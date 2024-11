Báo cáo mới cập nhật của BCH Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, các tuyến đường có mức ngập nước sâu phổ biến là 20-40cm, nhiều nơi sâu hơn (từ 50-90cm), riêng khu vực kiệt 161 đường Mẹ Suốt sâu hơn 1m.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập nước.

Trong buổi sáng đến trưa 5-11, chính quyền và ngành chức năng các quận huyện đã sơ tán 835 người ra khỏi các khu vực thấp trũng, ngập nước đến nơi ở tạm an toàn. Dự báo trong chiều và tối 5-11, thành phố tiếp tục còn có các đợt mưa to, có nơi mưa rất to.

BCH Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới.

Bộ đội triển khai lực lượng xuống các vùng ngập sâu để hỗ trợ nhân dân.

UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, chủ động triển khai sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ"; vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.

BCH Bộ đội Biên phòng thành thành phố, UBND các quận ven biển, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin không khí lạnh để chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi; quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và những tàu thuyền nhỏ đang hoạt động ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.