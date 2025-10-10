Ngôn tình cũng không dám tả nữ chính đẹp cỡ này: Visual hiếm có khó tìm, mọi đường nét đều là tinh túy

Với các khán giả thích xem phim cổ trang Hàn Quốc, Moon River là cái tên mà họ đang chờ đợi. Tác phẩm này không chỉ gây chú ý vì cặp đôi chính Kang Tae Oh - Kim Se Jeong, mà sự hiện diện của Hong Su Zu cũng rất đáng để mong ngóng.

Trong đoạn teaser được MBC hé lộ trước đó, Hong Su Zu gây ấn tượng với vẻ đẹp kiên cường, lạnh lùng và đầy cuốn hút. Mới đây, cô nàng tiếp tục khiến khán giả bị sốc visual qua những tấm poster mà nhà đài "nhá hàng".

Câu chuyện của nhân vật Kim Woo Hee do Hong Su Zu đảm nhận được hé lộ trong teaser phim. Dường như cô sẽ có một chuyện tình đau lòng.

Cho những ai chưa biết, Moon River là tác phẩm ngôn tình cổ trang kể về mối tình giữa thái tử Lee Kang (Kang Tae Oh) và cô gái đi buôn Park Dal Yi (Kim Se Jeong). Bề ngoài, Lee Kang là một người phóng túng nhưng sâu trong lòng anh là những nỗi đau khôn cùng. Lee Kang từng phải chịu nỗi đau mất đi người con gái mình yêu và giờ đây, trả thù là thứ động lực giúp anh tiếp tục sống.

Cuộc đời Lee Kang thay đổi khi gặp Park Dal Yi, một cô gái thông minh, lạc quan và tốt bụng. Dẫu vậy, người con gái này cũng mang đến những rắc rối lớn cho Lee Kang khi mà hai người hoán đổi linh hồn cho nhau. Điều đó cũng có nghĩa là Lee Kang sẽ sống trong cơ thể của Park Dal Yi và ngược lại, từ đó dẫn tới nhiều điều dở khóc dở cười.

Nhân vật Kim Woo Hee là một tiểu thư nhà quan Tả nghị chính.

Tuy nhiên trong mắt gia tộc, cô chỉ là một quân cờ để họ đạt được quyền lực mà thôi.

Dẫu vậy, Kim Woo Hee không phải người an phận, để mặc cuộc đời mình cho người khác sắp xếp.

Về phần Hong Su Zu, cô đảm nhận vai Kim Woo Hee, con gái duy nhất của đại thần Tả nghị chính. Cô được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Joseon, mang trong mình sự trí tuệ, sắc sảo và phong thái cao quý của một tiểu thư danh giá. Dẫu vậy, đằng sau hào quang vạn người mơ ước là nỗi khổ đau khi phải sống như một quân cờ trên bàn cờ quyền lực của gia tộc.

Tuy nhiên, Kim Woo Hee không phải một nữ tử tầm thường chấp nhận phó mặc cho người khác an bài. Cô muốn vươn tới vị trí cao nhất ở Joseon để có thể sống cuộc đời mà mình thật sự mong muốn.

Moon River là dự án cổ trang đầu tay của Hong Su Zu. Liệu cô nàng sẽ thể hiện vai diễn đầy sức nặng này thế nào?

Trong loạt ảnh được MBC công bố, Hong Su Zu đã khắc họa hoàn hảo vẻ thanh tao và duyên dáng của Kim Woo Hee. Cô xuất hiện với vẻ xinh đẹp và đoan trang, nhưng ánh nhìn sắc bén lại tiết lộ ý chí kiên định và sức mạnh nội tâm không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng liệu tham vọng tột cùng của Kim Woo Hee sẽ dẫn cô đến vinh quang tối thượng, hay cuốn cô vào bi kịch do chính mình tạo nên?

Với thiết lập nhân vật như vậy, Kim Woo Hee hứa hẹn sẽ là vai diễn đầy thử thách cho Hong Su Zu. Thế nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để cô chứng tỏ khả năng của bản thân mình ở dự án cổ trang đầu tay.