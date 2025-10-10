Bom tấn 1.300 tỷ đồng của Jun Ji Hyun bị chê "đầu voi đuôi chuột": Dàn diễn viên hạng S cũng không cân được kịch bản yếu và tranh cãi nhạy cảm

Từng được kỳ vọng là siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc của năm, Giông Tố (Tempest) do Jun Ji Hyun và Kang Dong Won đóng chính, nay lại trở thành đề tài nóng vì kết thúc trong im lặng.

Dù được Disney đầu tư lên tới 500 tỷ won (khoảng 1,300 tỷ đồng), bộ phim vẫn "chìm nghỉm" với rating thấp, phản ứng trái chiều và hàng loạt tranh cãi.

Bom tấn được kỳ vọng hóa "thảm bại"

Ngay từ khi công bố, Giông Tố (Tempest) được truyền thông Hàn ca ngợi là "siêu dự án của năm", với quy mô đầu tư khổng lồ và sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu xứ kim chi. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phim khép lại bằng mức rating lẹt đẹt, tụt khỏi top 3 bảng xếp hạng thịnh hành, khiến nhà đầu tư gần như "trắng tay".

Khán giả và giới phê bình chỉ ra rằng, dù phần hình ảnh, âm nhạc và bối cảnh được dàn dựng công phu, kịch bản lại thiếu điểm nhấn, tuyến nhân vật rời rạc, tiết tấu chậm, khiến người xem khó nhập tâm. Một số ý kiến nhận định phim cố gắng "nâng tầm chính luận" nhưng lại đánh mất sự hấp dẫn cần có của một series giải trí.

Tranh cãi nhạy cảm và phản ứng ngược

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Giông Tố (Tempest) còn gây tranh cãi khi xuất hiện phân cảnh bị cho là xuyên tạc hình ảnh Trung Quốc, dẫn đến làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Một đoạn thoại của nhân vật do Jun Ji Hyun đảm nhận bị cư dân mạng Trung – Hàn soi kỹ và chỉ trích là "thiếu tôn trọng", khiến bộ phim vốn đã yếu thế lại càng bị công kích dữ dội.

Các chuyên gia truyền thông nhận định đây là "đòn giáng kép" – vừa thất bại về chất lượng nghệ thuật, vừa đánh mất thiện cảm công chúng, khiến Disney lâm vào thế bị động trong thị trường châu Á.

Diễn xuất của Jun Ji Hyun vẫn là điểm sáng hiếm hoi

Dù bị bao phủ bởi tranh cãi, Jun Ji Hyun vẫn được đánh giá cao ở khả năng nhập vai. Cô thể hiện nhân vật người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và âm mưu. Diễn xuất nội tâm, ánh mắt u uẩn và cách tiết chế cảm xúc của cô giúp phần cuối phim vẫn giữ được chút cảm động giữa bối cảnh hỗn loạn của kịch bản.

Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng "ngay cả Jun Ji Hyun và Kang Dong Won cũng không thể cứu nổi một kịch bản yếu và cách triển khai rối rắm."

Với Giông Tố (Tempest), Disney nhận về một "bài học bạc tỷ": Danh tiếng diễn viên và mức đầu tư khổng lồ không đủ tạo nên "phép màu" nếu thiếu kịch bản chắc tay.