Thái Bình xuất hiện ổ dịch phức tạp, nguồn bệnh có thể đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình, tính đến đêm ngày 11/11, Thái Bình ghi nhận 26 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 24 ca tại huyện Vũ Thư, 1 ca tại huyện Hưng Hà và 1 ca trong khu cách ly của huyện Thái Thụy.



Tại huyện Vũ Thư, dịch đã xuất hiện ở một số doanh nghiệp (Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam, xã Vũ Đoài và Công ty Tân Đệ 6, xã Minh Quang) và trong cộng đồng (tại các xã Nguyên Xá, Duy Nhất, Hồng Phong, Trung An, Hòa Bình). Ngoài 3 ca ghi nhận vào trước đó, ngày 11/11, trên địa bàn huyện ghi nhận thêm 21 ca nhiễm COVID-19 mới.

Từ diễn biến dịch có thể thấy nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh, có thể đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm, đã có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Huyện Vũ Thư thành lập các chốt kiểm soát ra vào ổ dịch xã Nguyên Xá.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu, đến 12 giờ đêm ngày 11/11, huyện Vũ Thư phải thực hiện xong việc lấy mẫu cho toàn bộ người dân xã Nguyên Xá và giãn mật độ công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam. Ngoại trừ việc đi lại phục vụ cho sản xuất và các trường hợp đặc biệt cần thiết, trong thời điểm hiện nay vận động, tuyên truyền người dân hạn chế đi lại. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ người ra, vào địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với thành phố và các huyện còn lại, căn cứ diễn biến, tình hình dịch trên địa bàn chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế và bảo đảm đúng quy định; tiếp tục quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, kiểm soát kịp thời, triệt để người từ các vùng nguy cơ về; quản lý, giám sát các thành viên trong gia đình có người làm việc tại các doanh nghiệp đã có F0, yêu cầu hạn chế tiếp xúc, đi lại. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K, hạn chế đi ra tỉnh ngoài trong thời điểm hiện nay; nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch...

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố phải bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, an sinh xã hội, an ninh, an toàn tại các khu vực đang phong tỏa; chỉ đạo triển khai nhanh, hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine; vận động người dân hạn chế, tiết giảm quy mô, số lượng người dự đám cưới, đám tang…

Sở GD&ĐT có kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi học sinh đi học và thực hiện hiệu quả việc dạy học trực tuyến. Các ngành, địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.