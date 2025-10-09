Khi điện ảnh Việt chọn kể về tình chị em – thứ tình cảm chân thật nhưng ít được nhắc tới

Đã lâu rồi khán giả Việt mới có dịp được chạm đến một câu chuyện điện ảnh nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc về tình thân. “Chị Ngã Em Nâng”, bộ phim mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh, không ồn ào, không giật gân, mà lặng lẽ khắc họa sợi dây gắn bó giữa hai chị em – một thứ tình cảm vừa quen thuộc, vừa hiếm khi được kể trọn vẹn trên màn ảnh Việt.

Là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Vũ Thành Vinh, “Chị Ngã Em Nâng” cho thấy rõ sự tiến bộ trong tư duy kể chuyện và cách làm nghề. Mỗi khung hình, ánh sáng, phục trang hay nhịp dựng đều được chăm chút kỹ lưỡng. Không còn sự vụng về của người mới, tác phẩm lần này thể hiện một đạo diễn đã thật sự trưởng thành – biết tiết chế, biết để cảm xúc tự lên tiếng.

Phim xoay quanh câu chuyện của Hai Thương (Lê Khánh) và Út Lực (Thuận Nguyễn) – hai chị em có tính cách trái ngược. Hai Thương là người chị cả kiên cường, luôn gồng mình lo cho gia đình đến mức quên mất bản thân. Út Lực lại sống thiên về cảm xúc, bốc đồng và dễ tổn thương. Sự khác biệt ấy, cộng với những vết thương từ quá khứ, khiến họ dần xa cách. Chỉ khi đối diện với biến cố, cả hai mới hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng cần thể hiện bằng lời.

Điểm mạnh lớn nhất của phim nằm ở kịch bản do Bình Bồng Bột chấp bút – vừa dung dị, vừa nhiều lớp. Tác phẩm không đi theo mô-típ “phim gia đình dễ đoán” mà đan xen giữa hiện tại – quá khứ, giữa tổn thương – chữa lành. Mỗi nhân vật đều có chiều sâu tâm lý riêng, và mỗi lựa chọn của họ đều có lý do.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn có màn thể hiện khiến khán giả bất ngờ. Họ bỏ qua những vai diễn quen thuộc để hóa thân thành hai con người chịu nhiều giằng xé nội tâm. Lê Khánh khiến người xem thấy một người chị vừa mạnh mẽ vừa mỏi mệt, trong khi Thuận Nguyễn lại thể hiện một người em tổn thương, dễ vỡ nhưng luôn khát khao được yêu thương.

Bên cạnh đó, Quốc Trường có màn “lột xác” ngoạn mục – thoát hẳn khỏi hình ảnh phản diện, trở thành người đàn ông điềm đạm, thấu hiểu và giàu cảm xúc. Dàn diễn viên phụ như NSƯT Hoài Linh, NSND Tạ Minh Tâm, Lâm Bảo Châu, Phương Lan, Mos, Bank... góp phần tạo nên tổng thể diễn xuất đa sắc màu và chân thật.

Giữa thời điểm điện ảnh Việt đang bị lấn át bởi những phim ồn ào, “Chị Ngã Em Nâng” xuất hiện như một nốt trầm cần thiết. Phim không chỉ kể một câu chuyện về gia đình, mà còn khơi gợi lòng trắc ẩn, khát vọng yêu thương và sự tha thứ.

Không dừng lại trên màn ảnh, ê-kíp phim còn lan tỏa tinh thần “yêu thương và nâng đỡ” qua nhiều hoạt động xã hội: tài trợ giải chạy sinh viên, tặng học bổng cho các cặp chị em vượt khó, và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đó là cách mà đạo diễn Vũ Thành Vinh và các cộng sự biến thông điệp phim thành hành động – nhẹ nhàng, thiết thực và nhân văn.

Trong bối cảnh doanh thu phòng vé chững lại sau “Mưa Đỏ”, “Chị Ngã Em Nâng” vẫn trụ vững ở top 2 doanh thu – điều hiếm thấy với một phim thuần tình cảm, không chiêu trò. Thành công ấy đến từ sự tử tế và cảm xúc chân thành mà khán giả cảm nhận được.

Không cần lời quảng bá ồn ào, bộ phim vẫn khiến người xem rời rạp với đôi mắt đỏ hoe và một cảm giác ấm áp lạ thường – rằng, khi một người ngã, sẽ luôn có một người khác sẵn lòng nâng.