Bận sấp mặt cũng phải cày phim Trung Quốc này ngay cho nóng: Nam chính đẹp cao sang quyền quý, ngắm một cái mà tỉnh cả ngủ

Trưa ngày 2/10, bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca đã chính thức ra mắt khán giả. Tác phẩm này thuộc thể loại ngôn tình cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Sí Dực Thiên Vũ.

Nhất Tiếu Tùy Ca đưa khán giả tới bối cảnh giả tưởng nơi tồn tại hai quốc gia với mối thù sâu như biển là Cẩm Tú và Túc Sa. Trần Triết Viễn đảm nhận vai nam chính Phượng Tùy Ca, hoàng tử của nước Túc Sa. Anh ta dẫn binh tiến đánh nước Cẩm Tú, nhưng khi tưởng như đã có được chiến thắng thì lại bị trúng tên mà trọng thương suýt mất mạng. Người bắn mũi tên đó không ai khác ngoài nữ chính Phó Nhất Tiếu do Lý Thẩm đảm nhận.

Nhất Tiếu Tùy Ca của Trần Triết Viễn và Lý Thấm ghi nhận phản hồi tốt từ khán giả.

Nhờ mũi tên của Phó Nhất Tiếu, thế cục trận Bình Lăng đảo ngược, quân Cẩm Tú dành được chiến thắng. Thế nhưng người lập công lớn nhất là Phó Nhất Tiếu lại biến mất một cách bí ẩn. Dường như trong bóng tối, có kẻ nào đó ở nước Cẩm Tú muốn đẩy vị nữ tử tài ba này vào chỗ chết.

Sau đó, Phó Nhất Tiếu mất đi trí nhớ và rơi vào tay quân Túc Sa. Phượng Tùy Ca muốn lợi dụng Phó Nhất Tiếu để tìm kiếm chân tướng của một vụ án bí ẩn. Ở chiều ngược lại, Phó Nhất Tiếu cũng cần Phượng Tùy Ca để giữ mạng sống. Từ chỗ là kẻ thù người sống ta chết nơi sa trường, họ bất đắc dĩ đứng chung chiến tuyến. Cuối cùng sau nhiều lần cùng nhau trải qua sóng gió hiểm ác, họ lại dần nảy sinh tình cảm chân thật.

Cảnh chiến trận trong phim được đầu tư công phu.

Trong ngày đầu phát sóng, Nhất Tiếu Tùy Ca chiếu 6 tập. Điểm qua một vài dấu ấn của phim, đầu tiên phải nói tới nhan sắc của Trần Triết Viễn. Trước đó, anh từng gây thất vọng ở 2 dự án cổ trang liên tiếp là Lang Quân Không Như Ý và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, khiến khán giả có cảm giác dường như Trần Triết Viễn rất đẹp trai nhưng đóng cổ trang là bị phong ấn nhan sắc.

Trần Triết Viễn thăng hạng nhan sắc với Nhất Tiếu Tùy Ca.

Hình tượng nữ tướng của Lý Thấm cũng xứng đáng được khen ngợi.

Thế nhưng với Nhất Tiếu Tùy Ca, mọi chuyện đã khác. Nhờ tạo hình phù hợp, Trần Triết Viễn thể hiện đang dáng vẻ cao quý của một hoàng tử mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Về phần Lý Thấm, cô cho thấy dáng vẻ lạnh lùng, oai phong, kiên cường trước nghịch cảnh của một nữ chiến binh. Từng ánh mắt, thần thái đều đủ sức thuyết phục người xem.

Đối với yếu tố hành động, Nhất Tiếu Tùy Ca làm khá tốt. Dù là phim ngôn tình, thế nhưng các cảnh võ thuật trong phim xem thu hút, không mang lại cảm giác giả trân. Một điểm hấp dẫn nữa của phim là sự kịch tính trong các tình tiết.

Các cảnh hành động trong Nhất Tiếu Tùy Ca xem rất đã mắt và chân thật.

Nhìn cảnh cặp đôi chính "làm gỏi" nhau không thương tiếc, khán giả tự hỏi điều gì khiến cho sau này họ sẽ yêu nhau.

Nếu như ngay ở tập 1, nữ chính Phó Nhất Tiếu suýt nữa đã bắn chết luôn nam chính thì ở tập 2, khi rơi vào tay Phượng Tùy Ca và bị anh hỏi cung, cô đã dùng mưu kế để cắn vào cô vị hoàng tử nước kẻ thù này. Dẫu vậy, Phượng Tùy Ca cũng không phải kẻ mềm yếu. Khi bị cắn mạnh như vậy, anh đã vận công đấm liên tiếp vào bụng cô, sau đó trong cơn giận dữ tung một cước khiến cô ngất xỉu tại chỗ. Chứng kiến việc hai người "làm gỏi" nhau kịch liệt như vậy, khán giả càng thêm tò mò liệu về sau, những điều gì sẽ xảy ra để khiến họ trở thành một đôi uyên ương đồng sinh cộng tử.

Bình luận của netizen về những tập đầu của Nhất Tiếu Tùy Ca:

- Oki phết bà con, đúng là combo đạo diễn Bạch Nguyệt Phạn Tinh + chế tác Triều Tuyết Lục. Nữ chính oánh lộn siêu cuốn.

- Đóng nữ tướng phải mặt lạnh vậy chứ.

- Trần Triết Viễn phim này có vẻ tháo phong ấn nhan sắc rồi đấy. Thích ông này từ đợt Vụng Trộm Không Thể Giấu mà sau 2 cái phim Lang Quân Không Như Ý với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp nhìn không mê nổi.

- Đánh nhiệt tình dữ vậy trời rồi mốt sao yêu nhau thắm thiết được hay vậy, haha.

- Xem mà sảng hồn, cha đấm cha thụi con gái nhà người ta như kiểu thụi bao cát vậy. Nhưng mà vẫn phải công nhận tạo hình rồi diễn xuất góc quay của bộ này ổn phết á chứ.

- Đánh bả kiểu này sau muốn yêu thì chắc phải chết đi sống lại vì bả mới vừa.

- Lại được gặp bả ở đây. Nữ giỏi võ mình thích Lưu Thi Thi và Lý Thấm nhất, đánh võ siêu mê.