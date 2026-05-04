Met Gala 2026 - đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh - sẽ tổ chức vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Chủ đề năm nay là “Thời trang là nghệ thuật”, gắn liền với triển lãm mùa xuân “Nghệ thuật trang phục” của Viện Trang phục. Để gia tăng sức nóng cho Met Gala, trước giờ G, ban tổ chức đã công bố danh sách các ngôi sao xác nhận chắc chắn đến tham dự sự kiện. Bên cạnh đó, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đứng ra tổ chức các buổi tiệc tiền Met Gala hoành tráng tại thành phố New York (Mỹ), khiến dân tình phải trầm trồ không ngớt.

Hơn 50 ngôi sao Á - Âu đã xác nhận đổ bộ Met Gala

1 ngày trước khi Met Gala diễn ra, trên trang MXH chính thức, Met Gala đã công bố 1 phần danh sách các ngôi sao hàng đầu đã xác nhận 100% tham dự đại tiệc thời trang. Met Gala có nguyên tắc không công bố danh sách khách mời đầy đủ trước giờ G nhằm giữ yếu tố bất ngờ.

Theo đó, 4 thành viên nhóm BLACKPINK đều đã xác nhận sẽ cùng xuất hiện tại Met Gala năm nay. Họ được dự đoán sẽ tạo ra cú nổ truyền thông vào sáng 5/5 (giờ Việt Nam), bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, công chúng mới được thấy cả Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang tầm cỡ. Với việc Lisa nằm trong hội đồng Host, sự xuất hiện của Jennie và các thành viên còn lại giống như một sự ủng hộ mạnh mẽ cho người chị em cùng nhóm, đồng thời khẳng định sự thống trị tuyệt đối của BLACKPINK trong giới xa xỉ.

Đại tiệc của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez

Vào tối qua (3/5, giờ Việt Nam), dàn khách mời đình đám Hollywood như Kris Jenner - Kendall Jenner, Nicole Kidman, Lindsey Vonn, Lisa Rinna, Sam Smith... đã xuất hiện tại bữa tiệc trước thềm sự kiện do vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức. Theo nguồn tin của trang Page Six, Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã chi ít nhất 10 triệu USD (250 tỷ) để đồng chủ trì Met Gala năm nay, cùng với tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour.

Kendall Jenner và mẹ Kris Jenner là khách mời tại bữa tiệc trước thềm Met Gala do vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức. Họ là bạn thân của Lauren Sánchez.

Đại tiệc pre - Met Gala hoành tráng của Teyana Taylor

Hòa chung không khí cực nóng của Met Gala, "mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới năm 2021" Teyana Taylor cũng tổ chức 1 bữa tiệc tiền sự kiện đặc sắc, với sự tham dự của Jennie (BLACPINK), Irina Shayk, Romeo Beckham, Ciara Mille, EJ Johnson, Law Roach, Alex Consani...

Đại diện gây sốc của Cbiz tại Met Gala

Vào ngày 1/5 (giờ Mỹ), Thái Từ Khôn gây xôn xao khi xuất hiện tại bữa tiệc Vogue Pre-Met Gala, do Anna Wintour - tổng biên tập của Vogue Mỹ chủ trì, khách mời chỉ giới hạn ở những nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí và giới thượng lưu. Theo tờ Sina, Thái Từ Khôn là nghệ sĩ Cbiz duy nhất được mời đến Met Gala 2026. Tính đến hiện tại, anh cũng là ngôi sao Hoa ngữ duy nhất được 2 lần góp mặt tại sự kiện này. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn đổ bộ Met Gala là vào năm 2023.

Bên trong bữa tiệc tiền Met Gala, Thái Từ Khôn vô cùng thân thiết với Chloe Malle, tổng biên tập kiêm giám đốc nội dung hiện tại của Vogue Mỹ, cũng như đạo diễn tài năng người Úc Baz Luhrmann. Sự xuất hiện của Thái Từ Khôn tại Met Gala 2026 khiến dân tình xứ tỷ dân sốc nặng, thắc mắc không biết làm thế nào anh lại được mời đến sự kiện danh tiếng này. Tại showbiz Trung Quốc, Thái Từ Khôn hiện là cái tên bị khán giả ghẻ lạnh, cơ quan quản lý văn hóa cấm sóng ngầm, sự nghiệp lao dốc hậu scandal đời tư.

Năm 2023, Thái Từ Khôn bị tố làm người tình 1 đêm mang thai, sau đó dùng tiền ép phá bỏ. Giữa những chỉ trích, thay vì nhận sai, anh lại có phát ngôn chống chế, bao biện cho sai lầm khiến công chúng "cạn lời". "Hãy mạnh dạn làm những gì bạn muốn. Chẳng phải chúng ta đều là con người sao? Tôi cũng là con người. Tôi cũng có nhu cầu. Và tôi cũng có nhiều mặt mà có lẽ các bạn không hiểu được" Thái Từ Khôn nói trong concert của anh tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Lùm xùm tình ái khiến Thái Từ Khôn đánh mất sự nghiệp đỉnh cao ở tuổi 25. Thời gian qua, nam ca sĩ này mất hút trong showbiz Trung Quốc, chỉ có thể tổ chức các buổi biểu diễn ở nước ngoài để níu kéo hào quang. Đây là cái giá cho việc Thái Từ Khôn không trân trọng danh tiếng, sống buông thả. Đến tháng 11/2025, nam ca sĩ bị Hiệp hội xúc tiến phát triển hai bờ eo biển Đài Loan (Trung Quốc) lên án dữ dội vì lợi dụng danh nghĩa giao lưu văn hóa để tẩy trắng hình ảnh và trở lại showbiz kiếm tiền của Thái Từ Khôn.

Theo Phó tổng thư ký hiệp hội, vào tháng 5/2025, nam idol này và ekip gửi thư đến Hiệp hội xin phép được biểu diễn, tổ chức các sự kiện trao đổi văn hóa Trung - Đài. Sau đó, Hiệp hội đã viết thư đảm bảo, đồng thời xin cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc Đại lục đưa Thái Từ Khôn từ diện bị cấm sóng thành xem xét cấm sóng. Đến này 9/8/2025, Hiệp hội tiếp tục gửi công văn xin cấp phép cho Thái Từ Khôn tổ chức concert tại Hải Khẩu (Trung Quốc) với chủ đề giao lưu văn hóa.

Tuy nhiên, Hiệp hội không ngờ rằng họ lại bị Thái Từ Khôn và ekip của anh lợi dụng. Sau khi đạt được mục đích thoát khỏi lệnh cấm sóng, nam nghệ sĩ trẻ này liền "vắt chanh bỏ vỏ", gian dối và làm mất uy tín của Hiệp hội. Theo đó, 2 concert ở Hải Khẩu của Thái Từ Khôn hoàn toàn mang tính thương mại, không liên quan đến mục tiêu giao lưu văn hóa - nghệ thuật như anh đã cam kết thực hiện với Hiệp hội. Phía Hiệp hội cho biết đã báo cáo vụ việc lên cơ quan quản lý văn hóa cấp cao xin cấm sóng Thái Từ Khôn trở lại, đồng thời sẽ tiến hành khởi kiện nam ca sĩ và tổ chức có liên quan.

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Produce (2018). Nhờ ngoại hình điển trai và tài năng nổi trội, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hot nhất Trung Quốc, từng được mệnh danh là "center quốc dân"

Nguồn: Page Six, Weibo