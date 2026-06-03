Nhiều cặp đôi sau chia tay chọn cách im lặng để khép lại mọi chuyện trong êm đẹp. Nhưng cũng có những mối quan hệ mà dù đã đường ai nấy đi, lại hết lần này đến lần khác khiến cư dân mạng xôn xao vì động thái hậu tan vỡ. Mới nhất là câu chuyện liên quan đến Nguyên Bắc và Thành Lĩnh (Gia đình nhà Cọp) - cặp đôi đồng giới từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai.

Nguyên Bắc (trái) và Thành Lĩnh (phải) tại Người Ấy Là Ai

Sau nửa năm thông báo chia tay, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì loạt story, status và những lời giải thích khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Khoảng giữa tháng 5 vừa qua, Thành Lĩnh bất ngờ đăng tải story có hình ảnh decor “lễ dạm ngõ”. Điều khiến dân mạng chú ý là trên backdrop xuất hiện tên “Thành Lĩnh - Hà Vy”, khiến không ít người cho rằng nam TikToker đã có mối quan hệ mới sau khi chia tay Nguyên Bắc. Và Hà Vy cũng không phải ai xa lạ mà là quản lý của Thành Lĩnh.

Hình ảnh được Thành Lĩnh đăng tải

Về phía Nguyên Bắc, vào ngày 16/5 - 17/5, người này liên tục đăng status ẩn ý: “Uhm, tôi KHÔNG THUẬN MẮT đó. Biết thừa tôi không thuận mắt vậy sao còn làm?”, “Chỉ mong lòng mình vẫn lương thiện... dù kết cục tốt xấu ra sao!”, “Tự tay mình thêu áo hoa cho người khác”.

Ngày 23/5, khi ba của Thành Lĩnh qua đời, Nguyên Bắc đưa bé Cọp về quê để chia buồn. “Cảm ơn em đã đến với tư cách người nhà để cùng đưa ba anh về nơi vĩnh cửu. Giá mà con cũng vui vẻ như vậy với anh giống cách nó vui vẻ an toàn khi bên cạnh em nhỉ? Nó chưa bao giờ vui như vậy khi bên cạnh anh” - Thành Lĩnh viết.

Đến ngày 26/5, Hà Vy tiếp tục đăng tải hình ảnh và tag Thành Lĩnh kèm dòng chú thích gây chú ý: “Ê Thành Lĩnh, em có bầu rồi”. Ở phần bình luận, Hà Vy giải thích rằng đây là bình luận mà antifan dành cho mình sau story “lễ dạm ngõ” của Thành Lĩnh.

Giữa lúc những tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt, ngày 1/6, Thành Lĩnh bất ngờ đăng bài lên tiếng làm rõ toàn bộ sự việc. Anh khẳng định những hình ảnh “lễ dạm ngõ” đăng tải trước đó thực chất là hình ảnh được tạo ra từ ChatGPT chứ không phải một buổi lễ thật ngoài đời.

Thành Lĩnh khẳng định mình dùng ChatGPT để tạo ảnh "lễ dạm ngõ"

“Thật sự những hình ảnh được đăng tải lên story của mình ngày 15.05.2026 có nội dung ‘LỄ DẠM NGÕ’ diễn ra ngày 16.05.2026 hoàn toàn từ ChatGPT và KHÔNG PHẢI LỄ DẠM NGÕ THẬT giữa Thành Lĩnh và Hà Vy” , nam TikToker chia sẻ.

Thành Lĩnh cho biết lý do anh đăng tải những hình ảnh này là vì muốn nhận được phản hồi từ phía Nguyên Bắc sau những chuyện đã xảy ra giữa cả hai. Anh thừa nhận đây là hành động xuất phát từ cảm xúc cá nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã khiến người theo dõi hiểu lầm.

Nam TikToker cũng nhấn mạnh giữa anh và Hà Vy không có mối quan hệ tình cảm đặc biệt như những tin đồn lan truyền trên MXH. Theo lời giải thích, cả hai thường xuyên đi cùng nhau để xử lý công việc, đi cà phê nên hay đùa giỡn thân thiết.

Đáng chú ý, Thành Lĩnh còn trực tiếp nhắn gửi, tag tên Nguyên Bắc vào bài đăng: “Xin lỗi Nguyên Bắc vì đã giỡn không đúng!”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc Thành Lĩnh mang chuyện tình cảm cá nhân lên MXH theo cách này là thiếu tinh tế, không trân trọng cảm xúc của bản thân và đối phương. Ngược lại, nhiều người lại bày tỏ sự tiếc nuối cho mối quan hệ từng được nhiều người ngưỡng mộ, mong cặp đôi có thể nối lại mối quan hệ.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh chính thức thông báo chia tay sau gần 10 năm gắn bó, khiến nhiều người bất ngờ.

Theo chia sẻ của cả hai vào thời điểm đó, quyết định chia tay không xuất phát từ bồng bột mà đã được suy nghĩ kỹ lưỡng từ trước. Dù không còn đồng hành với nhau trong vai trò người yêu, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng dành cho đối phương, đồng thời giữ lại toàn bộ hình ảnh, video và kỷ niệm cũ trên các nền tảng mạng xã hội.

Bài đăng thông báo chia tay của cặp đôi

Nguyên Bắc và Thành Lĩnh từng được nhiều khán giả biết đến khi tham gia Người Ấy Là Ai với câu chuyện tình yêu trải qua nhiều biến cố.

Năm 2013, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh gặp nhau lần đầu tiên, khi đó Nguyên Bắc làm HR còn Thành Lĩnh là ứng viên xin việc. Thời điểm đó, Lĩnh đang có người yêu.

Sau đó một thời gian, người yêu Thành Lĩnh không may qua đời trong một tai nạn, Lĩnh chuyển lên Đà Lạt để tìm bình yên và bất ngờ gặp lại Nguyên Bắc ở hồ Xuân Hương. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu sự nối lại mối quan hệ giữa họ và chính thức hẹn hò vào ngày 24/10/2016.

Tình yêu của họ cũng đối mặt với nhiều sóng gió. Thành Lĩnh từng có mối quan hệ với một người bạn gái và cả 2 có con trai tên là Cọp. Thời điểm dịch Covid-19, mẹ bé Cọp qua đời, Nguyên Bắc quyết định tha thứ và đồng ý nuôi bé Cọp như con ruột.

Năm 2022, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh còn tổ chức một buổi tiệc thân mật với sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Sau đó cả hai cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên MXH.

Hậu chia tay, bé Cọp ở với gia đình Thành Lĩnh, thỉnh thoảng Nguyên Bắc vẫn qua thăm nom, dẫn Cọp đi chơi. Với những bình luận đẩy thuyền mong Nguyên Bắc và Thành Lĩnh nếu còn thương nhau thì nên quay lại cùng chăm sóc bé Cọp, Nguyên Bắc khẳng định: “Thương ai, không thương ai rõ ràng, không ai bị vạ lây. Nhất là em bé thì phải được thương yêu”.