XIN NHẮC NHỞ: Đây là 5 kiểu phụ nữ mãn kinh sớm thích "tấn công" nhất, chỉ mong bạn không trong danh sách!

Mãn kinh sớm không đơn thuần là sự kết thúc của chu kỳ kinh nguyệt trước tuổi 45, mà nó còn được ví như một "cú phanh gấp" của cơ thể, đẩy nhanh quá trình lão hóa một cách đáng sợ. Khi buồng trứng ngừng hoạt động sớm, cơ thể thiếu hụt estrogen trầm trọng, dẫn đến nguy cơ loãng xương, các bệnh lý về tim mạch và sự sụt giảm nhanh chóng của nhan sắc. Phụ nữ gặp tình trạng này thường đối mặt với sự khủng hoảng về cả thể chất lẫn tâm lý khi cảm thấy mình già đi quá nhanh so với bạn bè đồng trang lứa.

5 kiểu phụ nữ dễ bị mãn kinh sớm "tấn công" nhất

Để chủ động bảo vệ bản thân, bạn cần nhận diện xem mình có nằm trong nhóm nguy cơ cao bị mãn kinh sớm hay không và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể. Dưới đây là 5 kiểu phụ nữ dễ bị mãn kinh sớm "tấn công" nhất:

1. Người thường xuyên sống trong căng thẳng và áp lực

Ảnh minh họa

Những phụ nữ luôn trong trạng thái lo âu, áp lực công việc quá tải thường có nồng độ cortisol cao. Hormone căng thẳng này gây ức chế hệ thống nội tiết, làm rối loạn trục não bộ và buồng trứng. Việc tâm lý không ổn định kéo dài chính là "kẻ sát nhân thầm lặng" khiến buồng trứng suy kiệt sớm hơn tự nhiên.

2. Những "nàng cú đêm" chính hiệu

Việc thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc làm gián đoạn quá trình sản sinh melatonin, một hormone có liên quan mật thiết đến việc điều tiết estrogen. Khi nhịp sinh học bị đảo lộn, các cơ quan nội tạng không có thời gian phục hồi, dẫn đến việc buồng trứng lão hóa sớm và ngưng hoạt động trước thời hạn.

3. Phụ nữ có chế độ ăn kiêng cực đoan

Nhiều chị em vì ám ảnh cân nặng mà cắt bỏ hoàn toàn chất béo hoặc ăn quá ít protein. Tuy nhiên, chất béo lành mạnh là nguyên liệu thiết yếu để cơ thể tổng hợp hormone. Việc thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu sắt và các vitamin cần thiết, sẽ khiến buồng trứng không đủ năng lượng để duy trì chức năng bình thường.

4. Người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc và ô nhiễm

Các chất độc hại trong khói thuốc (kể cả hút thụ động) có khả năng phá hủy trực tiếp các nang noãn trong buồng trứng. Những phụ nữ sống trong môi trường ô nhiễm hoặc có thói quen hút thuốc thường có xu hướng mãn kinh sớm hơn từ 1 đến 2 năm so với người sống trong môi trường trong lành

5. Nhóm phụ nữ ít vận động nhưng lại tiêu thụ nhiều đường

Ảnh minh họa

Lối sống ngồi nhiều kết hợp với chế độ ăn nhiều đồ ngọt làm gia tăng tình trạng kháng insulin và gây viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể. Tình trạng béo bụng không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn trực tiếp gây rối loạn cân bằng nội tiết, thúc đẩy quá trình mãn kinh đến sớm hơn dự kiến.

5 dấu hiệu báo động bạn đang bước vào giai đoạn mãn kinh sớm

Dù ở tuổi nào, nếu thấy cơ thể xuất hiện những thay đổi sau, bạn nên đi kiểm tra nội tiết ngay lập tức:

- Chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu "nhảy múa": Đây là dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất. Chu kỳ của bạn có thể ngắn lại đột ngột, ví dụ từ 30 ngày xuống còn 21 ngày, hoặc thưa dần, vài tháng mới thấy một lần kèm theo lượng máu kinh ít đi rõ rệt.

- Những cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm: Bạn đột nhiên cảm thấy một luồng nóng bốc từ ngực lên mặt, sau đó là vã mồ hôi dù đang ở trong môi trường mát mẻ. Điều này xảy ra do vùng dưới đồi trong não bộ bị rối loạn chức năng điều hòa nhiệt độ khi thiếu hụt estrogen.

- Tâm trạng thay đổi như tàu lượn siêu tốc: Sự sụt giảm nội tiết tố ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin. Bạn dễ bị cáu gắt, lo âu, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ mà không rõ nguyên nhân, kèm theo đó là tình trạng mất ngủ kéo dài.

Ảnh minh họa

- Làn da và vùng nhạy cảm trở nên khô rát: Collagen bị bẻ gãy nhanh chóng khiến da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn và mất đi độ đàn hồi. Đồng thời, sự thiếu hụt dịch tiết ở vùng kín cũng gây khó khăn và đau đớn trong sinh hoạt vợ chồng, làm giảm chất lượng cuộc sống đáng kể.

- Hay quên và khó tập trung: Nhiều phụ nữ mô tả đây là trạng thái "sương mù não". Bạn cảm thấy trí nhớ giảm sút, khó tập trung vào công việc và thường xuyên mệt mỏi dù không làm việc nặng. Đây là cách cơ thể báo hiệu hệ thống thần kinh đang chịu ảnh hưởng từ việc thiếu hụt hormone.

Mãn kinh sớm có thể được "đảo ngược" nếu bạn phát hiện và can thiệp kịp thời bằng lối sống và y khoa. Vì vậy, ngoài xây dựng lối sống lành mạnh, hãy quan tâm hơn tới những bất thường của cơ thể nhé!