YG gây tranh cãi dữ dội xoay quanh teaser comeback của BLACKPINK: Jisoo bị đối xử bất công khiến fan tức giận

Sáng ngày 18/6, YG bắt đầu tung video teaser của từng thành viên BLACKPINK cho single mở đường mang tên How You Like That sẽ được phát hành vào ngày 26/6 tới đây. Rosé là người "mở bát" loạt video này, sau đó đến Jennie, qua đó trở thành 2 trong 4 mảnh ghép đầu tiên được giới thiệu vào hôm nay.

Video teaser của Rosé (BLACKPINK).

Video teaser của Jennie (BLACKPINK).

Trong video có thể thấy thần thái siêu ngầu của Rosé và Jennie khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc và thần thái đỉnh cao, tuy nhiên 2 đoạn video teaser này lại bất ngờ gây nên tranh cãi dữ dội xảy ra trong chính nội bộ fandom của BLACKPINK.

Cụ thể trước đó, BLACKPINK đã tung ra 3 bộ ảnh teaser trong 3 ngày liên tiếp khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích về sự biến hóa không ngừng của nhóm. Nhìn lại toàn bộ thứ tự mà YG đăng tải ảnh của các thành viên trong 3 ngày, có thể thấy 3/4 thành viên BLACKPINK là Jennie, Lisa, Rosé đã được lựa chọn để mở đầu mỗi một bộ ảnh teaser. Theo quy luật này, người hâm mộ cho rằng rất có thể Jisoo sẽ là "trùm cuối", trở thành người mở đầu bộ ảnh teaser cuối cùng phát hành hôm nay (18/6).

Tuy nhiên cuối cùng YG lại tung video teaser của 2 thành viên khác mà chẳng phải bộ ảnh nào của Jisoo khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc và cho rằng công ty này đang đối xử bất công với "chị cả" BLACKPINK.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người không ngần ngại ném đá YG, đồng thời treo hashtag #JisooDeservesBetter (Jisoo xứng đáng được đối xử tốt hơn) nhằm đòi lại công bằng cho thần tượng.

Fan tức giận vì cho rằng YG đang đối xử không công bằng với Jisoo.