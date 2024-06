Ngày 20/6, liên quan đến vụ thi thể thanh niên trên sông Hồng sau cuộc hẹn với "bạn gái online", thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, Tòa án Nhân dân Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa gửi Giấy báo phiên tòa đến gia đình.

Theo nội dung, ngày 28/6 tới đây Tòa án Nhân dân Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Văn Hà (đối tượng cầm đầu); Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Hoàng Văn Hà và Ngô Thị Oanh là người giả mạo làm "Anyeuu". (Ảnh: CA Hà Nội)

7 đối tượng trong đường dây "cờ bạc bịp" bị khởi tố

Ngày 10/1, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng gồm: Hoàng Văn Hà (đối tượng cầm đầu), Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an quận Tây Hồ, khoảng 21h50' ngày 18/12/2023, đơn vị tiếp nhận tin báo từ người dân chài đánh cá về việc phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân (Tây Hồ).

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Tây đã phối hợp các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tập trung xác minh lai lịch của nạn nhân. Kết quả điều tra xác định, nạn nhân là anh N.V.U. (SN 2003), trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bị mất tích từ ngày 14/12/2023.

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, các đối tượng Hoàng Văn Hà, Hoàng Văn Kiên, Ngô Thị Oanh, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp tụ tập thành nhóm cờ bạc "bịp" do Hoàng Văn Hà cầm đầu. Sau đó, Hà và nhóm đối tượng bàn bạc thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở chung và hoạt động.

Sau khi bàn bạc, Ngô Thị Oanh đã lập một tài khoản tên "Anyeuu" trên Facebook và chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân. Sau đó, dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh) rồi bố trí "dàn trận" lôi kéo anh U đánh bạc. Sau khi chơi, anh U bị mất số tiền mặt, đồng thời cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền 80 triệu đồng.

Đến khoảng 23h35' ngày 14/12, sau khi đã bị thua hết tiền, anh N.V.U được các đối tượng đưa cho 500 nghìn đồng để đi taxi; về đến khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên (Hà Nội) thì xuống xe đi bộ...

Cụ thể diễn biến từ khi anh U xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Các đối tượng còn lại của vụ án

Người nhà nạn nhân cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, gia đình cảm thấy an lòng hơn. Tuy nhiên gia đình vẫn mong muốn nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn còn uẩn khúc.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi phát hiện thi thể anh U., đối tượng đã bị bắt giữ, người nhà của các đối tượng này cũng đến xin thắp hương và bồi thường nhưng gia đình không chấp nhận.