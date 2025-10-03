Vụ việc Rosé (BLACKPINK) bị bộ 3 ngôi sao Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz ghẻ lạnh, hắt hủi trên hàng ghế đầu tại show thời trang của nhà mốt Saint Laurent (hay còn gọi YSL), đang là tâm điểm phẫn nộ trên toàn cầu. Toàn bộ tình huống xấu xí, khó coi mà Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz tạo ra đã bị camera sự kiện quay lại rõ mồn một, khó có thể biện bạch.

Nhiều giờ qua, Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz bị dư luận khắp thế giới chỉ trích không ngớt vì đã có hành động kém duyên, thiếu tôn trọng Rosé. Không ít khán giả còn mỉa mai rằng chẳng biết bộ 3 mỹ nhân nói trên dựa vào đâu để cho mình đặc quyền coi thường và cô lập người khác. Bởi hiện tại nhắc đến tên Rosé ai cũng biết, nhưng chưa chắc gì nói đến Hailey Bieber và đặc biệt là Charli XCX, Zoe Kravitz có người biết về họ.

Thực tế, trừ Hailey Bieber - bà xã của Justin Bieber, Charli XCX và Zoe Kravitz đều là nghệ sĩ có độ phủ sóng, nhận tên tuổi toàn cầu và thành tính thương mại kém xa thành viên nhóm BLACKPINK. Không chỉ vậy, xét về vai trò của bộ 4 mỹ nhân này tại sự kiện của Saint Laurent, Rosé và Hailey Bieber có địa vị ngang hàng nhau do đều là đại sứ toàn cầu, Zoe Kravitz là đại sứ của mảng YSL beauty. Trong khi đó, Charli XCX chỉ là khách mời VIP được nhãn hàng mới đến tham dự sự kiện.

Netizen sục sôi phẫn nộ khi Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz bơ đẹp Rosé, coi như cô không tồn tại ở show diễn Saint Laurent

Cáo buộc cô lập thành viên nhóm BLACKPINK khiến Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz bị công kích, chỉ trích dữ dội

Charli XCX

Charli XCX đang là sao nữ "ăn chửi" nhiều nhất trong lùm xùm phân biệt đối xử với Rosé. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 ngồi sát cạnh thành viên nhóm Hắc - Hường, nhưng quay lưng và xem Rosé như người tàng hình, chẳng 1 lần tương tác suốt thời gian tham dự sự kiện. Charli XCX còn bị chỉ trích cố ý cản trở không cho Rosé chen chân vào cuộc giao tiếp của cô với Hailey Bieber, Zoë Kravitz. Theo đó, Hailey Bieber thử nghiêng đầu ra bắt chuyện với thành viên BLACKPINK nhưng Charli XCX ngồi trước không hề nhúc nhích, chẳng có ý định nép sang 1 bên để bà xã của Justin Bieber chào hỏi Rosé.

Không dừng lại ở đó, Charli XCX còn gây phẫn nộ khi đăng bức ảnh chụp cô Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Rosé ngồi trên hàng ghế đầu sự kiện lên trang cá nhân. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như ảnh 4 người nhưng chỉ có Rosé bị che khuất trong bóng tối. Theo cư dân mạng, giữa vô vàn khoảnh khắc chung khung hình, việc Charli XCX chọn bức ảnh Rosé kém tỏa sáng hơn 3 người còn lại rõ ràng là cố ý "dìm" nữ ca sĩ APT., coi đồng nghiệp như cái bóng mờ nhạt làm nền cho mình.

Charli XCX là người ngồi ngay cạnh, nhưng cũng là người "bơ" Rosé triệt để nhất

Nữ ca sĩ còn đăng ảnh "dìm hàng" và bất lịch sự với Rosé thấy rõ trên trang cá nhân. Charli XCX đã chọn đúng bức ảnh thành viên nhóm Hắc - Hường ngồi trong khoảng tối, tách biệt hoàn toàn so với các nghệ sĩ ngồi cùng hàng

