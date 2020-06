Di dời trên 200 hộ dân gần khu vực cháy rừng ở Nghệ An

Đến khoảng 23h (ngày 29/6), UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An), đã huy động trên 2.000 người thuộc nhiều lực lượng đến hiện trường đám cháy tại địa bàn xã Diễn An để tham gia khống chế ngọn lửa. Ngoài ra, trên 200 hộ dân ở gần đám cháy cũng được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.