Mới đây, netizen bất ngờ đăng tải bài viết liên quan tới nghi vấn nữ diễn viên Han So Hee dùng nick nảo để cà khịa Lee Hyeri.



Cụ thể, vào tháng 4/2024, một tài khoản có tên @catsaretheavengers liên tục bình luận dưới bài đăng của Hyeri với nội dung chê bai sự nổi tiếng của Hyeri. Cụ thể như: "Gộp cả chị gái mấy người và Ryu lại cũng không bằng đầu"; "Nghĩ sao mà đi so sánh với người 17 triệu follow chứ"; "Chắc là hạnh phúc lắm khi nhờ Han So Hee mà lượt follow của Hyeri tăng lên như thế này. Nhưng bây mọi người đều bỏ đi rồi".

Tài khoản @catsaretheavengers liên tục cà khịa Hyeri

Đến tháng 7/2024, Han So Hee bất ngờ đăng tải hình ảnh giống như avatar của tài khoản @catsaretheavengers.

Điều đáng nói chính là bạn thân của Han So Hee là Jeon Jong Seo đã follow tài khoản @catsaretheavengers trong số 19 người ít ỏi mà cô nàng theo dõi.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri

Liên quan đến việc này, vào ngày 16/10, công ty quản lý của Han So Hee thông báo với Star News: "Chúng tôi đang xác minh việc này".

Han So Hee và bạn thân Jeon Jong Seo

Về phía Jeon Jong Seo cũng vừa trả lời truyền thông về tin đồn follow tài khoản bình luận ác ý về Hyeri: "Rất khó để xác nhận vì đây là vấn đề đời tư của nghệ sĩ".

Ồn ào tình tay 3 của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri từng làm chấn động MXH Hàn đầu năm 2024. Theo đó, Han So Hee bị đồn là kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ nhiều năm của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Sau vụ ồn ào, Ryu Jun Yeol và Han So Hee cũng chính thức chia tay nhau.