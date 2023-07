Yoona gây chú ý khi đi Thái Lan mà lại ăn món Việt Nam ở "King the Land" tập 10

Bước sang tập phim thứ 10, King the Land - Khách sạn vương giả đang gặp phải nhiều vấn đề khá nhức nhối. Trong khi nội dung đáng ra phải chạy nước rút và chuẩn bị đến cao trào, King the Land tập 10 lần này lại được dành hẳn như một... "vlog" du lịch đúng nghĩa, khi dàn nhân vật chả làm gì ngoài việc đi chơi thả ga. Có lẽ chính vì lý do đó mà rating King the Land tập 10 lại "vi vu" theo, đạt con số 11,3% trung bình toàn quốc. Con số này tăng so với tập 9 nhưng đáng báo động hơn, nó đánh dấu lần đầu tiên rating phim tụt giảm ở khung chiếu Chủ nhật.

Tiếp nối đoạn kết ở tập 9, hội bạn của Sa Rang (Yoona) đã được Gu Won (Lee Jun Ho) tạo điều kiện để đi du lịch như phần thưởng công việc, mà điểm đến chính là Thái Lan. Tại đây, trợ lý Sang Sik (người đang đóng giả Gu Won) trở thành trưởng đoàn với tiêu chí "thả ga" và "không tách đoàn".

Tại Thái Lan, Sang Sik khiến cả đoàn sốc ngang khi chọn điểm đến đầu tiên là một quán bún mang hơi hướng Việt Nam. Đến Gu Won cũng phải thốt lên rằng "Sao sang Thái Lan mà lại ăn bún Việt Nam?". Tuy vậy, cả nhóm đã có khởi đầu khá no nê với tô bún Việt Nam xấp xỉ 40 nghìn đồng.

Đi du lịch Thái Lan nhưng ăn món bún Việt Nam...

Ngay sau đó, Sang Sik tiếp tục đưa dàn nhân vật King the Land dạo chợ đêm, ăn vặt và xem ca nhạc. Lúc này, Gu Won và Sa Rang mới có chút thời gian tình tứ cạnh nhau. Tối đó, Gu Won ở chung phòng với Sang Sik, còn hội bạn gái ở một phòng. Gu Won và Sa Rang đã lẻn ra ngoài để gặp nhau, có giây phút lãng mạn dưới hồ bơi.

Sang hôm sau, cả nhóm đi thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng như Wat Arun, IconSiam... và có giây phút vô cùng vui vẻ và rộn ràng. Lúc này tại tập đoàn King, Hwa Ran đã biết chuyện Gu Won tự tiện thưởng cho nhân viên đi du lịch mà không thông qua ả.

Vào tối ngày thứ 2 tại Thái Lan, cặp đôi King the Land tính "đánh lẻ" nhưng thất bại. Dù vậy, Gu Won và Sa Rang vẫn cùng cả nhóm có buổi tối đầm ấm trên du thuyền. Lúc này, một nhân vật bất ngờ xuất hiện là anh chàng Ro Woon - hậu bối điển trai làm chung nhóm tiếp viên hàng không với Pyung Hwa và được rủ nhập bọn.

Sang ngày đi chơi cuối cùng, Gu Won và Sa Rang đã nắm tay nhau "tách đoàn". Cả hai đi tham quan khắp nơi, rồi còn hẹn ước dưới ánh trăng tròn. Tối hôm đó, nam chính King the Land "tâm sự mỏng" với bạn gái về việc thất lạc mẹ và quyết tâm tìm lại bà của anh. Khi Sa Rang ngỏ lời giúp, Gu Won cười nhẹ và bảo không cần.

Đêm tối lãng mạn của cặp đôi King the Land vào ngày cuối cùng tại Thái Lan cũng đã khép lại tập 10. Bước qua 2/3 chặng đường, King the Land đang trở nên "mất nhiệt" khi nhiều vấn đề chưa có sự tiến triển. Chẳng hạn như năng lực của Gu Won vẫn giậm chân tại chỗ, màn đối đầu giữa anh và chị gái vẫn chưa cân sức, hay bí mật về người mẹ của anh cũng không tiến triển gì. Liệu những vấn đề này sẽ được giải quyết ra sao trong 6 tập cuối cùng?