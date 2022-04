Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên

Tóm tắt vụ cháy ở Kim Liên

Khoảng 1h13 ngày 21/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 Khu tập thể B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (P.Kim Liên) đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an Q.Đống Đa và Công an Q.Hai Bà Trưng đến hiện trường ứng cứu.

Đến khoảng 1 giờ 23, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến anh B.N.L. (39 tuổi, con trai bà M.) và cháu B.Q.H. (12 tuổi, con anh L.) bị thương.

5 người tử vong , gồm: Bà M., chị Đ.M.H. (37 tuổi, con dâu bà M.), anh B.N.K. (37 tuổi, con ruột bà M.), cháu B.N.P. (10 tuổi, con trai anh L.) và cháu B.G.H. (1 tuổi, con trai anh L.).

Kết quả điều tra xác định đám cháy do lửa phát cháy tại tầng 1 căn nhà. Nhà có người 5 bị mắc kẹt tại tầng 2 và 2 người đã thoát qua cửa tum thang sang mái nhà bên cạnh.

2 bố con anh L. bị bỏng ở 2 bàn tay, 2 bàn chân, được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện cả hai bố con anh L. đang được điều trị tại Khoa Bỏng – Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm, tuy nhiên do căn nhà dạng nhà ống nhỏ không có đường thoát nhiệt làm nhiệt cao và khói bốc nhanh dẫn đến hậu quả đau lòng.