là những đồ vật tối tân nhất. Ví dụ như "bồn cầu có thể bấm nút xả nước rất tiện", anh chàng nhiệt tình chia sẻ trong video mặc dù rất nhiều người đã biết về việc này. Có lẽ sinh ra và lớn lên ở vùng quên nên Ytiet sống khá đơn giản, ít tiếp xúc với máy móc, thiết bị hiện đại.

"Bây giờ là che mưa che nắng nhiều, trước đang tắm phải chạy mưa", hiện tượng mạng sinh năm 1988 phấn khích chia sẻ về nhà vệ sinh và nhà tắm của gia đình mình.

"Trước đi nấu nước đi tắm rất là khổ. Mình cũng thương dì, dì bị xương khớp đi nấu nước tắm rất cực, cũng không nên. Nên mình kêu người ta bán cho mình luôn loại tốt tốt", Ytiet chia sẻ trong video.

Mỗi chia sẻ của Ytiet gần như đều mang đến thiện cảm cho mọi người bởi sự chất phát, thông qua đó người ta có thể thấy trước kia gia đình của anh sống rất giản dị, đúng như cuộc sống chân quê. Tất cả thay đổi khi Ytiet tập tành làm YouTube và trở thành "hiện tượng mạng".

So Ytiet tên thật là So Y Tiết, sinh năm 1988 tại Bình Định. Chàng trai 8x từng có một tuổi thơ vất vả, nhọc nhằn, anh mồ côi mẹ và phải đi xin ăn rồi vào trại mồ côi sống. Hiện tại anh vẫn đi chăn bò để phụ giúp gia đình mẹ nuôi đồng thời kiếm thêm thu nhập từ việc làm YouTuber.