Mãi đến khi bị dân tình khắp nơi tràn vào trang cá nhân lên án, Charli XCX mới cố chữa cháy, vớt vát tình hình bằng cách chia sẻ lên story không chỉ 1, mà đến tận 3 bức ảnh chụp chung với Rosé. Thế nhưng, netizen lại càng không đánh giá cao hành động này, chỉ trích Charli XCX là "kẻ giả tạo", dối trá và sống 2 mặt. Họ cho rằng trước mặt Rosé, Charli XCX hành động xấu tính và bất lịch sự công khai nhưng trên mạng, cô lại cố làm ra vẻ thân thiết với giọng ca BLACKPINK lắm.

au khi bị chỉ trích nặng nề, nữ ca sĩ này lại đăng đến 3 story ảnh chung với Rosé để vớt vát hình ảnh

Hành động này của nữ ca sĩ sinh năm 1992 bị chỉ trích "giả tạo", xấu tính và sống 2 mặt

Charli XCX sinh năm 1992, tên thật là Charlotte Emma Aitchison, mang hai dòng máu Scotland-Ấn. Cô được coi là một trong những nghệ sĩ đổi mới nhất của làn sóng pop đương đại. Charli XCX bắt đầu hoạt động âm nhạc bằng cách đăng nhạc tự sáng tác trên nền tảng MySpace từ năm 14 tuổi.

Năm 2014, cô chính thức ra mắt và gây tiếng vang với bản hit Boom Clap. Đến năm 2017, cô oanh tạc mạnh mẽ trên toàn cầu cùng Iggy Azalea với siêu hit Fancy. Tuy nhiên, những năm sau đó, các dự án âm nhạc của ngôi sao sinh năm 1992 đều flop toàn tập, không được giới chuyên môn đánh giá cao, "èo uột" trên phương diện thành tích thương mại. Mãi đến năm 2024, Charli XCX mới vực dậy tên tuổi của mình nhờ thành công với Brat, mang về cho cô 3 giải thượng tại Grammy. Guardian và Rolling Stone xếp đĩa nhạc này đứng đầu bảng xếp hạng album hay nhất 2024.

Charli XCX bị xem là người xấu tính nhất trong vụ việc phân biệt đối xử với Rosé

Hailey Bieber

Trong drama chấn động toàn cầu này, Hailey Bieber từng được cho là phần nào vớt vát được hình ảnh vì có cố nghiêng đầu ra bắt chuyện với Rosé, nhưng bị vướng Charli XCX và Zoë Kravitz. Tuy nhiên, ở diễn biến mới nhất, người hâm mộ đã tìm thấy thêm cử chỉ gây tranh cãi của Hailey Bieber và Zoe Kravitz với giọng ca APT. Cụ thể, 2 ngôi sao này đã có cử chỉ tay vẫy Rosé vào gần đề chụp ảnh. Một số người cho rằng cử chỉ tay này bị cho là thiếu tôn trọng, giống như gọi vật nuôi. Một số khác lại đánh giá đây hoàn toàn là động thái bình thường, không có gì căng thẳng.

Vấn đề tranh cãi được cho là nằm ở sự khác biệt văn hóa. Trong văn hóa châu Á, cử chỉ úp lòng bàn tay xuống dùng để gọi người, còn ngửa lòng bàn tay lên là để gọi vật nuôi. Nhưng trong văn hóa Âu Mỹ, điều này hoàn toàn ngược lại. Họ ngửa lòng bàn tay lên để gọi người khác. Bản thân Rosé sau đó cũng xích lại gần Zoe Kravitz và Hailey Bieber để chụp ảnh.

Hailey Bieber và Zoe Kravitz có cử chỉ tay gọi Rosé gần lại gây tranh cãi

Dù vậy, cư dân mạng vẫn không thể vừa mắt với Hailey Bieber bởi sau đó cô đã chia sẻ lại bức ảnh tai tiếng do Charli XCX đăng, nơi Rosé chìm vào bóng tối, hoàn toàn làm nền cho 3 ngôi sao Âu Mỹ tỏa sáng. Chưa kể, việc Hailey Bieber vô tư rôm rả chuyện trò, không có ý định nhắc khéo 2 đồng nghiệp ngồi cạnh kéo gần thành viên nhóm BLACKPINK vào cuộc trò chuyện của họ, cũng ít nhiều làm khán giả thất vọng. Nhiều netizen cho rằng Hailey Bieber không phải người xấu nết nhất, nhưng là người tệ nhất trong vụ việc.

