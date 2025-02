Yoo Ah In chuẩn bị trở lại với bộ phim mới "The Match"

Vào ngày 19/2, đội ngũ sản xuất của "The Match" đã công bố đoạn giới thiệu chính thức của bộ phim "The Match". Đoạn giới thiệu có cảnh Lee Byung Hun trong tạo hình của kỳ thủ cờ vây huyền thoại Cho Hun Hyun Hàn Quốc. Phim cũng giới thiệu các diễn viên tham gia phim gồm Go Chang Seok, Hyun Bong Sik, Moon Jeong Hee và Kim Kang Hoon. Mặc dù khuôn mặt của Yoo Ah In không xuất hiện trong đoạn giới thiệu nhưng nam diễn viên cũng tham gia The Match, diễn xuất cùng Lee Byung Hun.

"The Match" kể về câu chuyện của huyền thoại cờ vây Hàn Quốc Cho Hun Hyun (do Lee Byung Hun thủ vai) khi anh phải đối mặt với thất bại trước học trò Lee Chang Ho (do Yoo Ah In và Kim Kang Hoon thủ vai) và nỗ lực giành lại vị trí hàng đầu của mình bằng tinh thần cạnh tranh bẩm sinh. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 26 tháng 3.

(Ảnh: Netflix)

Yoo Ah In đã bị giam giữ trong khi xét xử vì tội sử dụng ma túy thường xuyên. Trong phán quyết của tòa phúc thẩm vào ngày 18 tháng 2, Yoo bị kết án một năm tù, hoãn thi hành án trong hai năm và phạt 2 triệu won (khoảng 1.380 USD). Phán quyết này dẫn đến việc anh được trả tự do.

Trước đó, trong phiên tòa đầu tiên, anh đã nhận án tù một năm, phạt 2 triệu won (khoảng 1.380 USD), lệnh hoàn thành 80 giờ giáo dục cai nghiện ma túy và tịch thu 1,54 triệu won, dẫn đến việc anh bị giam giữ hợp pháp.

Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng propofol thường xuyên 181 lần từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, cùng với 44 trường hợp lấy thuốc ngủ bất hợp pháp từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Anh cũng bị buộc tội sử dụng cần sa và hướng dẫn người khác hút cần sa.

Sau khoảng năm tháng bị giam giữ, sự trở lại màn ảnh của Yoo Ah In với "The Match" được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự trở lại không chính thức của anh, bất kể ý định cá nhân của anh là gì.