Kết quả MBC Drama Awards 2021: The Red Sleeve chiến thắng 8 hạng mục, phá đảo toàn bộ lễ trao giải

Tối 30/12, lễ trao giải MBC Drama Awards 2021 đã diễn ra với sự tham dự của nhiều diễn viên truyền hình nổi tiếng như Cha Jung Hwa, Kim Ji Eun, Lee Hee Hyang, Jung Woo Yeon, Kim Bora, Jang Soo, Lim Hyun Soo,...

Bộ phim The Red Sleeve đã phá đảo lễ trao giải MBC Drama Awards 2021 khi chiến thắng 8 giải thưởng gồm: Bộ phim xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Best Couple, Diễn viên mới xuất sắc nhất, Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Special Merit Award. Có thể nói The Red Sleeve là "ngựa chiến" cuối năm 2021 của đài MBC với thành tích rating khủng. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa kết thúc và được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập nên những kỷ lục mới.

Lee Jun Ho và Lee Se Young chiến thắng giải thương Nam/Nữ diễn viên xuất sắc (mini series).

Lee Jun Ho và Lee Se Young - cặp đôi chính của bộ phim The Red Sleeve đã chiến thắng những hạng mục quan trọng nhất tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2021. Chia sẻ về giải thưởng Best Couple, Lee Jun Ho đã dành lời cảm ơn đến bạn diễn Lee Se Young:

"Một trong những lý do giúp chúng tôi nhận được giải thưởng này là Se Young. Em ấy như là người tạo mood ở trường quay và đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy nên tôi có thể quay phim vui vẻ cho tới tận cuối cùng. Xin hãy đón chờ bộ phim của chúng tôi và dành tình yêu cho Deok Im & San nhé. Cảm ơn mọi người!".

Lee Jun Ho và Lee Se Young chiến thắng giải thưởng Best Couple.

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI MBC DRAMA AWARDS 2021 - Bộ phim xuất sắc nhất: The Red Sleeve - Kịch bản xuất sắc nhất: The Red Sleeve - Nam diễn viên xuất sắc (mini series): Lee Jun Ho - Nữ diễn viên xuất sắc (mini series): Lee Se Young - Diễn viên mới xuất sắc nhất: Kang Hoon - Diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jang Hye Jin - Giải cống hiến: Lee Deok Hwa

- Daesang Diễn viên của năm: Nam Goong Min - Best Couple: Lee Junho, Lee Se Young





