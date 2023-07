Cảnh hôn bùng nổ của Yoona - Lee Jun Ho giúp rating King the Land lập kỷ lục mới

King the Land - Khách Sạn Vương Giả lần đầu tiên có bước lùi về rating với tập 7, thế nhưng đó thực chất chỉ là "phần đệm" cho cảnh lãng mạn nhất sắp tới. King the Land tập 8 đã thật sự khiến khán giả bùng nổ với "phản ứng hoá học" giữa Yoona và Lee Jun Ho, đạt rating lên đến 12,32% trung bình toàn quốc. Như vậy, King the Land đã tăng thêm 1 bậc trong top 10 phim có rating cao nhất mọi thời đại của đài JTBC, đẩy Quý Cô Ưu Tú xuống để chiếm lấy hạng 7.

Cảnh đầu của King the Land tập 8 giải mã cho khán giả biết vì sao Gu Won (Lee Jun Ho) có thể lừa Samir để tham gia nghi thức kết hôn truyền thống cùng Sa Rang (Yoona). Hóa ra anh chàng đã giả vờ dụ dỗ Samir mặc một bộ trang phục vốn dành cho lao công, nhưng bảo rằng là người giữ nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong khi Samir đang quét sân bên ngoài thì Gu Won đã tranh thủ thành hôn với Sa Rang bên trong sảnh chính.

Tuy vậy, cả 3 nhân vật đều có một ngày tham quan khá thú vị. Sau khi Samir về phòng nghỉ ngơi, cặp đôi chính King the Land đã cùng nhau dạo bờ sông buổi đêm, cùng ăn mì gói và há cảo vô cùng ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Gu Won đến tìm Sa Rang sớm thì nhận ra cô đang ngái ngủ. Trong lúc Gu Won tính để Sa Rang ở lại thì cô quản lý Kim hống hách xuất hiện. Nữ chính King the Land đành trốn trong phòng, sau đó còn được Gu Won bồng lên giường để cô ngủ tiếp.

Đến chiều, Sa Rang nhận được lời mời tham gia tiệc thân mật cùng Samir trước khi anh về nước. Nữ chính King the Land còn được giao cho một bộ váy xinh lung linh, trong khi Gu Won cũng được mời nhưng với tư cách... bồi bàn. Tại bữa tiệc, Samir đã cầu hôn Sa Rang nhưng Gu Won đã thay Sa Rang từ chối.

Ngay sau đó, Sa Rang đã nhận chiếc nhẫn, khen nó và trả lại cho Samir và khẳng định bản thân chỉ chấp nhận tấm lòng của anh mà thôi. Cả 3 người sau đó đã cùng ngồi xuống ăn uống, khép lại buổi tối dở khóc dở cười và cả chuyến nghỉ dưỡng thành công của Samir tại King the Land.

Gu Won đã được bố khen ngợi hết lời vì thành công với vụ Samir. Vì muốn chủ động giành lấy quyền quản lý tập đoàn, giúp nhân viên thoát khỏi sự bất công của chị gái, Gu Won chính thức đưa ra lời tuyên chiến với chị mình.

Thế nhưng trong lúc đó, nam chính King the Land còn có một quyết định quan trọng khác. Anh đến gặp Sa Rang khi cô đang ở phòng tắm hơi cùng 2 cô bạn thân. Tại đây, 4 người tranh thủ "diễn tiểu phẩm" để các khách khác xung quanh "chốt đơn" giúp họ nhiều món hàng, góp phần tăng doanh thu và đạt mục tiêu công việc. Nhìn thấy sự quản lý của chị gái ảnh hưởng thế nào đến nhân viên, Gu Won càng thêm tinh thần để chiến thắng trong cuộc đấu này.

Về sau, nhờ sự giúp sức của 2 cô bạn kia (vốn vẫn chưa biết Gu Won là chủ tịch), Gu Won đã mạnh dạn lập kế hoạch hỏi Sa Rang hẹn hò chính thức. Anh mời cô đến một bữa tối lãng mạn mà anh chính là đầu bếp, khiến nữ chính King the Land vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng trong khi làm món bò, một sự cố nhỏ xảy ra khiến lửa bùng lên, làm hệ thống báo cháy tự động xịt nước. Gu Won lập tức chạy ra che chở cho Sa Rang, vô tình tạo ra khung cảnh lãng mạn dưới cơn mưa "nhân tạo". Cặp đôi chính đã khép lại King the Land tập 8 với một nụ hôn, cũng chính là cảnh lãng mạn nhất của cả hai tính đến hiện tại.