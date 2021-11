Xuất hiện 2 chùm ca bệnh tại Hải Phòng

Chùm ca bệnh thứ nhất: gồm 6 thuyền viên tàu H.G (thuộc Công ty TNHH Vận tải biển). Qua truy vết của cơ quan chức năng xác định, tàu H.G rời cảng Cẩm Nguyên (tỉnh Long An) vào ngày 1/11 đến Khu neo Bến Lâm (TP. Hải Phòng) ngày 7/11 và cập cảng Nam Ninh lúc 6h30 sáng 10/11/2021. Thời điểm này trên tàu có 11 người (8 thuyền viên, 3 hành khách) và các thuyền viên đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19.

Vào ngày 10/11, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên và cho kết quả 3 thuyền viên dương tính. Ngay sau đó, đơn vị lấy mẫu bệnh phẩm tất cả thuyền viên trên tàu (11 người) gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hải Phòng làm xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, kết quả có 6/11 mẫu dương tính.

Chùm ca bệnh thứ hai: được ghi nhận tại huyện An Lão gồm 9 học sinh là F1 của bệnh nhân 970495, học lớp 12 trường THPT Tr. H. Đ. 9 học sinh này trú tại các xã Mỹ Đức, Thái Sơn, An Thái, An Thọ. Hiện tất cả những ca dương tính này đã được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 7/11 và có 1 lần xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, tại lần xét nghiệm thứ hai cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài 2 chùm ca bệnh nói trên, hôm qua trên địa bàn TP. Hải Phòng còn ghi nhận công dân SN 1975 (nữ), nguyên quán quận Kiến An và hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh có kết quả dương tính. Trường hợp này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có sức khỏe bình thường trước khi về quê.



Theo cơ quan chức năng, ngày 2/11 công dân đi máy bay hãng Bamboo, mã QH1544, ngồi ở số ghế 18F từ TP. Hồ Chí Minh về sân bay Cát Bi (Hải Phòng) lúc 18h. Khi về đến sân bay Cát Bi, ca dương tính đi xe taxi về nhà, nhà không có ai, ở một mình và nhờ người nhà ra khai báo y tế.

Đến hôm sau, công dân được nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính. Tuy nhiên khi lấy mẫu lần 2 gửi BV Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Sau khi ghi nhận 16 ca dương tính, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Cùng với đó, ngành Y tế và chính quyền địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần và phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh sinh sống.