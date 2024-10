Xuất hiện bằng chứng lật tẩy Han So Hee nói dối trong vụ lập nick ảo tấn công Hyeri

Gần đây, vụ việc Han So Hee bị tố lập tài khoản ảo mang tên Catsaretheavengers để bình luận ác ý, tấn công và hạ bệ Hyeri trên MXH gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Trước làn sóng phản ứng tiêu cực từ công chúng, công ty quản lý đã đại diện Han So Hee phủ nhận, khẳng định tài khoản "cà khịa" thành viên nhóm Girl's Day không phải của nữ diễn viên sinh năm 1994. Tuy nhiên, dân tình vẫn bán tín bán nghi về tuyên bố của phía Han So Hee, bởi netizen đã tìm ra nhiều bằng chứng có cơ sở để tin rằng chủ nhân của nick ảo là người đẹp My Name.

Mới nhất, cư dân mạng tiếp tục đào sâu vụ việc bằng cách truy cập số điện thoại liên kết với tài khoản Catsaretheavengers. Theo đó, số điện thoại của nick ảo ban đầu có đuôi 29. Sau khi ồn ào nổ ra, số điện thoại liên kết đã bị đổi sang số khác, và có số đuôi là 73. Đáng chú ý, một người quen của Han So Hee xác nhận số điện thoại có đuôi 29 là của nữ diễn viên. "Số điện thoại liên kết tài khoản ảo có số đuôi trùng với số Han So Hee đã cho tôi trước đây. Tôi đã lưu số cô ấy với tên Lee So Hee, tên thật của cô ấy" , nguồn tin nói. Người này còn chia sẻ ảnh danh bạ lưu số Han So Hee.

Cư dân mạng phát hiện tài khoản ảo nói xấu Hyeri đã đổi số điện thoại liên kết sau khi vụ ồn ào nổ ra

Một người quen của Han So Hee sau đó xác nhận số điện thoại có số đuôi 29 trùng với số của nữ diễn viên 9X

Điều này khiến netizen nghi ngờ Han So Hee đã nói dối. Sau khi ồn ào nổ ra, cô đã đổi số điện thoại liên kết để tránh bị lần ra việc bản thân là người lập và sử dụng tài khoản Catsaretheavengers để công kích Hyeri.

Vào ngày 16/10, Han So Hee bị nghi dùng tài khoản ảo Catsaretheavengers công kích Hyeri, tâng bốc bản thân. Tài khoản này luôn có những bình luận vượt quá giới hạn như "Cho dù có gộp cả chị gái mấy người (Hyeri - PV) và Ryu Jun Yeol thì cũng không bằng lượt người theo dõi của Han So Hee đâu", "Nghĩ sao mà dám so với người có 17 triệu người theo dõi cơ chứ?", "Chắc là vui lắm khi nhờ Han So Hee mà lượt follow của Hyeri tăng lên như thế này. Nhưng bây giờ mọi người đều unfollow cả rồi".

Đáng nói, Jeon Jong Seo, đồng nghiệp thân thiết với Han So Hee theo dõi tài khoản này. Và tài khoản Catsaretheavengers cũng đang theo dõi Han So Hee. Ảnh đại diện của tài khoản là ảnh Han So Hee tải lên trang cá nhân trong quá khứ. Catsaretheavengers được lập ra cách đây khoảng 3 tháng tức sau khi vụ việc của Han So Hee và Ryu Jun Yeol nổ ra.

Giữa tâm bão chỉ trích, Han So Hee phủ nhận nghi vấn. Còn Jeon Jong Seo vội vàng bỏ theo dõi và để công ty ra mặt thông báo: "Thật khó để xác minh vì đó là đời sống riêng tư của cô ấy" . Dù vậy, cư dân mạng không tin và tiếp tục chỉ trích 2 mỹ nhân.

Jeon Jong Seo theo dõi nick ảo Catsaretheavengers, Han So Hee cũng theo dõi tài khoản này

Trước đó, vào tháng 3/2024, Han So Hee "tự hủy" danh tiếng qua ồn ào tình ái tay ba với Hyeri - Ryu Jun Yeol. Sau khi Ryu Jun Yeol - Han So Hee bị khui hẹn hò ở Hawaii, Hyeri đã cảm thán "Thật thú vị" trên trang cá nhân. Netizen đổ dồn nghi vấn Han So Hee là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình 7 năm của Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Có lẽ việc bị chỉ trích đã khiến Han So Hee mất kiểm soát. Cô liên tục lên bài đốp chát Hyeri, Ryu Jun Yeol và cư dân mạng. Dù Dispatch đăng tải bài viết khẳng định cô không phải kẻ thứ 3, nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" vì Han So Hee phát ngôn tiền hậu bất nhất. Chỉ sau 2 tuần công khai yêu đương, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay. Cô bước ra khỏi cuộc tình này với tổn thất về danh tiếng lẫn tiền bạc khi bị mất 3 bản hợp đồng quảng cáo giá trị.

Ồn ào đời tư lắng xuống chưa được bao lâu thì nữ diễn viên lại vướng thêm nghi vấn dùng tài khoản ảo công kích Hyeri. Điều này khiến netizen không khỏi ngán ngẩm và đặt câu hỏi: "Đến khi nào Han So Hee mới chịu trưởng thành và ngừng sân si với Hyeri?".

Drama tình ái tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm truyền thông trong tháng 3

Nguồn: KoreaBoo