Hyeri có bạn trai mới sau drama tình ái với Ryu Jun Yeol - Han So Hee?

Mới đây nhất, Hyeri đã khiến công chúng xôn xao vì đăng tải bức ảnh khoe nhẫn đôi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên kiêm idol đăng ảnh 2 bàn tay đan nhau, đeo nhẫn đôi Chanel khiến nhiều người suy đoán cô đã có bạn trai mới.

Điều này nhanh chóng trở thành chủ đề hot của truyền thông Hàn Quốc. Bài báo của Newsen mang tiêu đề "Hyeri thậm chí còn có nhẫn đôi sang trọng, người hâm mộ tò mò về đối phương của cô" nhanh chóng leo top cổng thông tin Naver, đạt hơn 41.000 lượt xem. Netizen cho rằng nếu Hyeri có bạn trai mới thì đây là điều tốt cho cô, bởi cô đã phải chịu nhiều tổn thương từ drama tình ái tay ba với Ryu Jun Yeol - Han So Hee.

Hình ảnh nhẫn đôi làm dấy lên nghi vấn Hyeri có bạn trai mới

Chủ đề này nhanh chóng gây sốt truyền thông Hàn Quốc

Tuy nhiên sự thật sau đó đã được Newsen làm rõ. Hóa ra người đeo nhẫn đôi với Hyeri chỉ là em gái của cô. Để tránh những lời đồn đoán đi xa, Hyeri cũng đã xóa hình ảnh này trên trang cá nhân.

Hyeri sinh năm 1994, ra mắt cùng nhóm nhạc Girl's Day vào năm 2010. Girl's Day là cái tên khá nổi bật trong làn sóng Kpop gen 2, ghi dấu ấn qua hàng loạt hit Something, Darling, I'll Be Yours, Expectation, Female President... Trong nhóm, Hyeri là cô em út đáng yêu và đa tài.

Đến năm 2016, tên tuổi Hyeri bùng nổ với vai chính Duk Sun trong Reply 1988. Bộ phim này nhanh chóng "càn quét" khắp châu Á, đưa tên tuổi Hyeri lên hàng sao hạng A. Nữ idol kiêm diễn viên được gọi là "cô gái 10 tỷ won", do thu hút quá nhiều hợp đồng quảng cáo đem lại giá trị khủng.

Bộ phim này còn giúp Hyeri nên duyên với Ryu Jun Yeol. Chuyện tình 8 năm của họ từng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và yêu mến từ công chúng. Nhưng đến tháng 11/2023, họ tuyên bố chia tay khiến nhiều người nuối tiếc.

Reply 1988 đem đến cho Hyeri cả danh tiếng, tiền bạc và tình yêu

Đến tháng 3/2024, drama tình ái tay ba giữa Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee đã nổ ra. Khi Ryu Jun Yeol - Han So Hee lộ tin hẹn hò ở Hawaii, Hyeri đã đăng story có dòng chữ "Thật thú vị". Điều này khiến netizen nghi ngờ Han So Hee là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình Hyeri - Ryu Jun Yeol.

Han So Hee tìm đủ mọi cách để cố chứng tỏ bản thân không phải "tiểu tam". Nhưng những hành động, ngôn từ bốc đồng khiến nữ diễn viên mất điểm trong mắt công chúng, bị nhãn hàng quay lưng. Phải đến cuối tháng 3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ thì drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Drama tình ái tay ba Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee làm tốn giấy mực của truyền thông suốt thời gian qua

Nguồn: Newsen