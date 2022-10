Yêu chàng hàng xóm trên đất Nga, cô gái lén lút giấu cha mẹ vì bị cấm và cái kết bất ngờ sau 4 năm

Cặp đôi từ tình bạn phát triển lên thành tình yêu

Mạng xã hội phát triển đã tạo cơ hội cho nhiều cặp đôi được công chúng biết đến nhiều hơn. Minh Trang (Trang Lacci) và Minh Hoàng (Hoàng Trox) là cặp đôi nổi tiếng trên TikTok. Họ có tài khoản hơn 1 triệu follow, chia sẻ về cuộc sống thường ngày của cả hai.

Họ sinh ra và lớn lên tại Nga và mới về Việt Nam sinh sống được 7 tháng nay. Hiện tại, công việc chính của cặp đôi là kinh doanh, quản lý chuỗi nhà hàng món ăn Việt tại Nga. Đồng thời, họ cũng đang phát triển trong ngành sáng tạo nội dung.

Trang và Hoàng quen nhau vì có nhóm bạn chơi chung. Sau này, gia đình Trang chuyển sang ở khu chung cư của Hoàng thì lúc đó, cặp đôi bắt đầu chơi thân với nhau. Ngay từ ban đầu, họ không phải là hình mẫu lý tưởng của nhau nhưng quay đi quay lại, từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào chẳng hay.

"Bọn mình gặp nhau hằng ngày, đang từ best friend thế nào lại thành best partner luôn. Mình ấn tượng với cặp mắt 1 mí của anh Trox vì thích con trai mắt 1 mí. Anh ấy lại thích mình ở điểm thẳng tính và sự tự do trong cách sống", Trang chia sẻ.

Cặp đôi Trang Lacci và Hoàng Trox.

Bắt đầu yêu nhau, vì bị bố mẹ ngăn cấm nên thời gian đầu Trang và Hoàng không công khai. Họ luôn tìm chỗ ít có thể chạm mặt người quen để hẹn hò. Có ảnh chụp chung cũng không đăng và danh bạ còn để tên người khác. Tình trạng yêu đương lén lút như thế kéo dài đến 2-3 tiếp theo.

Trang nhớ lại: "Mình lưu tên anh trong điện thoại bằng tên một cô bạn gái. Lúc đấy khó khăn nhiều nhưng lại nghĩ khi cả hai đứa có chung bí mật với nhau thì lại càng làm mối quan hệ gắn bó hơn. Cảm giác kiểu có chuyện chỉ hai người biết, hai người hiểu. Yêu lâu lâu rồi thì không giấu được nữa, dần dần hai gia đình đã chấp nhận tình yêu này. Cái kết là đến năm thứ 4, bố lại còn giục cưới luôn nữa".

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2019.

Bởi vì trước khi con cái yêu đương, gia đình hai bên đã biết nhau rồi Trang không có bước "về nhà ra mắt" như nhiều chị em khác. Tuy nhiên, về làm dâu, cô vẫn hạnh phúc khi có bố mẹ chồng dễ tính, tâm lý và yêu thương con dâu.

"Thậm chí bố mẹ chồng còn chiều con dâu hơn cả chiều anh Trox nữa đó", Trang bật mí.

Ông bà chủ của chuỗi 7 nhà hàng tại Nga

Không chỉ là trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa, Minh Trang và Hoàng Trox đều có tài trong việc kinh doanh. Sau khi ra trường, họ bắt đầu sự nghiệp startup. Ban đầu, họ làm riêng mỗi người một quán. Tình hình cũng không mấy khả quan nhưng nhờ đó mà cặp đôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm kinh doanh.

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi đã quyết mở thương hiệu chung. Mọi chuyện khá suôn sẻ và đến hiện tại, thương hiệu Hochupho của vợ chồng trẻ đã có đến 7 chi nhánh tại Nga.

Trang tâm sự: "Bây giờ ngồi nghĩ lại rồi mới thấy, hai vợ chồng mình từ lúc mở quán cho đến khi quản lý gần như chưa bao giờ bất đồng quan điểm. Đến giờ vẫn vậy. Có lẽ do cả hai đều nhìn về một hướng. Hơn nữa, lúc quản lý mỗi người đảm nhận một bộ phận. Cái gì bọn mình cũng nói chuyện, góp ý với nhau để tìm tiếng nói chung".

Tổ ấm hạnh phúc của hai vợ chồng.

Trong nhiều clip TikTok, người ta thấy vợ chồng Trang khá tếu táo, thậm chí còn bày trò để trêu chọc, đùa giỡn với nhau.

Trong clip, Trang luôn là một cô vợ "củ hành" chồng, cấm đi nhậu, giữ lương và luôn đòi hỏi mua đồ. Hoàng Trox lại là người chồng luôn tìm cách để đi nhậu. Chia sẻ về những nội dung hài hước, Trang cho biết:

"Chúng mình bên ngoài cũng vui tính lắm, vì trước đó là bạn tốt cho nên sở thích và cách sống khá hợp. Các clip chúng mình làm thực chất cũng dựa vào tình huống mà các cặp đôi hay trêu nhau. Ngoài đời chúng mình không bao giờ cấm đoán nhau việc gì, đi chơi cùng nhau đi, tài chính cùng nhau làm rồi cùng nhau tiêu. Các tình huống troll hay trêu chọc cũng là cách để hai vợ chồng giúp mọi người có những phút giây thư giãn khi xem clip. Nếu mọi người thích thú với những clip đó của vợ chồng mình thì thật sự rất vui luôn đấy".

Cặp đôi hiện đang theo đuổi con đường kinh doanh và sáng tạo nội dung.

Hiện tại, Trang và Hoàng đang sống ở Việt Nam. Họ vẫn quản lý tốt công việc kinh doanh của mình từ xa và hòa nhịp rất nhanh với môi trường sống mới.

Đúng là một câu chuyện tình yêu thật sự dễ thương của cặp TikToker nổi tiếng. Chúc mừng hạnh phúc của gia đình Trang Lacci và Hoàng Trox. Hi vọng rằng cặp đôi sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong việc kinh doanh cũng như ngành sáng tạo nội dung mà hai vợ chồng đang theo đuổi!