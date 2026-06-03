Ái nữ tỷ phú nổi danh khắp châu Á, có mối quan hệ thân thiết với Ronaldo

Hơn 10 năm trước, Kim Lim (SN 1994) nổi lên như biểu tượng “rich kid đời đầu” của châu Á, thời điểm mạng xã hội bắt đầu bùng nổ và công chúng đặc biệt tò mò về cuộc sống của giới siêu giàu.

Cô là con gái duy nhất của tỷ phú Singapore Peter Lim - một trong những doanh nhân giàu có và quyền lực nhất đảo quốc sư tử. Ông Peter Lim được biết đến là Chủ tịch CLB Valencia.

Sinh ra trong gia đình tài phiệt, Kim Lim sớm có cuộc sống mà nhiều người chỉ thấy trên phim: Học trường nội trú danh tiếng tại Anh, xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa, du lịch bằng chuyên cơ riêng và sử dụng hàng hiệu đắt đỏ từ rất sớm.

Kim Lim

Không chỉ được chú ý vì thân thế khủng, Kim Lim còn sở hữu ngoại hình nổi bật, gu thời trang sang trọng và khí chất đúng chuẩn “tiểu thư tài phiệt”. Kim Lim gây chú ý bởi ngoại hình nữ tính, phong cách thời trang mềm mại cùng cách giao tiếp khá gần gũi trên mạng xã hội. Những bức ảnh check-in trên du thuyền, chuyên cơ, bộ sưu tập Hermès hay những buổi tiệc cùng giới thượng lưu giúp cô được truyền thông quốc tế ưu ái gọi là “rich kid số 1 châu Á”. Đây cũng là lý do mà vào khoảng những năm 2014 - 2016, khi Instagram bước vào thời kỳ phát triển mạnh, cô nhanh chóng trở thành một trong những “rich kid” có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

Thời điểm đó, Kim Lim gần như là biểu tượng lifestyle của giới trẻ mê cuộc sống xa xỉ. Cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, các sự kiện lớn và được nhiều thương hiệu săn đón.

Chưa dừng lại ở đó, ái nữ tỷ phú Singapore có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Cristiano Ronaldo hay David Beckham. Trong đó, Ronaldo là cái tên thường xuyên xuất hiện cùng gia đình Kim Lim.

Năm 2017, khi Kim Lim sinh con trai đầu lòng, Cristiano Ronaldo từng trực tiếp đến bệnh viện thăm cô. Hình ảnh siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha xuất hiện bên Kim Lim nhanh chóng gây bùng nổ mạng xã hội thời điểm đó.

Năm 2017, khi Kim Lim sinh con trai đầu lòng, Cristiano Ronaldo từng trực tiếp đến bệnh viện thăm cô.

Theo truyền thông Singapore, mối quan hệ giữa Ronaldo và Kim Lim xuất phát từ tình bạn thân thiết giữa CR7 với tỷ phú Peter Lim. Cha của Kim Lim từng có quan hệ hợp tác kinh doanh với Ronaldo, đồng thời nắm giữ phần lớn bản quyền hình ảnh của siêu sao này.

Nhờ vậy, Kim Lim cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao và giải trí quốc tế từ khi còn rất trẻ.

Không ít lần, cô đăng tải hình ảnh tụ họp cùng dàn sao đình đám khiến công chúng choáng ngợp vì “đẳng cấp quan hệ”. Trong mắt nhiều người, Kim Lim giống hình mẫu “rich kid bước ra từ phim Hollywood”: giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng và có cuộc sống hoàn hảo.

Ly hôn 2 lần, làm mẹ đơn thân, sống trong căn penthouse 557m2

Nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một đời sống tình cảm nhiều sóng gió.

Năm 2017, Kim Lim kết hôn với doanh nhân Kho Bin Kai. Cả hai có với nhau một con trai tên Kyden trước khi ly hôn vào năm 2020.

Dù hôn nhân tan vỡ, Kim Lim nhiều lần khẳng định cô và chồng cũ vẫn cố gắng giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Kim Lim từng hy vọng sẽ sớm tìm được một mái ấm mới. Tháng 2/2022, cô tái hôn với doanh nhân Leslie Leow trong một đám cưới xa hoa gây chấn động truyền thông Singapore. Lễ ăn hỏi của cặp đôi khi ấy được cho là có sính lễ trị giá khoảng 2 triệu SGD, gồm 15 thỏi vàng, túi Hermès, đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức đắt đỏ.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh chỉ sau khoảng hai tháng.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Lim hiện làm mẹ đơn thân và tập trung phần lớn thời gian cho công việc lẫn hai con. Không chỉ dừng lại ở vai trò KOL hay socialite, cô còn xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ. Hiện Kim Lim là nhà sáng lập một tập đoàn hoạt động trong mảng chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ và wellness tại Singapore.

