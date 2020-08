“Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!": Lại một MV siêu đơn giản của Đen Vâu ra đời ở... trên trời

Tối 06/08, Đen Vâu đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!". Đây là một bản rap dài 80 câu với những suy tưởng thú vị của Đen Vâu trong quãng thời gian cách ly xã hội. Đặc biệt, MV “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!" còn được Đen Vâu đầu tư quay hình ở trên trời, thuê một chiếc trực thăng và ngồi rap nguyên bài từ đầu đến cuối.

Đây là lần đầu ở Việt Nam có một MV được ghi hình trên không liên tục như vậy.

Sau MV “Hai Triệu Năm" quay hình dưới nước, MV “Một Triệu Like" ở trong rừng và giờ là MV “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!" được ghi hình trên trời, Đen Vâu đã sở hữu cho mình hàng loạt sản phẩm đơn giản mà vẫn độc đáo, đủ gây bất ngờ cho khán giả. Sự đơn giản trong những MV tìm về thiên nhiên đã trở thành nét đặc trưng của riêng Đen Vâu. Hình ảnh nam rapper “chìm trong biển nước" ở “Hai Triệu Năm” đã từng gây bão một thời, trở thành nguồn cảm hứng ảnh chế thú vị vì ý tưởng có một không hai này.

MV “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!" truyền tải đúng tinh thần trời, mây và tự do của bản rap khi được thực hiện quay hình ở trên trời. Ý tưởng ghi hình độc đáo này đến một cách rất tình cờ sau khi Đen Vâu sáng tác bản rap được một tuần. Rapper biết được ở Hạ Long có dịch vụ cho thuê máy bay nên ngay sau đó, anh đã bàn bạc cùng ê-kíp nhanh chóng đến gặp bên cho thuê máy bay và sáng hôm sau thực hiện ghi hình.

Chính vì quay hình trên không nên việc đảm bảo quy định về an toàn được tất cả mọi người tuân thủ rất nghiêm ngặt. Trước khi cất cánh, Đen Vâu được cài dây và thiết bị an toàn bên trong theo đúng quy định và mặc áo rộng ở ngoài để che lại phần dây an toàn này. Cả đoàn cũng chỉ được ghi hình trước khi mặt trời lặn để không ảnh hưởng đến tầm nhìn hạ cánh của máy bay trực thăng.

Lần đầu tiên quay hình và ngồi rap trên trời cũng là một thử thách không hề nhỏ đối với Đen Vâu và ê-kíp thực hiện MV. Mỗi gói bay trên trời chỉ kéo dài 12 phút nên ê-kíp ai cũng phải chạy đua với thời gian, vì bay lên bay xuống, quay đi quay lại càng nhiều lần thì càng tốn kém.

Tổng số lần bay tới 6 chuyến và cảnh trong MV khán giả xem cũng là lần quay hình cuối cùng thực hiện one-shot, những cảnh quay trước đều bị bỏ đi. Ở lần ghi hình cuối, ekip còn nói với nhau quay nốt lần này không được thì đành chịu chứ không biết làm thế nào. Quay hình trên trời, có nhiều cái mình không thể làm tới được nhưng tôi thấy rất vui vì lần đầu được rap trên máy bay, lại còn đúng chủ đề của bài hát là Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!” - Đen Vâu chia sẻ.

Cảm hứng sáng tác “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!" đến từ khoảng thời gian Đen Vâu ở nhà trong đợt dịch bệnh Covid-19. Thay vì tập trung vào một chủ đề nhất định, ca khúc là những suy tưởng cá nhân của Đen Vâu về các mối quan hệ xã hội, về cuộc sống xung quanh, chuyện công việc và cả chuyện tình yêu. Ý tưởng đến với anh tình cờ trong một buổi chiều tà khi ngước nhìn lên bầu trời mây. Thông qua “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!", rapper muốn mang đến cho người nghe cảm giác thoải mái, dễ chịu, tạm quên đi những phiền muộn và áp lực, hay đơn giản chỉ là cho mọi người… dễ ngủ khi nghe.

Ở “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!", Đen Vâu quay về với rap thuần túy, một mình anh đọc 80 câu rap mà không có phần giai điệu kết hợp thêm cùng giọng ca khác như trước đây. Khi sáng tác, anh cũng nghĩ đến chuyện sẽ kết hợp cùng một người nào đó, nhưng cuối cùng lại thấy lâu rồi chưa có một bài của bản thân nên quyết định tự rap hết bài.

Giống như những sáng tác trước đây của Đen Vâu, “Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực!” ngoài lời rap vần điệu thì còn có rất nhiều hình ảnh liên tưởng độc đáo và hài hước như “Tâm tư tựa như bánh tráng, mỏng và có màu cánh gián", “Sẽ luôn làm người tốt, như là lũ nai. Học cách làm chủ được mình trước khi làm chủ ai", “Vẫn chưa được gặp Tăng Thanh Hà, nhưng đôi khi bỗng dưng lại muốn khóc". Có thể nói, đây chính là một trong những “đặc sản” ở các bản rap của Đen Vâu và luôn được khán giả chờ đón.