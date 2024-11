Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện các đối tượng liên hệ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh nước giải khát, tạp hóa... tặng các vật dụng có in các logo như OKVIP, SHBET, 789BET, JUN88,...

Khi người dân quét các logo, truy cập đường link đều dẫn đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cá độ, cờ bạc.

Nhiều cửa hàng tạp hoá sử dụng biển quảng cáo trá hình

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây chính là hoạt động quảng cáo trá hình , lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đặc biệt, xuất hiện tình trạng các đối tượng liên hệ với các tổ chức chính trị, chính quyền ở địa phương tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội.

Trong các sự kiện này, các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Logo các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cá độ, cờ bạc xuất hiện trên menu thức ăn, đồ uống

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng. Đặc biệt không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình, vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xóa hoặc gỡ bỏ các biển hiệu, biển quảng cáo, tem quảng cáo, các vật dụng liên quan các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến nêu trên.