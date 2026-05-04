Showbiz có bao nhiêu sao hạng A phim Hàn này hút hết rồi: Dàn cast đỉnh của đỉnh, nghìn tỷ có đủ trả cát-xê không trời

Gần đây, công chúng yêu phim Hàn đã nhận một tin vui cực lớn khi Netflix đã công bố dự án The Generals với sự góp mặt của dàn sao hạng A hàng đầu showbiz. Cụ thể, có 4 cái tên vừa nổi tiếng, vừa thực lực tham gia bộ phim bao gồm Son Seok Koo, Ha Jung Woo, Ji Chang Wook và Hyun Bong Sik. Ngoài ra, dàn cast của phim còn một cái tên đáng chú ý khác là Seo Hyun Woo, người từng ghi dấu ấn trong các tác phẩm Decision To Leave, Flower Of Evil hay Our Movie.

The Generals quy tụ dàn cast cực khủng.

Được biết, The Generals có kịch bản được xây dựng từ câu chuyện có thật, xoay quanh 2 cựu tổng thống của Hàn Quốc. Lấy bối cảnh lịch sử hiện đại đầy biến động của xứ sở Kim Chi, bộ phim đưa khán giả theo chân Roh Tae Woo, một người giữ vị trí phó chỉ huy trong thời gian dài. Anh ta luôn cẩn thận xây dựng hình ảnh một "người bình thường" khi làm việc dưới cái bóng của nhà lãnh đạo tuyệt đối Chun Doo Hwan.

Giữa lúc Chun Doo Hwan nắm giữ quyền lực vô hạn, Roh Tae Woo âm thầm xoay sở trong mạng lưới phức tạp gồm cả các đồng minh, đối thủ lẫn những kẻ thao túng chính trị. Ở đó, mỗi người đều bị thúc đẩy bởi một tham vọng riêng. Mắc kẹt giữa lòng trung thành và dục vọng, Roh Tae Woo phải điều hướng những biến động và các mối quan hệ xung quanh mình, đồng thời lên kế hoạch leo lên đỉnh cao quyền lực.

Son Seok Koo đảm nhận vai Roh Tae Woo.

Bộ phim được sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Yoon Jong Bin, người từng góp phần tạo nên các bộ phim điện ảnh chất lượng Nameless Gangster: Rules of the Time và The Spy Gone North. Với một ekip hùng hậu như vậy, đây rõ ràng là một phi vụ đầu tư rất lớn của Netflix. Bởi lẽ, để có thể mời được dàn cast đỉnh nóc kịch trần thế này, họ sẽ phải chi ra một số tiền khổng lồ để trả cát-xê. Tất nhiên, không ai muốn số tiền này bị lãng phí nên chắc chắn, đội ngũ sản xuất sẽ cố gắng hết sức để làm ra một tác phẩm chất lượng. Và rõ ràng, đó là tất cả những gì mà người hâm mộ chờ đợi.

Nói thêm về những ngôi sao hàng đầu của The Generals, Son Seok Koo đảm nhận vai Roh Tae Woo. Đây hẳn sẽ là một vai diễn cực kỳ nặng đô, nhưng khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào ngôi sao 43 tuổi sau những gì anh đã thể hiện ở loạt siêu phẩm Nine Puzzles, Heavenly Ever After, A Killer Paradox, D.P., My Liberation Notes...

Ha Jung Woo đảm nhận vai Chun Do Hwan.

Trong khi đó, vai nhà lãnh đạo quyền lực Chun Doo Hwan do Ha Jung Woo thể hiện. Nam tài tử được xem là một trong những ông hoàng phòng vé của điện ảnh Hàn Quốc, kinh nghiệm và diễn xuất đều không có gì cần bàn cãi. Khán giả có thể yên tâm rằng Ha Jung Woo hoàn toàn có thể khắc họa vai diễn một cách hoàn hảo.

Ji Chang Wook đảm nhận vai Heo Hak Seong.

Hyun Bong Sik đảm nhận vai Jung Ho Joong.

Seo Hyun Woo đảm nhận vai Park Cheol Woong.

Về phần Ji Chang Wook, anh đảm nhận vai Heo Hak Seong, một "lính mới" đến từ Học viện Quân sự Hàn Quốc. Heo Hak Seong bị Roh Tae Woo xem là cái gai trong mắt. Ji Chang Wook nổi tiếng với những vai diễn chính diện với nội tâm phức tạp. Đây hứa hẹn sẽ là vai diễn mang đến cho anh không gian để phô bày những gì tinh túy nhất của mình.

Tài tử gạo cội Hyun Bong Sik đảm nhận vai Jung Ho Joong, bạn cùng lớp với Chun Do Hwan và Roh Tae Woo. Seo Hyun Woo được giao vai Park Cheol Woong, một công tố viên ở Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul, đồng thời là phụ tá của Roh Tae Woo.

nguồn: Netflix, Soompi