Đầu năm 2025, truyền thông Singapore đưa tin cô sinh con trai thứ hai bằng phương pháp IVF. Tuy nhiên Kim Lim chưa từng công khai danh tính cha em bé.

Cô sinh em bé thứ 2, không rõ danh tính cha đứa bé.

Trên mạng xã hội, cô nhiều lần chia sẻ về áp lực của những bà mẹ đơn thân và cho biết muốn lan tỏa sự đồng cảm tới phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Cô và các con sống trong penthouse duplex rộng khoảng 557m2 tại khu Balmoral, Singapore. Theo chia sẻ của Kim Lim với herworld cô cho biết quyết định chuyển sang không gian rộng rãi hơn để con có thêm diện tích sinh hoạt. Điều khiến nữ tỷ phú chốt căn penthouse này chính là view toàn cảnh skyline Singapore trải dài trước hệ cửa kính lớn bao quanh căn hộ. Cô cho biết mình thích cảm giác sống giữa thành phố nhưng vẫn đủ yên tĩnh, riêng tư và không quá đông đúc. Một số góc bên trong căn nhà. Dù là con gái của tỷ phú Peter Lim, không gian sống của Kim Lim lại được nhiều tạp chí mô tả là khá “low-key”, ấm cúng và không quá phô trương. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại pha cảm hứng New York với tông marble xám, kính và nội thất màu kem. Kim Lim cho biết tiêu chí lớn nhất của cô không phải sự hào nhoáng mà là cảm giác “cozy” và thoải mái đến mức “ở nhà rồi không muốn ra ngoài nữa”.

Bên trong penthouse còn có phòng karaoke, rooftop riêng, khu patio ngoài trời, góc trò chuyện được bao quanh bằng kính và một phòng thay đồ cỡ lớn được cải tạo từ một trong bốn phòng ngủ của căn nhà. Theo Kim Lim, đây cũng là nơi cô dành nhiều thời gian nhất. Nữ doanh nhân cho biết vài năm gần đây cô dần trở thành “homebody”, hạn chế di chuyển quốc tế để tập trung phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và wellness tại Singapore cũng như nhiều thị trường khác trong khu vực.



Khu vực phòng thay đồ riêng của Kim Lim. Hình ảnh bên trong căn penthouse được chia sẻ lên mạng xã hội. Ở tuổi ngoài 30 và sau hai lần sinh con, Kim Lim vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Cô thường xuyên xuất hiện với body săn chắc, phong cách thời trang sang trọng và thần thái tự tin. Song, điều khiến netizen chú ý nhiều hơn lại là gương mặt ngày càng khác lạ của cô.



Nhan sắc Kim Lim dạo này.

Gương mặt bị nhận xét cứng hơn, sống mũi cao bất thường, phần môi và má có thời điểm thiếu tự nhiên.

Trong bài phỏng vấn với 8days.sg, cô chỉ thừa nhận bản thân rất yêu thích lĩnh vực thẩm mỹ và từng thử nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau suốt hơn 10 năm qua.

Kim Lim cũng tiết lộ cô đặc biệt quan tâm tới các liệu trình nâng cơ, filler, skin booster và công nghệ chống lão hóa. Thậm chí cô còn cho biết nhiều người lầm tưởng cô nâng mũi bằng sụn, nhưng thực tế chỉ sử dụng phương pháp “nose thread lift” (là thủ thuật thẩm mỹ nâng mũi bằng chỉ, không phải phẫu thuật cắt rạch lớn như nâng mũi đặt sụn truyền thống - pv).

Gương mặt bị nhiều người nhận xét là có nhiều điểm khác lạ, đơ cứng

Cô cũng cho biết cô bắt đầu quan tâm tới lĩnh vực thẩm mỹ từ năm 19 tuổi, sau lần đầu tiêm Botox. Cô cũng tiết lộ bản thân từng bị bắt nạt ở trường vì “xấu và béo”, điều khiến cô luôn ám ảnh về ngoại hình suốt nhiều năm.

Sau khi sinh con thứ hai, Kim Lim cũng chia sẻ với Mothership rằng cô từng tăng tới 25kg trong thai kỳ nhưng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ kết hợp nhiều liệu trình thẩm mỹ.

Dẫu vậy, chính việc can thiệp thẩm mỹ kéo dài nhiều năm cũng khiến diện mạo hiện tại của Kim Lim gây nhiều tranh cãi. Không ít người tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên, mềm mại từng giúp cô trở thành “rich kid đẹp nhất châu Á” một thời.

Từ “rich kid số 1 châu Á” tới hình ảnh hiện tại, Kim Lim vẫn luôn là cái tên khiến công chúng tò mò. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào cuộc sống hào nhoáng, nhiều người giờ đây bắt đầu chú ý nhiều hơn tới những đánh đổi phía sau sự nổi tiếng của ái nữ nhà tài phiệt Singapore.

Ảnh: IGNV