Trong nhân tướng học Á Đông, gương mặt là tấm gương phản chiếu nội tâm. Người xưa có câu rất hay: "Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm chuyển", ý nói gương mặt sinh ra từ tâm tính, và sẽ thay đổi theo cách bạn nuôi dưỡng nội tâm mình. Hiện đại hơn, tâm lý học gọi đây là micro-expression (vi biểu cảm) tức những chuyển động cơ mặt rất nhỏ, vô thức, mà người đối diện cảm nhận được trong nửa giây đầu tiên. Bạn không cần nói gì cả, gương mặt bạn đã "kể" cho cả thế giới biết tâm trạng và năng lượng của bạn.

Và quý nhân, dù là sếp, là khách hàng, là người thầy, hay đơn giản là một người tốt bụng nào đó định giúp bạn một tay, đều bị cuốn hút bởi những gương mặt phát ra năng lượng tích cực. Họ vô thức tránh xa những gương mặt phát ra tín hiệu "đừng đến gần tôi". Bạn không bao giờ biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội chỉ vì một biểu cảm vô thức mà bản thân thậm chí không nhận ra.

Bốn thói quen vô thức đang "đuổi khéo" quý nhân khỏi cuộc đời bạn

Đầu tiên là thói quen nhíu mày, cau có khi tập trung. Đây là thói quen phổ biến nhất ở phụ nữ tuổi 30 trở lên, độ tuổi vừa phải xử lý công việc nặng vừa quán xuyến gia đình. Bạn nhíu mày khi đọc email, khi nghe sếp giao việc, khi tính tiền chợ, khi chờ con làm bài tập. Lâu dần, vùng ấn đường tức khoảng giữa hai chân mày, nơi nhân tướng học coi là cung mệnh, vùng quan trọng nhất gương mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn dọc. Người xưa gọi nếp nhăn này là huyền châm văn và cho rằng đây là tướng khí trệ, vận khó hanh thông. Hiện đại hơn, một gương mặt thường xuyên nhíu mày khiến người đối diện cảm nhận bạn đang khó chịu, đang phán xét họ, đang không hài lòng dù họ chẳng làm gì sai. Sếp có thiện cảm sẽ không dám giao việc lớn cho người trông luôn căng thẳng. Khách hàng sẽ chọn người cười nhẹ thay vì người cau mày. Quý nhân, một cách rất con người, sẽ chọn đến gần những gương mặt làm họ thấy thoải mái.

Thứ hai là thói quen mím môi, bĩu môi, hay kéo khóe miệng xuống. Trong nhân tướng học, miệng là cửa ngõ của khẩu phúc tức phúc khí đến từ lời ăn tiếng nói và sự hào sảng. Một đôi môi đầy đặn, khóe miệng hơi cong lên tự nhiên được coi là tướng vượng phu vượng tử, dễ được người khác mến và muốn giúp đỡ. Ngược lại, người hay mím chặt môi, hay bĩu môi khi nghe người khác nói, hay để khóe miệng kéo xuống ở trạng thái nghỉ thường bị cảm nhận là khắt khe, kiêu kỳ, khó tính. Đáng buồn là rất nhiều phụ nữ làm việc văn phòng có thói quen này một cách hoàn toàn vô thức. Họ không có ý phán xét ai, họ chỉ đang... suy nghĩ. Nhưng người ngoài không biết. Người ngoài chỉ thấy một gương mặt phát đi tín hiệu "tôi đang không vui với bạn". Và họ giữ khoảng cách.

Thứ ba là thói quen né tránh ánh mắt, hay nhìn xuống khi giao tiếp. Mắt trong nhân tướng học gọi là thần, là tinh hoa của cả gương mặt. Người xưa nói "tướng tốt không bằng thần đủ", nghĩa là gương mặt có thể không hoàn hảo nhưng nếu ánh mắt sáng, có khí lực, thì vận khí vẫn vượng. Ngược lại, người hay cụp mắt, né tránh giao tiếp bằng mắt, hay liếc ngang rồi nhìn xuống bị coi là thần yếu, dễ bị xem nhẹ, khó được tin tưởng để giao việc lớn. Tâm lý học hiện đại cũng đồng thuận: contact ánh mắt là một trong những tín hiệu mạnh nhất xây dựng sự tin cậy. Một người dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi nói chuyện luôn tạo cảm giác đáng tin hơn một người vừa nói vừa nhìn xuống điện thoại. Phụ nữ tuổi 30, sau những va đập của đời sống, đôi khi hình thành thói quen né tránh ánh mắt vì mệt mỏi, vì sợ phải đối diện. Nhưng đây chính là khoảnh khắc bạn cần lấy lại nó nhất.

