Trong cách nhìn dân gian, Thìn với Tuất, Sửu với Mùi là hai cặp đối xung, nên người ta thường gom chung thành "tứ hành xung". Bốn con giáp này có một điểm chung khá thú vị, đó là nội tâm chắc nịch, làm gì cũng tới nơi tới chốn, ít khi nửa chừng bỏ cuộc. Nhưng chính vì cứng cáp như vậy mà khi đi qua một tháng nhiều khí nóng như tháng Ngọ, đôi khi lại dễ vướng vào những tình huống tưởng nhỏ mà hóa lớn. Bài viết dưới đây không phải để phán xét vận may, chỉ là vài lời gửi gắm để bốn nhóm con giáp này đi qua tháng 5 Âm lịch một cách nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn.

Tuổi Thìn: Bớt một câu nói, đỡ một mối lo

Người tuổi Thìn vốn có cái khí của con rồng, làm việc gì cũng muốn rõ ràng, nói câu nào cũng muốn đi thẳng vào trọng tâm. Tháng 5 Âm lịch lại là tháng Ngọ, khí hỏa vượng, gặp đúng cái tính nóng sẵn có của Thìn thì rất dễ thành lửa gặp gió. Khoảng những ngày từ mùng 8 đến Rằm tháng 5, người tuổi Thìn nên dè dặt lời nói trong các cuộc họp, các nhóm chat công việc, kể cả những câu tưởng vô thưởng vô phạt với đồng nghiệp. Một câu nói ra lúc nóng giận có thể mất cả tháng để gỡ lại.

Về tài lộc, Thìn không xấu trong tháng này, thậm chí có cơ hội từ một mối quan hệ cũ quay lại đề nghị hợp tác. Lời khuyên thật lòng: Hãy nghe trọn vẹn trước khi gật, vì cơ hội tốt vẫn cần thời gian kiểm chứng. Trong chuyện gia đình, nên tranh thủ những ngày cuối tháng để gọi điện hỏi thăm cha mẹ, một cuộc gọi mười phút đôi khi giải quyết được điều mà ba tháng gửi quà không làm nổi.

Tuổi Tuất: Đừng vì người khác mà gồng quá sức mình

Tuổi Tuất hợp khí với tháng Ngọ vì cùng nằm trong tam hợp Dần Ngọ Tuất. Đây là một trong những tháng mà người tuổi Tuất dễ được người khác để mắt tới, dễ được giao trách nhiệm và cũng dễ có nguồn thu phát sinh ngoài lương. Nhưng đúng cái lúc mọi thứ thuận lợi nhất, Tuất lại hay mắc một cái tật, đó là nhận giúp người khác quá tay rồi tự mình gánh.

Khoảng từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 5 Âm lịch, sẽ có ít nhất một lời nhờ vả tương đối lớn đến với người tuổi Tuất, có thể là chuyện vay mượn, có thể là đứng tên giúp, có thể là bảo lãnh việc làm cho người quen. Lời khuyên ngắn gọn: Giúp được thì giúp, nhưng đừng đứng ra thay người khác chịu trách nhiệm pháp lý hoặc tài chính. Riêng chuyện sức khỏe, Tuất nên ngủ sớm hơn bình thường nửa tiếng vào những ngày giữa tháng, vì khí hỏa vượng dễ làm mất ngủ, gan nóng, da nổi mụn.

Tuổi Sửu: Việc cũ thì giải cho gọn, việc mới thì hoãn cho lành

Sửu và Ngọ trong cổ học gọi là lục hại, nghĩa là khắc nhau theo kiểu âm thầm, không to tát nhưng cứ vướng nhẹ liên tục. Tháng 5 Âm lịch với người tuổi Sửu không phải là tháng xui, mà là tháng có nhiều cái lằng nhằng. Giấy tờ chậm một chút, người hẹn lại sai giờ, đơn hàng đúng nhưng giao sai địa chỉ, đại loại những chuyện như vậy.

Cách hóa giải hay nhất là không thêm gánh nặng vào người mình. Cụ thể hơn: Từ đầu tháng đến khoảng ngày 12 Âm lịch, hãy dành thời gian dọn dẹp những việc còn dở dang từ tháng trước, trả lời nốt những email tồn đọng, đóng nốt những hợp đồng đã ký. Khoảng từ ngày 13 trở đi, nếu có ai mời gọi đầu tư mới, mua đất, góp vốn, vay nóng để kinh doanh, người tuổi Sửu nên thẳng thắn xin khất sang tháng sau. Tháng này, giữ được là thắng, đừng đòi phải hơn.

Tuổi Mùi: Tài lộc nhẹ nhàng tới, đừng nóng vội nhân lên gấp đôi

Mùi và Ngọ là cặp lục hợp, nghĩa là hòa hợp tự nhiên. Trong tháng 5 Âm lịch, người tuổi Mùi thường có cảm giác mọi thứ trôi chảy hơn, nói chuyện với ai cũng dễ chốt, đề xuất gì cũng dễ được duyệt. Tiền cũng vào đều đều, tuy không phải khoản lớn nhưng đủ làm tâm trạng phấn chấn.

Cái bẫy nằm ngay ở chỗ phấn chấn này. Khi mọi thứ quá thuận, người tuổi Mùi rất dễ nghĩ rằng đây là lúc nên nhân đôi, gấp ba quy mô. Khoảng những ngày 18 đến 22 tháng 5 Âm lịch là giai đoạn dễ xuất hiện lời mời đầu tư mạo hiểm hơn bình thường. Hãy nhớ rằng dòng tiền thuận trong tháng này là quà của lục hợp, không phải nội lực thật sự của khoản đầu tư. Giữ đúng nhịp đang có, chia một phần nhỏ để tích lũy, dành một phần cho gia đình, còn lại đừng đẩy hết vào một chỗ.

Tứ hành xung không phải lời nguyền, nó chỉ là một cái khung để mình hiểu mình hơn, hiểu cái lúc mình dễ sai và cái lúc mình dễ thuận. Tháng 5 Âm lịch năm Bính Ngọ này, nếu Thìn chịu giữ miệng một chút, Tuất chịu giữ sức một chút, Sửu chịu giữ nhịp một chút và Mùi chịu giữ tiền một chút, thì cả bốn đều có thể bước vào nửa cuối năm với một tâm thế nhẹ tênh hơn rất nhiều.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.