BLACKPINK tung ảnh comeback: Lisa bị chê, fan đổ lỗi YG đối xử bất công

Sáng ngày 16/6, BLACKPINK đã tung ra loạt poster mới nhất để "nhá hàng" cho màn comeback của nhóm. Nếu 4 cô gái giấu mặt, chỉ khoe tóc và nail trong bộ ảnh hôm qua thì hôm nay, họ đã chính thức lộ mặt trong chuỗi teaser.

Trong loạt ảnh, người hâm mộ đặc biệt chú ý đến Jisoo - thành viên có visual nổi bật nhất. Nhan sắc và thần thái của cô nàng khiến những fan trung lập cũng phải xuýt xoa trầm trồ. Trong khi đó, nhiều fan Lisa có phản ứng thất vọng trước teaser cá nhân của cô nàng.

Jisoo.

Jennie.

Rosé.

Lisa.

Họ cho rằng Jennie, Jisoo và Rosé đều được đầu tư, chăm chút long lanh, chỉ riêng Lisa là ngược lại vì bộ tóc chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt búp bê của cô. Thậm chí có người còn cho rằng, YG đang đối xử bất công với em út BLACKPINK, dù cô đang là người mang về lợi nhuận nhiều nhất.

Fan chê bai poster hình ảnh cá nhân của Lisa, đồng thời "ném đá" YG vì cho rằng thần tượng của mình đang bị đối xử bất công.

Được biết ca khúc chủ đề trong lần trở lại sắp tới của BLACKPINK có tên How You Like That sẽ được phát hành vào ngày 26/6 tới đây.