Gió ngang khoảng trời xanh: Tổng tài muốn yêu Ngân theo kiểu “3 không”, khán giả chỉ mong cô gái xinh đẹp mau tỉnh ngộ

Tập 27 của Gió ngang khoảng trời xanh tiếp tục xoay quanh mối quan hệ giữa Ngân (Việt Hoa) và Trường (Denis Đặng) – cặp đôi đang khiến người xem vừa tò mò, vừa… lo giùm cho cô gái. Sau buổi hẹn hò dạo phố Hà Nội, bữa tối của họ kết thúc giản dị bên gói mì tôm cốc ở vỉa hè. Khi Ngân vui vẻ nói "Chào mừng anh đến với cuộc sống của em!" , khán giả tưởng đâu Trường sẽ đáp lại bằng những gì ngọt ngào, sâu sắc. Thế nhưng anh lại khiến người xem sững lại khi bộc bạch quan điểm yêu "3 không": không cam kết, không ràng buộc, không hứa hẹn bất cứ điều gì .

Lời đề nghị tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại khiến không ít người xem phải chau mày. Trong khi Ngân ngày càng mở lòng, xem Trường như một người có thể chia sẻ thật lòng, thì cách anh đặt ranh giới lại phảng phất sự né tránh trách nhiệm. Câu nói "Bọn mình cứ ở bên nhau vì những khoảnh khắc của hiện tại" nghe qua tưởng lãng mạn, nhưng khi soi kỹ lại là lời phủ nhận tương lai – một kiểu yêu hời hợt, dễ tan biến chỉ cần cảm xúc đổi thay. Không ít khán giả thẳng thắn nhận xét: "Không cam kết không ràng buộc là muốn quất ngựa truy phong chứ gì!"

Thái độ của Trường trong tập này càng khiến hình ảnh "tổng tài" trở nên xa cách. Ở phân cảnh đến phòng trọ của Ngân, anh bị bà chủ nhà và các cô chú trong khu tập thể "tra hỏi" cặn kẽ về thân phận. Lẽ ra chỉ cần một chút khéo léo, Trường đã có thể để lại ấn tượng tốt. Nhưng thay vì ứng xử nhã nhặn, anh chọn im lặng, rồi đứng dậy mở cửa "mời" các bác ra về với thái độ lạnh lùng. Cảnh này khiến nhiều khán giả phải lắc đầu: một người đàn ông không biết tôn trọng người lớn dù chỉ trong những điều cơ bản – liệu có đáng để Ngân gửi gắm tình cảm?

Không chỉ với người lớn, cách Trường cư xử với trẻ con cũng khiến người xem không hài lòng. Anh thể hiện rõ sự lạnh lùng, khó chịu khi được nhờ vả chuyện rất đơn giản. Chính sự thiếu mềm mỏng ấy khiến hình ảnh "tổng tài" của Trường không còn cuốn hút, mà trở nên khô khan, xa cách.

Dưới các đoạn cắt phim được đăng tải trên mạng xã hội, phần bình luận gần như "một chiều":

"Không biết cô Ngân sâu sắc, chín chắn thế mà lại rung động trước người đàn ông như vậy."

"Thái độ của tổng tài thế là không được rồi, tiền nhiều mà không biết tôn trọng người lớn thì cũng bỏ."

"Nhìn thái độ của Trường mà thấy không ưa, kiểu vô cảm, khinh thường người khác."

Từ những phản ứng này, có thể thấy Trường đang dần đánh mất thiện cảm nơi khán giả. Anh yêu theo cách của riêng mình, nhưng tình yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc thoáng qua. Khi "hiện tại" trôi qua, thứ còn lại trong mối quan hệ là gì, nếu không có cam kết, không ràng buộc, không lời hứa nào được giữ lại?

Ngân – cô gái từng tự tin, mạnh mẽ – giờ đứng trước một người đàn ông chỉ muốn duy trì sự dễ chịu cho riêng mình. Chính vì thế, nhiều khán giả chỉ mong cô sớm tỉnh ngộ, để nhận ra rằng yêu một người "3 không" nghĩa là đang bước vào cuộc tình… mơ hồ.

