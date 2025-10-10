Yếu tim thì chớ dại xem phim Hàn siêu hay này: Nữ chính liên tục bẻ lái khét lẹt, chỉ có sốc hơn không có sốc nhất

Nếu vẫn nghĩ phim Hàn 2025 nhạt, thiếu điểm nhấn thì có lẽ bạn chưa xem First Lady (Đệ Nhất Phu Nhân), tác phẩm đang khiến khán giả đau não nhưng không dứt ra nổi. Mới đi đến tập 5 thôi mà câu chuyện đã rối như mạng nhện, twist nối twist, mỗi tập lại là một pha kẻ lái khiến cư dân mạng không biết nên tin vào nhân vật nào.

Phim mở đầu bằng một cú twist cực mạnh: người đàn ông vừa đắc cử tổng thống liền yêu cầu người vợ đã đồng hành cùng mình từ thuở khó khăn ly hôn ngay trên sân khấu chúc mừng. Nghe vô lý nhưng lại hợp lý đến mức rợn người, vì càng xem càng thấy mỗi nhân vật đều có bí mật sâu hơn đại dương. Nữ chính Cha Soo Yeon (Eugene đóng), người từng hy sinh cả thanh xuân, chống đối cả bố mình để chồng đạt được quyền lực lại bị chính người đàn ông ấy quay lưng. Nhưng có thực sự chỉ là chuyện tình cảm tan vỡ, hay phía sau là cả một âm mưu chính trị đẫm máu?

Từ tập 1 đến tập 5, phim liên tục khiến khán giả nghi ngờ mọi thứ. Ông chồng có thật sự ngoại tình không? Cô thư ký luôn kè kè bên cạnh liệu có phải tiểu tam hay cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng? Còn nữ chính, liệu cô có thực sự là nạn nhân hay là kẻ đang thao túng tất cả vì ám ảnh quyền lực? Chính cái cảm giác không biết tin ai ấy khiến First Lady trở thành một trong những phim Hàn hiếm hoi khiến người xem vừa phấn khích vừa mệt tim đến vậy.

Kịch bản của biên kịch Kim Hyung Wan (tác giả Dream High 2, Hidden Identity) được chuẩn bị suốt 6 năm và đúng là không uổng công. Mỗi chi tiết đều được cài cắm tinh vi, để rồi đến khi người xem tưởng như hiểu hết thì phim lại bẻ lái một cú cực gắt. Có tập mở đầu bằng cảnh tình cảm, kết thúc lại là cuộc điều tra về tội ác. Có nhân vật hôm trước được thương xót, hôm sau đã trở thành kẻ phản bội. Một số fan gọi đây là “drama chính trị phiên bản 18+ của Penthouse”, vì mức độ căng thẳng và độc khí trong từng khung hình.

Nhiều bình luận còn đùa rằng First Lady nên dán nhãn cảnh báo “coi chừng tăng huyết áp”, vì tiết tấu dồn dập đến nghẹt thở. Không chỉ hack não bằng âm mưu chính trị, phim còn đánh mạnh vào tâm lý nhân vật. Cha Soo Yeon không đơn thuần muốn giữ chồng, mà bị ám ảnh đến mức muốn trở thành đệ nhất phu nhân, thậm chí là tổng thống, như thể chỉ quyền lực mới cứu được linh hồn cô. Thêm vào đó khoảng cách giữa cô và con gái - người bị bắt nạt ở trường, dù cô luôn cố gắng để làm một người mẹ tốt cũng khiến người xem đau đầu. Cảm xúc của nhân vật vừa đáng thương, vừa đáng sợ, tạo nên một nữ chính phức tạp bậc nhất màn ảnh Hàn năm nay.

Diễn xuất của Eugene được khen ngợi hết lời. Sau Penthouse, cô lại một lần nữa chứng minh khả năng nhập vai đáng kinh ngạc. Chỉ cần ánh mắt thôi đã khiến người ta rợn gáy. Nhiều cảnh cô im lặng đối diện với chính mình khiến khán giả sởn da gà.

Đến hiện tại, First Lady vẫn chưa lộ rõ ai là người thực sự cầm dây trong trò chơi này. Cư dân mạng đổ xô đồn đoán, cho rằng nữ chính mới là trùm cuối, là phản diện của ván cờ này. Chính vì thế, khán giả càng nghiện, càng mong từng tuần phim ra mắt để được sốc thêm nhiều lần nữa.