Thứ tư là khuôn mặt thiếu khí sắc, lúc nào cũng có vẻ "không khỏe". Trong nhân tướng học có một khái niệm rất tinh tế gọi là khí sắc, tức màu sắc và độ sáng của làn da mặt. Người có khí sắc tốt thì da hồng nhuận, mắt sáng, tổng thể gương mặt toát ra cảm giác "khỏe khoắn, tươi tắn" dù không cần trang điểm. Ngược lại, người khí sắc kém thường có làn da xỉn, mắt thâm, môi nhợt, biểu cảm uể oải. Đây không hẳn là vấn đề skincare. Đây là vấn đề của một cơ thể thiếu ngủ, một tâm trí mệt mỏi, một lối sống không cân bằng. Nhân tướng học cổ đại tin rằng khí sắc phản ánh phúc khí, người có khí sắc tốt thì phúc đến, người khí sắc kém thì phúc trôi đi. Hiện đại, ta hiểu đơn giản hơn: Không ai muốn làm việc, hợp tác, hay yêu thương một người trông luôn kiệt sức. Một gương mặt thiếu sức sống nói với người đối diện rằng "tôi không có đủ năng lượng cho bạn đâu", và họ sẽ tự rút lui một cách rất lịch sự.

Sửa tướng không bắt đầu từ thẩm mỹ viện mà bắt đầu từ một nụ cười nhẹ

Tin tốt là cả bốn thói quen trên đều có thể sửa được. Và bạn không cần đi spa, không cần phẫu thuật, không cần học một khóa thần thái đắt tiền. Bạn chỉ cần ý thức được.

Hãy thử đặt một tấm gương nhỏ trên bàn làm việc. Mỗi khi cảm thấy mình đang nhíu mày, hãy thả lỏng. Mỗi khi cảm thấy mình đang mím môi, hãy hơi mở miệng ra, thở nhẹ, để khóe miệng tự nhiên hướng lên một chút. Mỗi khi nói chuyện với ai đó, hãy tập thói quen nhìn vào mắt họ trong ba giây đầu tiên rồi mới nói. Mỗi sáng thức dậy, hãy dành mười phút làm điều gì đó cho khí sắc của mình, có thể là một cốc nước ấm, một chút vận động nhẹ, một bài thở. Những điều nhỏ này, lặp lại đều đặn trong vài tháng, sẽ thay đổi không chỉ gương mặt mà cả cách thế giới đối xử với bạn.

Người xưa có câu "thần sắc tựa hoa, hoa nở thì ong bướm tự đến". Quý nhân không phải là một người cụ thể đang tìm bạn ở đâu đó ngoài kia. Quý nhân là tất cả những người tốt mà bạn sẽ gặp trong đời, và việc bạn có giữ được họ ở lại hay không phụ thuộc rất nhiều vào gương mặt bạn đang trình diện. Một gương mặt thư thái, ánh mắt sáng, khóe miệng nhẹ nhàng hơi cong lên, làn da có sức sống, đó không phải là tướng phú quý theo nghĩa giàu sang vật chất. Đó là tướng đang sống tử tế với chính mình. Và một người sống tử tế với chính mình thì tự khắc thu hút những người tử tế khác đến bên cạnh.

Phụ nữ tuổi 30 thường vướng vào cảm giác "không kịp nữa rồi", "số mình đã định rồi". Nhưng nhân tướng học cổ đại lẫn tâm lý học hiện đại đều đồng thuận một điều: gương mặt sau 30 mới là gương mặt thật của bạn, vì lúc này nó không còn được bao bọc bởi tuổi trẻ mà phản ánh trọn vẹn cách bạn đã sống. Tin vui là chính vì thế, bạn có nhiều quyền lực hơn bao giờ hết để định hình lại nó. Mỗi nụ cười nhẹ, mỗi ánh nhìn thẳng, mỗi giây phút bạn chọn thả lỏng thay vì căng thẳng đều là một nét chạm khắc lên gương mặt mai sau.

Quý nhân không đến bằng phép màu. Quý nhân đến bằng năng lượng mà bạn phát ra. Và năng lượng đó, đẹp thay, bắt đầu từ chính gương mặt của bạn lúc này.