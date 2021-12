Truyền thông xứ Hàn bất ngờ "quay xe" khen Song Hye Kyo xứng đáng cho đề cử Daesang

Cách đây không lâu, đài SBS đã công bố danh sách đề cử Daesang gồm bốn cái tên: Kim Soyeon - The Penthouse 2 & 3, Song Hye Kyo - Now, We Are Breaking Up, Lee Je Hoon - Taxi Driver, Honey Lee - One The Woman.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích khi cho rằng Song Hye Kyo không xứng đáng xuất hiện trong danh sách đề cử Daesang. Nữ diễn viên không có màn trở lại ấn tượng với Now We Are Breaking Up. Bộ phim lại không đạt rating cao như kỳ vọng. Chưa dừng ở đó, nữ diễn viên còn nhận về hàng loạt chỉ trích bởi diễn xuất "một màu".

Danh sách đề cử Daesang cho lễ trao giải SBS Drama Awards 2021.

Ngay sau đó, truyền thông xứ Hàn đã lên tiếng giải thích lý do về việc Song Hye Kyo góp mặt trong danh sách đề cử Daesang. Theo đó, đề cử Daesang không chỉ được xác định bởi các bảng xếp hạng và rating. Giải thưởng còn chú trọng về diễn xuất và khả thân hóa thân thành nhân vật của diễn viên.

Song Hye Kyo gây tranh cãi khi xuất hiện trong danh sách đề cử Daesang.

Dù Song Hye Kyo gây tranh cãi khi liên tục đóng khung vai diễn. Thế nhưng, truyền thông xứ Hàn cho rằng khán giả không thể phủ nhận diễn xuất ổn định của nữ diễn viên. Nhiều tờ báo đánh giá cao Song Hye Kyo về khả năng diễn xuất qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Trong tập 13 của Now, We Are Breaking Up, nhân vật Ha Young Eun do Song Hye Kyo đảm nhiệm đã có cảnh khóc nức nở khi ôm người bạn thân nhất là Jeon Mi Sook. Song Hye Kyo đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất thông qua cảnh quay này.

Cảnh khóc nức nở của Song Hye Kyo trong tập 13 của phim Now, We Are Breaking Up.

Lễ trao giải SBS Drama Awards sẽ chính thức diễn ra vào 31/12.

