Công an TPHCM thông tin chính thức vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án hình sự "Giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm" phát hiện ngày 22/12/2021 tại căn hộ thuộc Topaz 2 Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Theo đó, ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác” đối với cháu N.T.V.A..

Nguyễn Võ Quỳnh Trang - người bạo hành bé gái 8 tuổi trong thời gian dài sống chung

Ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của cháu N.T.V.A.) về hành vi ngược đãi hành hạ người khác. Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”; đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, trong thời gian sinh sống cùng cháu N.T.V.A., mặc dù biết cháu A. chỉ là trẻ em 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào Trang và Thái nhưng Trang thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài. Hành vi của Trang đã cấu thành tội “Hành hạ người khác”.

Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột bé gái 8 tuổi.

Vào ngày 22/12/2022, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90 cm, đường kính 2,2cm) đánh cháu A. nhiều lần trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp khiến cháu A. tử vong; hành vi này của Trang cấu thành tội “Giết người”.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cháu A., nhưng khi con mình bị Trang đánh đập, hành hạ thì Thái không can ngăn mà còn tham gia chửi mắng, đánh cháu A.; hành vi của Thái là đồng phạm với tội “Hành hạ người khác”.

Bên cạnh đó, khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho Trang, gây cản trở quá trình điều tra; hành vi của Thái cấu thành tội “Che giấu tội phạm”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TPHCM có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã phạm tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”, được quy định tại Điều 123, Điều 140 Bộ Luật Hình sự; Nguyễn Kim Trung Thái đã phạm tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”, được quy định tại Điều 140, Điều 389 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án đển Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM tại đây.

https://afamily.vn/cong-an-tphcm-thong-tin-chinh-thuc-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-2022042211550694.chn