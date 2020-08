Xem xong clip bắn rap ở hậu trường của thí sinh từng khiến Trấn Thành và dàn HLV Rap Việt khóc, dân tình khẳng định luôn Quán quân là đây?

Rap Việt chỉ mới lên sóng được tập 1 nhưng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong dàn thí sinh của chương trình, bên cạnh những màn trình diễn "chất ngất" đầy mạnh mẽ thì để lại ấn tượng đậm sâu đó chính là thí sinh Dương Tiến Thành (Hydra) với ca khúc dự thi "Người Cha Câm".

Dù kể lại câu chuyện của bộ phim ngắn cùng tên thông qua rap nhưng Hydra đã chạm đến trái tim của không chỉ khán giả mà của cả MC Trấn Thành lẫn các Huấn luyện viên và giám khảo quyền lực trong chương trình.

Nếu như rapper Karik, MC Trấn Thành không kìm nén được những giọt nước mắt thì người gai góc như rapper Karik cũng vô cùng xúc động vì đồng cảm với nội dung mà Hydra truyền tải. Sau khi màn trình diễn lên sóng, nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Thu Hoài hay nam ca sĩ Ali Hoàng Dương cũng thừa nhận đã bật khóc vì ca khúc "Người Cha Câm".

Phần dự thi "Người Cha Câm" của Hydra tại Rap Việt.

Màn trình diễn của Hydra lấy nước mắt của Trấn Thành, Karik và Binz.

Hoa hậu Thu Hoài và ca sĩ Ali Hoàng Dương thừa nhận đã khóc vì màn trình diễn của Hydra.

Tuy nhiên, chương trình "Rap Việt" mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc của Hydra trong hậu trường khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, anh chàng đã thể hiện bản rap no beat (rap không nhạc) do chính mình sáng tác với những câu quote đi vào lòng người.

Màn trình diễn của Hydra trên sân khấu "Rap Việt" vừa máu lửa vừa cảm xúc bao nhiêu thì phần thể hiện của anh chàng trong hậu trường lại khác hẳn hoàn toàn 180 độ. Nhiều người thừa nhận, đã bị "mê hoặc" bởi phong cách rap cực chất, gieo vần "chắc nịch" của Hydra. Nghe anh chàng rap mà người nghe cũng cảm thấy líu lưỡi theo. Thậm chí còn có người khẳng định luôn, Hydra sẽ là Quán quân của "Rap Việt" mùa đầu tiên.

Hydra bắn rap cực gắt trong hậu trường.

Từng câu rap thể hiện được trọn vẹn cảm xúc và suy nghĩ của anh chàng.

Nhiều lời khen dành cho Hydra.