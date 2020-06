Xúc động hình ảnh hàng trăm chiến sỹ mồ hôi mặn chát, rã rời giữa biển lửa cứu rừng

"Trưa nay 30/6, ngọn lửa trên đỉnh rú Mồng Gà bắt đầu bùng phát trở lại. Anh em chiến sỹ vừa mới được về nhà, bưng bát cơm ăn thì lại nhận lệnh quay trở lại hiện trường đám cháy" - Thiếu tá Nguyễn Sỹ Thành, Phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động PK02 Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ với Người Đưa Tin Pháp luật tại hiện trường.

Địa hình đồi dốc đá khiến công tác tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Theo Thiếu tá Thành, do thời tiết quá nắng nóng, thực bì dày khiến công tác dập lửa vô cùng khó khăn. Địa bàn đồi núi dốc cao, anh em chiến sỹ phải di chuyển từ sườn núi lên trên đỉnh mới tiếp cận được đám cháy. Sau nhiều tiếng đồng hồ trắng đêm dập lửa, hiện, cán bộ chiến sỹ ai cũng gần như kiệt sức. Tuy nhiên, để khống chế, không để ngọn lửa lan sang các khu vực khác, lực lượng cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát cơ động đang phối hợp với các lực lượng khác nỗ lực tham gia dập lửa.

Anh em cán bộ chiến sỹ ướt đẫm mồ hôi nỗ lực cứu rừng.

Giọng khản đặc, Thượng úy Nguyễn Hương Trung, Trưởng Công an xã Sơn Long (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Chiều hôm qua, anh em đang làm việc thì nhận tin báo. Chúng tôi đã huy động toàn bộ anh em, cán bộ trong ủy ban, lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường. Do nắng nóng, gió to, thực bì dày lửa lan nhanh khiến cho lực lượng mất kiểm soát. 15 phút sau, lực lượng ứng cứu khác cũng có mặt tại hiện trường nhưng do gió to khiến đám cháy lan rộng với tốc độ rất nhanh”.



Một chiến sỹ PCCC mệt nhoài sau hàng giờ đồng hồ tham gia dập lửa.

Phương án khả quan lúc này đó là phát đường băng cản lửa, dùng cành cây tươi dập lửa tại chỗ.



“Trời nắng nóng, lửa cháy rất lớn. Ngọn lửa có thời điểm cao 4 – 5m, rất nhiều anh em cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy bị bỏng. Rất may là không ai bị thương nặng. Xuyên trắng đêm chữa cháy, đến sáng nay, anh em ai cũng mệt rệu rã”, Thượng úy Nguyễn Hương Trung nói.

Các chiến sỹ phải leo từ sườn núi lên đến đỉnh rú Mồng Gà mới tiếp cận được hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường, tính đến 15h50, sau khi bùng phát trở lại ngọn lửa đã lan sang khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Sơn Trà.



Ông Nguyễn Hữu An, Trưởng BQL rừng Phòng hộ Ngàn Phố cho biết, gió to, lửa cháy lớn khiến lực lượng chức năng bị mất kiểm soát. Lửa đã cháy lan sang khu vực rừng phòng hộ, nhận định sẽ lan xuống khu vực dân cư. Ông đang báo cáo với lãnh đạo huyện để lên phương án di dời dân sinh sống xung quanh khu vừng rú Mồng Gà và có thể triển khai đốt xung quanh chân núi để chủ động ngăn ngọn lửa cháy lan thêm nhiều khu vực khác.

Sức nóng cùng khí độc khiến các chiến sỹ gần như kiệt sức.

Hiện, Thứ trưởng bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cũng đang có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy.



Mệt rệu rã, anh em chiến sỹ nằm giữa đất trên sườn núi tranh thủ nghỉ ngơi...

... và tranh thủ chợp mắt sau khi đám cháy cơ bản đã được khống chế vào sáng nay.

Công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng nhanh chóng triển khai.

Như đã đưa tin, vào 14h ngày 29/6, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu vực rừng trồng ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Thực bì dày, cộng với nắng nóng lâu ngày, gió lớn chẳng mấy chốc ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực rừng thuộc xã Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) gần khu vực rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố quản lý.

Để cứu rừng, suốt từ chiều 29/6 đến sáng 30/6, hàng trăm phương tiện, thiết bị chữa cháy đã được huy động, di chuyển tiếp cận hiện trường để dập lửa. Địa hình đồi núi đá dốc khiến công tác đưa máy móc, thiết bị lên tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, chủ rừng, người dân đã nỗ lực hết mình để chữa cháy. Đến khoảng 5h sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng tiếp tục bùng phát trở lại vào trưa cùng ngày.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, có khoảng 15ha, trong đó rừng trồng khoảng 6ha còn lại là thực bì đã bị thiêu rụi hoàn toàn.