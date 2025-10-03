Xin thề không bao giờ dám khen mỹ nhân này nữa: Lên phim vạn người mê ngoài đời triệu người chê, 360 độ toàn góc chết

Ngay lúc này, những hình ảnh mới nhất của Thích Vy qua ống kính của Getty Images đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, thậm chí lên Hot Search Weibo. Thế nhưng, lý do không phải vì cô quá đẹp, mà là bởi gương mặt 360 độ toàn góc chết gây thất vọng toàn tập.

Thảm họa nhan sắc mang tên Thích Vy đang là cái tên được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Qua ống kính hung thần Getty Images, nhan sắc của Thích Vy gây thất vọng toàn tập.

Có sự tương phản cực lớn giữa hình ảnh của Thích Vy do Getty Images chụp...

...và hình ảnh đẹp lung linh đã qua chỉnh sửa.

Qua những khung hình được cư dân mạng chia sẻ, Thích Vy trông gầy gò, thiếu sức sống và gương mặt già hơn nhiều so với tuổi thật. So với các nghệ sĩ cùng lứa như Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... trạng thái nhan sắc của Thích Vy ở thời điểm hiện tại kém hơn rất nhiều. Đặc biệt, kiểu tóc xù khiến cho cô càng bị "dìm" visual nhiều hơn.

Thích Vy vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cực chất. Hình ảnh cô đu trend biến hình hồi năm ngoái từng gây sốt.

Với phong độ nhan sắc như vậy, không khó hiểu khi Thích Vy vấp phải vô số lời chê bai từ cư dân mạng. Rất nhiều người đang thắc mắc rằng ai là người đã nghĩ ra tạo hình phô bày trọn vẹn khuyết điểm của cô thế này. Số khác lại cho biết họ cảm thấy thất vọng khi so sánh nhan sắc của Thích Vy khi xem phim và khi dự sự kiện. Thậm chí, có người còn nói rằng có lẽ từ giờ khó có thể khen Thích Vy được nữa. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bên Trung bị đánh cái nền khô rang nên nhìn mặt dừ ghê. Với gu gầy nên lên hình nhìn thiếu sức sống.

- Trời đất ơi sao không 1 góc đẹp luôn vậy.

- Hồi xưa đẹp lắm, mà giờ nhìn nó kỳ kỳ.

- Nhớ ngày xưa xem Cao Thủ Như Lâm chị này xinh lắm, nhìn còn cuốn hơn Đường Yên, mà giờ trông chán quá. Xưa comment khen tới tấp, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ xong thất vọng ghê, từ giờ chắc không khen nổi nữa.

- Kiểu người gầy mà quả tóc xù mì nhìn nó kỳ.

- Bên Trung chuộng mốt gầy nên khi có tuổi nhìn teo tóp lại.

- Già quá vậy ta, lên show Trung có cà da không mà lên ảnh này nhìn già hơn show nhiều luôn.

Thích Vy trong phim Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ.

Cô nàng ở Cao Thủ Như Lâm.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong Mỹ Nhân Tâm Kế.

Nói thêm về Thích Vy, dù không phải một ngôi sao hạng A nhưng cô luôn được nhớ đến với hình tượng một diễn viên có vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ không lẫn đâu được. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng trong các bộ phim như Cao Thủ Như Lâm, Mỹ Nhân Tâm Kế, Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ, Phồn Tinh Tứ Nguyệt, Hồi Mã Thương, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tú Lệ Giang Sơn... Những năm gần đây, Thích Vy không còn đóng phim nhiều như trước. Tuy nhiên hồi năm ngoái, cô vẫn gây chú ý khi góp mặt trong show Đạp Gió.