Hailey và Rosé vốn không phải chỗ xa lạ. Ở các sự kiện của Saint Laurent trước đây, họ từng ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ trên hàng ghế đầu, thậm chí cùng góp mặt trong tiệc tối đặc biệt của chính Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello tổ chức. Hailey Bieber có thể nói chính là cầu nối cho Rosé, Charli XCX và Zoë Kravitz. Tuy nhiên, cô đã không kết nối mọi người với nhau và dẫn đến 1 tình huống đẩy Rosé vào thế xấu hổ, còn mình và 2 đồng nghiệp còn lại cũng dính tranh cãi.

Hailey Bieber muốn nói chuyện với Rosé, nhưng cả Zoë Kravitz và Charli XCX ngồi chắn phía trước không hề nhúc nhích

Dù vậy, Hailey Bieber vẫn gây thất vọng khi không có bất kỳ động thái nào nhắc nhở 2 đồng nghiệp còn lại tương tác với Rosé

Hailey và Rosé từng nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện thân mật khi tham dự sự kiện của Saint Laurent

Những năm qua, Hailey Bieber chủ yếu được nhắc đến với danh xưng bà xã của Justin Bieber. Cô đã giã từ sàn catwalk từ năm 2018. Thực tế, trước khi chia tay sàn diễn thời trang, sự nghiệp của Hailey cũng không quá đặc sắc. Cô tự nhận mình có hình thể thấp kém, chưa đạt chuẩn. Theo Hailey Bieber, với chiều cao 1,71 m, cô dễ bị đồng nghiệp "nuốt chửng" khi diễn chung bởi chiều cao trung bình của người mẫu runway hiện nay từ 1,75 m trở lên. Do đó, từng có thời gian, antifan không ngừng tấn công Hailey, mỉa mai cô dựa hơi ông xã Justin Bieber để nổi tiếng.

Thành công chỉ đến với Hailey Bieber khi cô rẽ hướng kinh doanh, thành lập thương hiệu Rhode vào năm 2022. Đến tháng 5 vừa qua, Hailey Bieber đã trở thành tỷ phú tự thân sau khi thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập được công ty e.l.f. Beauty mua lại với giá 1 tỷ USD. Sau khi sáp nhập với e.l.f. Beauty, Hailey Bieber tiếp tục giữ vai trò đồng sáng lập, giám đốc sáng tạo kiêm trưởng phòng đổi mới tại Rhode. Cô đồng thời cũng trở thành cố vấn chiến lược cho đối tác.

Zoë Kravitz

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Zoë Kravitz cũng không thoát khỏi cảnh bị netizen "ném đá" và chỉ trích tơi bời trong vụ cô lập Rosé. Giống với Charli XCX, người đẹp này ngồi ngay sát cạnh mà còn chẳng có lấy 1 cái gật đầu chào, huống chi mở miệng nói chuyện với thành viên nhóm BLACKPINK. Do đó, nhiều người cho rằng nữ diễn viên này bị chửi cũng đáng.

Zoë Kravitz sinh năm 1988, là con gái của ngôi sao nhạc rock Lenny Kravitz và nữ diễn viên Lisa Bonet. Cô gia nhập giới giải trí với vai trò diễn viên từ năm 2007. Zoë Kravitz được biết đến qua vai diễn nữ anh hùng Angel Salvadore trong X-Men: First Class (năm 2011), "miêu nữ" Catwoman trong The Batman (đóng chính cùng tài tử Robert Pattinson) và các phim Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald, Mad Max: Fury Road...

Bên cạnh diễn xuất, Zoë Kravitz còn làm mẫu thời trang, ca sĩ. Hoạt động trải dài trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng tên tuổi Zoë Kravitz vẫn rất xa lạ với nhiều người. Về đời tư, Zoë Kravitz gần đây vướng nghi vấn hẹn hò Harry Styles. Cặp sao đã bị bắt gặp tay trong tay với nhau trong buổi ra mắt phim Caught Stealing tại Rome.

Zoë Kravitz chẳng để Rosé vào mắt tại sự kiện thời trang vừa qua

