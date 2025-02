"Ảnh đế" Yoo Ah In được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù vì ma tuý

Vào ngày 18/2, Tòa án cấp cao Seoul đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm về cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy của Yoo Ah In. Tại đây, Yoo Ah In thắng phiên tòa phúc thẩm và được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù.

Mức phạt của "Ảnh đế" xứ Hàn được chuyển sang quản chế, phạt tiền 2 triệu won (khoảng 35 triệu đồng), phạt bổ sung thêm 1,55 triệu won (27 triệu đồng), 80 giờ phục vụ cộng đồng và 40 giờ học phục hồi chức năng. Ban đầu, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam.

Yoo Ah In được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù

Được biết, Yoo Ah In xuất hiện tại tòa trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh nhạt, đeo kính và cạo đầu trọc. Nam diễn viên ít nói, chỉ xác nhận ngày sinh và cúi đầu trong suốt phiên tòa. Khi được trả tự do, Yoo Ah In cúi chào thẩm phán và bắt tay luật sư của mình.

Tòa án cấp cao Seoul kết luận: "Yoo Ah In thường xuyên sử dụng thuốc dùng cho mục đích y tế như propofol. Bị cáo đã phạm tội khi lấy thuốc dưới tên của bạn bè và gia đình. Đây là tội trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo cũng bị rối loạn giấc ngủ và trầm cảm trong thời gian dài. Có vẻ như bị cáo đã sử dụng loại thuốc này cho mục đích điều trị, để có thể ngủ ngon. Hiện tại, Yoo Ah In không biểu hiện bất kỳ sự phụ thuộc nào vào ma túy, vì vậy tòa kết luận bị cáo sẽ không tái phạm. Tòa cũng đã tính đến việc bị cáo đã có thời gian suy ngẫm về hành động của mình trong hơn 5 tháng ở tù".

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 1/3023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Giờ đây, Yoo Ah In chỉ còn phải chịu án quản chế và phạt tiền

Nguồn: Koreaboo