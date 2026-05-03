Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos chi 10 triệu USD để đồng chủ trì Met Gala

Điều này giúp cặp đôi tỷ phú, những người sẽ ngồi cùng những người bạn thân thiết bao gồm Kris Jenner tại bữa tiệc, chiếm được cảm tình của Anna Wintour. Họ cũng là đồng chủ tịch danh dự của đêm hội thời trang lớn nhất, cùng với Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và chính Wintour - cựu biên tập viên của Vogue, người sử dụng sự kiện thường niên đầy sao này để gây quỹ cho Trung tâm Trang phục Anna Wintour tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

"Gia đình Bezos là hiện thân của giấc mơ Mỹ hiện nay về địa vị, sự giàu có và phong cách" - cựu biên tập viên của Vogue, William Norwich, nói với Page Six - "Họ phô trương sự tiêu xài xa hoa và họ có được sự chấp thuận của Anna Wintour".

Nhưng đối với nhiều người trong giới thời trang, việc Wintour ve vãn cặp đôi "kỳ quặc" mới của nước Mỹ (cách một người trong cuộc đã gọi vợ chồng Bezos) những người tuần này đi ngược lại với những gì mà Met Gala đại diện.

"Tôi rất đau lòng" - một khách mời thường xuyên của Met Gala và người trong giới thời trang thừa nhận - "Đó là việc phải dùng tiền để lấy lòng Anna và Met Gala".

Jeff Bezos và vợ ông, Lauren Sánchez, lần đầu tiên xuất hiện tại Met Gala vào tháng 5 năm 2024, cùng với người bạn thân Kris Jenner và bạn đời của cô, Corey Gamble. Những người này dự kiến sẽ cùng họ ngồi vào bàn tối thứ Hai này.

Sánchez Bezos đã nhận được sự chấp thuận của Wintour hồi tháng 6 năm ngoái khi bà xuất hiện trên trang bìa kỹ thuật số của Vogue để quảng bá cho đám cưới xa hoa ở Venice với người đàn ông giàu thứ ba thế giới. Thậm chí còn có tin đồn rằng Wintour đã giúp chọn chiếc váy Dolce & Gabbana cho cô dâu, mặc dù các nguồn tin thân cận với cặp đôi đã phủ nhận điều này.

"Đối với tôi, đây không chỉ là về buổi dạ tiệc, nó phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn trong thế giới chúng ta đang sống" - Stephanie Winston Wolkoff, cựu chuyên viên tổ chức sự kiện đặc biệt của Vogue, người nổi tiếng với việc điều hành buổi dạ tiệc trong hơn một thập kỷ và thường được gọi là người đứng sau thành công của nó, cho biết - "Đã có thời điểm, việc tiếp cận những không gian như Met Gala, hay thậm chí là những trang báo của Vogue, không phải là điều bạn có thể dễ dàng đạt được, mà là điều bạn phải xây dựng thông qua tầm ảnh hưởng, công việc và tác động của mình. Nó mang một cảm giác uy tín được tạo dựng, chứ không phải là một giao dịch đơn thuần".

"Buổi dạ tiệc đã phát triển" - Winston Wolkoff nói thêm - "Và, theo nhiều cách, nó đã trở thành một điều gì đó khác biệt. Trước đây, nó là một lễ kỷ niệm thực sự dành cho các nhà thiết kế, những nàng thơ của họ và nghệ thuật đằng sau thời trang. Mỗi người trên thảm đỏ đều cảm thấy mình có chủ đích, như thể họ là một phần của một câu chuyện lớn hơn".

"Cảm giác về mục đích đó giờ đây dường như ít được xác định hơn".

Dường như mục tiêu của Wintour chỉ là lợi nhuận: Năm ngoái, bà đã quyên góp được 31 triệu USD, con số cao nhất trong lịch sử 77 năm của sự kiện.

Norwich cho biết bà Wintour - người vẫn giữ chức Giám đốc Nội dung của Condé Nast và Giám đốc Biên tập Toàn cầu của Vogue sau khi chuyển giao quyền điều hành hàng ngày của tạp chí thời trang danh giá này cho Chloe Malle hồi đầu năm nay - đã tiếp cận vợ chồng Bezos để xin tài trợ cho buổi dạ tiệc ít nhất hai năm trước. Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho biết bà Wintour đã liên hệ lại sau đám cưới của Bezos để đưa ra yêu cầu này.

Tính đến tháng 4, Bloomberg ước tính tài sản của Bezos vào khoảng từ 230 tỷ đến 241 tỷ USD. Ông vẫn giữ chức chủ tịch điều hành của công ty mà ông thành lập từ một cửa hàng sách trực tuyến trong gara nhà mình ở Bellevue, Washington, vào năm 1995.



