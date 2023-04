Yên Bái: Bé 11 tháng tuổi tử vong do sốc phản vệ nghi do thuốc

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ - nơi cháu H tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Anh Đặng Kim Chu (sinh năm 1994, bố cháu H) cho biết, ngày 18/4, cháu bị dị ứng, da nổi mẩn đỏ, gia đình không dùng thuốc gì để chữa trị. Đến ngày 19/4, thấy cháu chưa khỏi bệnh, gia đình đã đưa cháu H xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ để thăm khám và điều trị.

Tại đây, sau khi khám, cháu được đưa vào Khoa nhi của bệnh viện để lấy mẫu máu xét nghiệm. Sau khi lấy xong mẫu máu, các bác sỹ đã tiêm thuốc cho cháu. Khi mũi thuốc đầu tiên, cháu có khóc. Đến mũi thứ hai, cháu ngừng khóc và tử vong ngay sau đó.

Anh Chu cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện có hỗ trợ gia đình 33 triệu đồng để lo mai táng cho cháu.

Theo biên bản làm việc giữa bệnh viện và gia đình, nguyên nhân ban đầu được xác định là sốc phản vệ cấp IV do thuốc Vinsolon. Cháu đã được cấp cứu theo đúng phác đồ nhưng không qua khỏi.

Sáng 20/4, ông Phan Thanh Tôn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện được thành lập gồm các thầy thuốc thuộc các chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Nội khoa, Nhi khoa, Dược và các phòng chức năng. Hội đồng tiến hành họp theo quy chế của Bộ Y tế.

Sau khi tiến hành đánh giá quy trình từ khi tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, xử trí và quá trình cấp cứu khi có sự cố y khoa, Hội đồng chuyên môn kết luận: Nguyên nhân tử vong do sốc phản vệ độ IV nghi do thuốc, ngừng tuần hoàn, mề đay cấp, tiền sử đẻ non, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Quá trình tiếp đón, chẩn đoán, xử trí và cấp cứu ngừng tuần hoàn đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nhân viên y tế thực hiện đúng chức trách, khởi động được quy trình báo động đỏ kịp thời.