YoonA đốt cháy sân khấu với vũ đạo táo bạo cùng bạn diễn, bị "bàn tay hư hỏng" của Junho đụng chạm

Vào tối ngày 31/12, chương trình MBC Gayo Daejejeon 2021 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt cái tên đình đám như NCT, The Boyz, Stray Kids, ITZY, aespa, STAYC, IVE, MAMAMOO, Red Velvet, Oh My Girl, Brave Girls, Celeb Five.

Được biết YoonA và Junho sẽ đảm nhiệm vai trò MC cho đại nhạc hội hoành tráng MBC Gayo Daejejeon 2021. Đây là năm thứ 7 liên tiếp thành viên SNSD tham gia với vị trí người dẫn chương trình. Sánh đôi cùng YoonA là Junho - đàn em Kpop thế hệ thứ 2 đang trở thành tâm điểm dư luận với bộ phim "The red sleeve".

Màn trình diễn nóng bỏng của YoonA và Junho.

Cả hai đã mở màn MBC Gayo Daejejeon 2021 bằng tiết mục Senorita. YoonA và Junho đốt cháy sân khấu bởi những màn tương tác cực kỳ nóng bỏng. Hai người khiến khán giả không thể rời mắt khi kết hợp ăn ý và không kém phần táo bạo. Thậm chí, khán giả còn tinh ý phát hiện bàn tay của Junho còn vô tình đặt trên hông YoonA. Trong màn trình diễn, thành viên SNSD khoe trọn vòng eo quyến rũ và thân hình nuột nà bằng những màn vũ đạo mạnh mẽ. Trong khi đó, Junho cũng gây chú ý bởi nhan sắc điển trai cùng vẻ ngoài nam tính.

Junho bị soi đặt tay lên hông của YoonA.

Trước khi chương trình diễn ra, YoonA và Junho đã gây bão mạng xã hội với bức ảnh chụp chung khoe visual đỉnh cao. Điều này khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" mong chờ màn trình diễn nóng bỏng của cả hai trên sân khấu MBC Gayo Daejejeon 2021. Được biết YoonA và Junho đều sinh năm 1990 thuộc nhóm nhạc thế hệ 2 đình đám. Junho từng công khai tiết lộ YoonA là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình.

Hai bức ảnh đang gây bão mạng xã hội.

https://afamily.vn/yoona-dot-chay-san-khau-voi-vu-dao-tao-bao-cung-ban-dien-bi-ban-tay-hu-hong-cua-junho-dung-cham-20211231212354599.chn