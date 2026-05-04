Các áp phích "Tẩy chay Met Gala của Bezos" đang được dán khắp thành phố New York. (Ảnh: SWNS)

Page Six vừa đưa tin rằng tỷ phú Jeff Bezos đã chi ít nhất 10 triệu USD để tài trợ cho buổi dạ tiệc năm nay của Met Gala. Dạ tiệc 2026 của Met Gala có chủ đề "Nghệ thuật Trang phục" và tên Bezos được in khắp các thiệp mời. Trên thực tế, một nguồn tin khác cho biết con số này có thể lên tới 20 triệu USD.

Điều thú vị là, khi Bezos lần đầu tiên tài trợ cho buổi dạ tiệc Met Gala vào năm 2012 thông qua Amazon, với sự tư vấn thời trang của Wintour trước sự kiện, không ai tỏ ra ngạc nhiên. Có thể vì khi đó ông chưa có người vợ xinh đẹp của mình sánh bước bên cạnh.

Tỷ phú Bezos ra mắt Met Gala vào năm 2012, khi Amazon tài trợ cho sự kiện. (Ảnh: Penske Media/Getty Images)

Việc Bezos chi mạnh tay cho sự kiện Met Gala cũng đi kèm với một cái giá khác, đó là những người biểu tình tẩy chay ông. Những người này đang lên kế hoạch tập trung bên ngoài sự kiện để thể hiện thái độ của mình. Họ cũng đã dán đầy những tấm áp phích phản đối ông khắp thành phố.

"Đó là một hình ảnh xấu. Điều này quá rõ ràng - bạn đang nói về sự thiếu tính nhân văn" - Chris Smalls, cựu Chủ tịch Công đoàn Lao động Amazon, nói về việc Bezos vung tiền cho sự kiện này - "Có những người chỉ cách đó vài dãy nhà đang phải vật lộn để sinh tồn, bao gồm cả chính những người lao động của Bezos. Hàng chục nghìn người trong số họ đang sống nhờ phiếu thực phẩm của chính phủ, một số người thậm chí không có nhà ở".

Tuy nhiên, số tiền lớn như của Bezos là cần thiết để duy trì một tổ chức văn hóa như Met.

"Tôi hiểu những khó khăn trong việc duy trì một sự kiện như Trung tâm Trang phục" - Winston Wolkoff nói - "Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để tiếp tục phát triển mà không đánh mất bản chất đã làm nên biểu tượng của Met Gala ngay từ đầu? Khi ranh giới đó bắt đầu mờ đi, nó sẽ làm thay đổi nhận thức về thương hiệu nói chung".

Và bất chấp sự "kiêu căng" của nhiều người trong giới thời trang, quyền lực và tầm ảnh hưởng tuyệt đối của vợ chồng Jeff là không thể phủ nhận. Quả thực, họ là những khách hàng cực kỳ quan trọng theo ngôn ngữ thời trang.

"Họ thuộc nhóm 2% người mua hàng thời trang nhưng chiếm đến 40% doanh thu hàng xa xỉ" - tác giả chuyên về thời trang Amy Odell nói - "Và ngành thời trang đã tái cấu trúc để phục vụ nhóm khách hàng này. Lauren là hình mẫu tiêu biểu của nhóm khách hàng này. Cô ấy đang cố gắng làm cho việc phô trương sự giàu có trở nên được chấp nhận trở lại… rất nhiều người giàu có muốn làm điều đó".

Tháng trước, Sánchez Bezos nói với tờ New York Times rằng bà "vô cùng tự hào" về bộ vest trắng ôm sát người của Alexander McQueen mà bà mặc đến lễ nhậm chức của Donald Trump vào tháng 1 năm 2025, nơi chiếc áo ngực ren của bà bị lộ ra trước ống kính. Nhưng bà cũng nhận thức được những lời chỉ trích của công chúng sau đó.

"Họ muốn khoe khoang trang sức, váy áo và đồ haute couture của mình trên Instagram" - Odell tiếp tục - "Và một số người trong ngành muốn đón nhận điều này từ góc độ kinh doanh: Bạn có thể mua đồ và khoe khoang".

Amy Odell nói thêm: "Ngành thời trang là một ngành thiên về cánh tả, và nhiều người không thích thấy họ tham gia".

Page Six Hollywood đã đưa tin tuần này rằng Lauren Santo Domingo - người thường xuyên tham dự Met Gala và là doanh nhân của Moda Operandi - sẽ vắng mặt và một số nhà thiết kế hàng đầu khác cũng sẽ không có mặt, bao gồm Nicolas Ghesquière của Louis Vuitton và Jonathan Anderson của JW Anderson.

Một nguồn tin khác trong giới thời trang cho biết: "Met Gala luôn là một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu kể từ khi nó ra đời. Anna tự đặt áp lực rất lớn lên bản thân để vượt qua thành tích năm trước, nhưng đó không phải là gánh nặng đối với Lauren và Jeff".

Trong vài năm qua, Wintour đã tìm cách tiếp cận những ông lớn trong ngành công nghệ, những người cũng rất muốn mua bàn và tăng tầm ảnh hưởng. Trong bản tin "Hàng ghế sau" của mình, Odell viết rằng các giám đốc điều hành công nghệ biết "có thể kiếm được rất nhiều tiền khi được coi là nền tảng cho loại ảnh hưởng thời trang mà 25 năm trước không thể mua bán tại Met Gala hay bất cứ nơi nào khác. Tất cả các doanh nghiệp này đều cần sự ủng hộ của phụ nữ".

Những người mua bàn tại Met Gala năm nay bao gồm OpenAI, Meta và Snapchat. Thêm vào đó, chúng ta được biết rằng tỷ phú Mark Zuckerberg của Meta và vợ, Priscilla, sẽ tham dự buổi dạ tiệc lần đầu tiên.